Сторонники независимости Каталонии создали правительство в эмиграции

00:00 31.10.2018

Сторонники независимости Каталонии создали "теневое правительство"



Лидеры движения за независимость Каталонии объявили о создании так называемого "Совета за республику", который испанские СМИ окрестили "теневым правительством".



В церемонии приняли участие глава каталонского женералитета Ким Торра, члены его правительства, а также по видеосвязи из Бельгии Карлес Пучдемон и бывший советник его правительства Тони Комин.



По словам экс-главы женералитета Карлеса Пучдемона, главная цель "Совета за республику" – строительство Каталонской республики и "подготовка международного сообщества к ее признанию", передает РИА "Новости".



"У нас нет другой альтернативы, кроме как двигаться к свободе", – сказал нынешний глава каталонского женералитета Ким Торра, обрушившись с критикой на Испанское государство, которое, по его мнению, перестало быть государством для каталонцев.



По словам бывшего советника каталонского правительства Тони Комина, еще одна из главных целей создаваемого совета – "добиться международного признания права на самоопределение".



По версии испанских СМИ, руководить "Советом за республику" будет сам Пучдемон, а координировать работу – Комин.



Штаб-квартира Совета будет находиться в бельгийском Ватерлоо (именуемом сепаратистами "Домом республики"), где живет Пучдемон.



В воскресенье Пучдемон объявил о создании новой партии.



Напомним, в октябре прошлого года Пучдемон бежал из Испании после незаконного провозглашения независимости Каталонии.



Антон Никитин