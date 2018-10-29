 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Назад к першингам. Что означает выход США из предпоследнего договора о контроле вооружений, - Д.Тренин
14:32 30.10.2018

Назад к першингам. Что означает выход США из предпоследнего договора о контроле вооружений
Гибридная война России и Запада

Дмитрий Тренин

Москве необходимо соблюдать спокойствие и подавлять эмоции. Безопасность России, основанная на ядерном сдерживании и взаимном гарантированном уничтожении, не будет поколеблена в результате выхода США из ДРСМД

Решение администрации Трампа выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) в принципе было предсказуемо. Оно хорошо вписывается в общий подход американского президента к внешней политике – отказываться от соглашений, невыгодных, по его мнению, для США. Так что вряд ли это решение Трампа было задумано как предмет для торга с Москвой.

Политически такой ход Трампа – накануне выборов в Конгресс – наносит удар по критикам, которые постоянно упрекают президента в потакании Кремлю. Разрушая один из двух оставшихся столпов архитектуры контроля над вооружениями между США и Россией, Трамп теперь выглядит на этом направлении гораздо жестче Обамы и его однопартийцев-демократов.

В практическом плане выход из ДРСМД развязывает Вашингтону руки в первую очередь для устрашения КНДР и одновременно усиления давления на Китай, о котором Трамп специально упомянул в своем заявлении о выходе из договора.

Если переговоры о денуклеаризации Северной Кореи провалятся – а полный отказ Пхеньяна от ракетно-ядерного потенциала в обмен на словесные обещания Вашингтона трудно себе представить, – то США вернутся к чисто силовой политике в отношении КНДР и, вероятно, разместят в Северо-Восточной Азии свои ракеты средней дальности. Этот вариант давно предлагает Тихоокеанское командование Вооруженных сил США.

В случае такого размещения американские ракеты держали бы под прицелом центры принятия политических решений и военного управления Китая, а также многие важнейшие военные объекты КНР. В развивающемся противостоянии США и Китая это создавало бы для Вашингтона явные преимущества.

Перспектива возвращения американских РСМД в Европу тоже существует, но для США это пока менее актуально. В перспективе такой шаг будет означать резкое обострение американо-российского противоборства.

Сам по себе выход США из ДРСМД не создает немедленных проблем для России. Главное – какие шаги и на каких стратегических направлениях США предпримут в связи с этим решением.

Реакция Москвы не должна быть импульсивной. На нынешнем этапе необходимо сосредоточиться на работе с правительствами и общественностью европейских стран, чтобы предотвратить резкое повышение угрозы военного конфликта в Европе в случае размещения на территории стран НАТО американских РСМД.

В случае реального увеличения военной угрозы для России ответные меры Москвы должны соразмерно повышать угрозу для территории США. Отвечать Америке путем наказания ее союзников не в интересах РФ. Не дело России укреплять единство НАТО.

Решение США выйти из ДРСМД еще не означает, что судьба Договора о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) тоже предрешена. СНВ-3, действие которого истекает в 2021 году, еще может быть продлен на пять лет. Выход из ДРСМД и продление СНВ-3 давно рассматривались в США как возможный ход в стратегических отношениях с Россией.

Выход США из ДРСМД снимает ограничения и с России. Это неизбежно поставит вопрос о том, а не стоит ли России возобновить программу строительства РСМД. Однако Москве нет необходимости слепо следовать за США. Не в интересах России ввязываться в еще одну гонку вооружений и подрывать отношения с третьими странами.

Москве необходимо соблюдать спокойствие и подавлять эмоции. Безопасность России, основанная на ядерном сдерживании и взаимном гарантированном уничтожении, не будет поколеблена в результате выхода США из ДРСМД.

Источник - Московский Центр Карнеги
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540899120
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