Трамп - агент КГБ СССР с 1977 года, - "Гардиан"

19:04 30.10.2018

КГБ "ВЕЛ" ТРАМПА С 1977 ГОДА -THE GUARDIAN

Британская газета раздобыла документы, говорящие о том, что Дональд Трамп был в разработке КГБ СССР еще с 1977 года.



Тогда он связал себя первым браком с чешкой Иваной Зельничковой. Докладывал все о зяте и дочери, регулярно приезжавшей на родину, свекор Милош Зельничек, считавшийся тайным информатором разведки Чехословакии,а значит и КГБ СССР.



Эту информацию подтвердил бывший чиновник чехословацкой Службы государственной безопасности Властимил Данек: "Мы фокусировались на нем, знали, что он влиятельный. У нас была информация, что он хочет быть президентом в будущем".



Летом 1987 года Дональд и Ивана Трамп впервые побывали в Москве и Ленинграде. В СССР их пригласил посол в Вашингтоне Юрий Дубинин. Встречали и сопровождали супругов сотрудники "Интуриста", который был прозрачной ширмой КГБ.



Газета отмечает, что после возвращения из Москвы Трамп и заговорил о будущем президентстве.