 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Вторник, 30.10.2018
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Понедельник, 29.10.2018
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Трамп - агент КГБ СССР с 1977 года, - "Гардиан"
19:04 30.10.2018

КГБ "ВЕЛ" ТРАМПА С 1977 ГОДА -THE GUARDIAN
Британская газета раздобыла документы, говорящие о том, что Дональд Трамп был в разработке КГБ СССР еще с 1977 года.

Тогда он связал себя первым браком с чешкой Иваной Зельничковой. Докладывал все о зяте и дочери, регулярно приезжавшей на родину, свекор Милош Зельничек, считавшийся тайным информатором разведки Чехословакии,а значит и КГБ СССР.

Эту информацию подтвердил бывший чиновник чехословацкой Службы государственной безопасности Властимил Данек: "Мы фокусировались на нем, знали, что он влиятельный. У нас была информация, что он хочет быть президентом в будущем".

Летом 1987 года Дональд и Ивана Трамп впервые побывали в Москве и Ленинграде. В СССР их пригласил посол в Вашингтоне Юрий Дубинин. Встречали и сопровождали супругов сотрудники "Интуриста", который был прозрачной ширмой КГБ.

Газета отмечает, что после возвращения из Москвы Трамп и заговорил о будущем президентстве.

Источник - vesti.uz
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