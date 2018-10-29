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Про гидру терроризма в Ираке и Сирии. Халифат воссоздает мощные боевые силы, - А.ВеселовПро гидру терроризма в Ираке и Сирии. "Халифат" воссоздает мощные боевые силы, - А.Веселов
14:28 30.10.2018

Про гидру терроризма в Ираке и Сирии

"Исламское государство"* воссоздает мощные боевые силы

АНТОН ВЕСЕЛОВ

Карта районов активности ИГ в Ираке и Сирии на 1 октября 2018 г. Подготовлена Институтом изучения войны (ISW, Вашингтон, США)

Если опираться исключительно на факты, то нельзя не признать, что все громкие заявления политиков о тотальном разгроме "Исламского государства" (ИГ) в Ираке и Сирии по крайней мере преждевременны. Конечно, нельзя отрицать очевидных успехов – большинство районов, ранее подконтрольных боевикам в этих странах, освобождены, там постепенно налаживается мирная жизнь. Удалось избежать появления увешанных оружием бородачей под черными флагами на улицах Дамаска и Багдада, террористы выбиты из всех крупных городов, которые они ранее занимали и даже провозглашали там халифат. Однако ИГ никуда не делось. У группировки остались сторонники, приверженцы, последователи и подражатели по всему миру. Особенно в Сирии и Ираке.

Президент РФ В. Путин, выступая 18 октября на сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи, признал, что в Сирии группировка "Исламское государство" активизируется на левом берегу Евфрата, на территориях, подконтрольных силам, которые поддерживаются американцами.

Противник перегруппировался и вновь разворачивает боевые операции. В марте-апреле 2018 года руководство ИГ потребовало активировать спящие ячейки, 20 июля было объявлено о создании двух новых вилаятов (провинций) для Ирака и Сирии, 22 августа "эмир" Абу Бакр аль-Багдади в аудиообращении призвал своих последователей "объединиться, организоваться и продолжать атаковать". В начале августа в ИГ запустили еженедельный отчет о своей военной деятельности с подробной информацией и статистикой нападений в разных странах мира – Афганистане, Пакистане, Филиппинах, Нигерии, Сомали, Египте и других, однако центральное место заняли Ирак и Сирия.

Информационная составляющая занимает одно из важнейших мест в деятельности ИГ. Организация не испытывает проблем и с финансами, и с вербовкой новых членов, и с получением вооружений, включая БПЛА. ИГ смогло инвестировать около 400 млн долларов, захваченных в иракском Мосуле в 2014 году, в предприятия по всему Ближнему Востоку и за его пределами. Нельзя забывать и о масштабной контрабанде нефти, поборах с "подданных халифата", а также других видах преступной деятельности, приносящей значительный доход. Наконец, очень весомую помощь оказывают террористам некоторые иностранные государства. Так, в 2014-2017 годах только Болгария поставила сирийским боевикам оружия и боеприпасов на сумму 2,243 млрд долларов. Поставки шли через Саудовскую Аравию и подставные фирмы, подконтрольные ЦРУ. Согласно западным источникам, 33% оружия и 20% боеприпасов, имеющихся в Сирии в руках антиправительственных сил, имеют маркировку "Сделано в Румынии", "Сделано в Болгарии" "Сделано в Венгрии". И уже не удивляет, что на позициях, оставленных боевиками ИГ на Голанских высотах, была найдена тара от боеприпасов, сухпайков и медпрепаратов, изготовленных в Израиле.

По данным, обнародованным МО США в августе, в Ираке насчитывается до 17 тыс. боевиков, в Сирии их число оценивается в 14 тысяч. ИГ успешно воссоздает в этих странах мощные боевые силы. Пентагон заявил, что в настоящее время ИГ в Ираке "более боеспособно, чем его предшественник – "аль-Каида в Ираке" на пике своей активности в 2006-2007 годах".

Особенно настораживает ситуация, складывающаяся в Ираке, где ИГ не только сохраняет под своим контролем обширные районы в провинциях Анбар, Салах эд-Дин, Нейнава и Дияла, но распространяет свое влияние на другие районы – прежде всего в спорной провинции Киркук и даже в курдской Сулеймании.

Багдад был вынужден реагировать на возникшую угрозу и предпринять ответные меры – в июле 2018 года была проведена операция "Месть павших" по зачистке районов от юга провинции Киркук до горных цепей Хамрин (к востоку от реки Тигр) и Джебель Макхул (к западу от Тигра) вплоть до границы с Ираном, с охватом ряда территорий в провинции Дияла. Были усилены патрули и блокпосты вдоль основных магистралей между Багдадом и Рамади (провинция Анбар), а также Тикритом и Мосулом. Однако, как заявил член административного совета г. Хувейджа Ахмед Хуршид, в район вернулось много боевиков, и нападений ИГ все равно стало больше.

20 октября иракское командование направило в западные районы Киркука дополнительные армейские силы, но, по словам главы "Туркменской демократической партии" Назима Хакия, даже усиленные подразделения способны лишь защитить себя, и то не всегда. Что касается ИГ, то террористы свободно перемещаются где угодно ночью и расширяют зоны, в которых открыто действуют даже днем.

Что касается Багдада, то в столице ячейки ИГ, по всей видимости, воссоздают свой потенциал и готовятся к систематическому использованию заминированных автомобилей. Согласно отчету ИГ, обнародованному на одном из интернет-ресурсов этой террористической организации, в 2017 году в Сирии и Ираке совершено 771 нападение смертников (то есть примерно по две атаки ежедневно) с использованием заминированных транспортных средств или поясов смертников. И это не считая обстрелов, захватов заложников и т. д.

Особо необходимо подчеркнуть появление зоны скоординированных операций на стыке границ Ирака и Сирии – на востоке сирийской провинции Дейр эз-Зор и западе иракской Анбар. На сирийской стороне там сконцентрировались боевики, вышедшие туда в мае-июле 2018 года из пригородов Дамаска, Голанских высот, курдских районов Ракка, Хасаке и Камышли, а также из "лагеря беженцев" в ат-Танфе, подконтрольного Соединенным Штатам. 26 октября боевики ИГ провели серию атак в районах Гаранидж, Шаафа и Суса близ месторождения Танак (провинция Дейр эз-Зор), при этом потери Сирийских демократических сил (проамериканской группировки сирийских курдов) составили 15 человек убитыми и несколько десятков ранеными. Бои в том районе продолжаются. Двумя днями ранее в соседней иракской провинции Анбар активность боевиков вынудила иракское командование начать очередную контртеррористическую операцию с участием 7-й пехотной и 8-й механизированной дивизий, а также армейской авиации и частей спецназа. Такой масштаб сил и средств, привлекаемых для борьбы с гидрой терроризма, говорит сам за себя. Комментарии тут излишни.

* Террористическая организация, запрещенная в России.

Источник - Фонд Стратегической Культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540898880
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