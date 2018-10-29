Смена элит: Мир устал от старых политиков, - "СП"

14:35 30.10.2018

Смена элит: Мир устал от старых политиков

Как смена канцлера Германии скажется на отношениях с Россией



Дмитрий Родионов

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Игорь Рябов

Станислав Бышок



Ангела Меркель не будет принимать участие в выборах канцлера в 2021 году. Об этом она рассказала на пресс-конференции в Берлине.



"На выборах в 2021 году я не буду выступать в качестве кандидата в канцлеры ФРГ либо в качестве кандидата в депутаты, а также претендовать на другие политические должности", - подчеркнула она.



Кроме того, Меркель подтвердила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на декабрьских выборах председателя Христианско-демократического союза, о чем ранее сообщило агентство Reuters со ссылкой на партийные источники.



Канцлер рассказала, что планировала уход с поста главы ХДС еще летом.



При этом журнал Spiegel отмечает, что Меркель изначально планировала вновь баллотироваться на пост главы партии, однако, очевидно, отказалась от участия в выборах после очередной "провальной победы" ХДС на земельных выборах в Гессене, свидетельствующей, по мнению издания, о серьезном падении рейтинга партии.



При этом, Spiegel, считает, что намерение Меркель остаться канцлером вызывает удивление, поскольку она всегда делала акцент на том, что председательство в партии и пост главы правительства неразрывно связаны.



Напомним, в минувшее воскресенье состоялись выборы в федеральной земле Гессен. По предварительным данным, ХДС получил 27% голосов, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) - 19,8%, "Зеленые" - 19,8%, "Альтернатива для Германии" - 13,1%, Свободная демократическая партия (СвДП) - 7,5%, "Левые" - 6,3%. При этом в 2013 году партия Меркель получила 38,3 процента, нынешний результат для нее - худший в истории.



Ранее, 14 октября прошли выборы в Баварии, где результаты всех партий, входящих в коалицию, оказались рекордно низкими.



Отметим, что серьезные проблемы у Меркель начались еще после прошлогодних федеральных выборов, в ходе которых ХДС/ХСС хоть и получил большинство, но недостаточное для формирования правящей коалиции, которую удалось сформировать лишь, спустя полгода и под угрозой новых выборов. В последнее время эксперты все чаще отмечают, что фигура Меркель начинает тяготить не только членов коалиции, но и ее собственных однопартийцев. Избиратель на фоне неспособности федерального правительства справиться с миграционным кризисом начинает массово отказывать правящим партиям в поддержке, отдавая свои симпатии тем, кто обещает вопрос решить - в частности, правой "альтернативе для Германии", которая смогла добиться третьего результата на последних выборах в Бундестаг, и рейтинг которой продолжает расти.



Что изменится теперь, с уходом Меркель с поста лидера партии? Как это повлияет на ее будущие результаты?



И кто может стать новым канцлером? Как это отразится на позициях Германии в мире, отношениях с партнерами - главным образом, с США и Россией?



Напомним, что, Меркель не намерена сейчас оставлять пост канцлера. По словам, официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Меркель намерена исполнять обязанности канцлера до 2021 года, то есть на период всего срока своих полномочий.



Ангела Меркель возглавляет ХДС с 2000 года, а с 2005-го - правительство. В марте этого года ее избрали канцлером в четвертый раз подряд.



- Меркель засиделась, Германия и Европа изменились, - уверен политолог, руководитель экспертной группы "Крымский проект" Игорь Рябов.



- ХДС резко ухудшила результаты на выборах в промышленных и южных землях Германии. По сути ее уход с поста главы партии - предложение германской элите найти ей замену на посту канцлера в спокойном режиме. Она просит досидеть на посту канцлера и потом уйти.



Она и ранее связывала свой уход с поста главы ХДС с постом во главе Германии. Мол, это одна и та же должность. Сейчас она получила согласие со стороны однопартийцев побыть лидером ведущей европейской державы в нелегкое для Европы время перемен. Если на место Меркель придет какой-нибудь кандидат от новых сил, как в Италии, Европе конец. Избиратели под прессингом последствий миграционной политики требуют перемен как можно скорее. Глобалистская элита, чья ставленница Меркель, просит передышки.



- На посту по главе партии есть несколько кандидатов. Но результаты ХЛС настолько плохи, что к 2021 году на первые позиции может выйти представитель Альтернативы для Германии. Бабушка Меркель своими руками устроила похороны старой Европы. ХДС нужно менять подходы к ключевым проблемам, чтобы сохранить свое влияние. Бороться за права граждан, а не "общечеловеческие ценности" мигрантов.



"СП": - Кто может стать новым лидером партии и новым канцлером?



- Европа в целом меняется. Избиратели не принимают представителей элиты. Даже новый президент Франции Макрон выиграл, притворившись борцом с истеблишментом, показав некое новое лицо. Думаю, следующим канцлером Германии станет неожиданная фигура.



"СП": - Как с окончательным уходом Меркель может измениться положение Германии в ЕС и в мире? Как изменится внешняя политика?



- Тенденции в Европе возвращают ее к национальным государствам. Брюссельская бюрократия теряет вес. Это центробежные тенденции. Либеральные правительства скоро останутся только в Нидерландах и Прибалтике. Учитывая ссору с США, страны ЕС могут и распустить наднациональные органы, либо придать им формальный статус.



"СП": - Уход Меркель как-то повлияет на отношения с Россией?



- Россия не раз убеждала Европу вести более осмотрительную политику в отношении мигрантов и предупреждала о политических последствиях. Следующий лидер Германии, надеюсь, будет более внимателен к позиции России, чем Меркель. В том числе по украинскому вопросу.



По словам политического аналитика международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислава Бышка, Германия - это демократическое государство с регулярными и прозрачными выборами.



- В таких политических системах правилом, а не исключением, является уход в отставку или отказ от амбиций переизбрания того лидера, чья партия показывает провальный результат на выборах. Предполагается, что лидер так или иначе ответственен не только за успехи, но и за провалы своей политической силы, а его замена должна оживить партию. Если Меркель и чувствовала на себе давление, то это давление демократической традиции.



"СП": - Еще после последних федеральных выборов говорили, что это конец эпохи Меркель. Она тогда это понимала? На что рассчитывала? Почему сразу не ушла?



- В современной России есть расхожий, полуриторический вопрос "если не Путин, то кто?". Для Германии, как представляется, этот вопрос также актуален - применительно к Меркель. Я не склонен думать, что фрау канцлер так уж держится за власть. Скорее, это власть ее держит. Под властью имею в виду некий, как принято говорить, консенсус элит на уровне Германии и Европейского союза в целом. Меркель - игрок проверенный, в Германии харизматичных лидеров не было, пожалуй, со времен страшно сказать, какого канцлера.



Когда Ангела Меркель в четвертый раз стала канцлером, то многие комментаторы говорили, что это ее последний срок. Тот факт, что она это сегодня подтвердила, вряд ли можно назвать "взрывной" новостью.



"СП": - Насколько успешная встреча в Стамбуле по сирийской теме затормозила падение Меркель? Или это уже была мертвому припарка?



- Падение Меркель тормозится, в числе прочего, отсутствием ярких фигур на немецкой политической сцене. Собственно, имеет место падение рейтингов двух старых партий-гигантов - ХДС-ХСС и социал-демократов. Это действительно серьезный, возможно тектонический сдвиг в политике главной страны ЕС. А уход Меркель - ситуация штатная, с немецкой точностью просчитанная. Фрау канцлер уйдет точно по расписанию.



"СП": - При этом Меркель остается канцлером до конца срока. Чего можно ожидать за эти годы? Что-то изменится для нее? Изменится ли ее внутренняя и внешняя политика?



- Одна из причин политической устойчивости Ангелы Меркель - ее стабильность и предсказуемость. Другой вопрос, что "скучные" политические партии старой формации в Германии и в целом в Западной Европе находятся под все возрастающим давлением "крайних" сил. В данном случае это, с одной стороны, правые евроскептики из "Альтернативы для Германии", а, слева, "Зеленые" и, собственно, "Левые". Следовательно, для того, чтобы оставаться на плаву, партиям истеблишмента следует брать на вооружение наиболее выигрышные позиции своих оппонентов. В случае с ХДС-ХСС возможно, скажем, усиление антииммигрантской риторики, ведь именно этот вопрос сейчас по большому счету является принципиальным политическим разграничителем на глобальном Западе.



"СП": - Насколько выгоден или не выгоден России уход Меркель?



- С одной стороны, всегда комфортно вести дела с партнерами, которых ты в течение многих лет знаешь и понимаешь, даже если ваши отношения никак нельзя назвать дружескими. С другой, всегда есть надежда на новое и лучшее, на какую-то очередную "разрядку" или нечто подобное. "Разрядки", правда, не получается в силу ряда причин, прежде всего потому, что западные демократии, с системой сдержек и противовесов, не похожи на российскую систему вертикали власти, а главы государств у них обладают весьма ограниченными возможностями для глобального поворота некоей предыдущей линии во внутренней или внешней политике собственной страны. Как бы там ни было, Германия - это главная страна ЕС, а ЕС - принципиальный экономический партнер России. И Россия будет работать с любым будущим лидером Германии.