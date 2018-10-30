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Сближение России и СаудАравии перекраивает не только рынок нефти, но и кое-что большее, - Генри Фой
00:21 31.10.2018

30 октября 2018 г.
Генри Фой | Financial Times

"Когда в текущем месяце правительства разных стран и частные компании осуждающе высказывались о Саудовской Аравии на фоне шума вокруг предполагаемого убийства Джамаля Хашогги, одна страна просто сидела и пожимала плечами", - утверждает корреспондент Financial Times Генри Фой.

"(Но) что реально там произошло, мы не знаем, - сказал российский президент Владимир Путин. - Поэтому что же нам предпринимать какие-то шаги, направленные к деградации наших отношений?"

"Спустя несколько дней Россия привезла на инвестиционную конференцию в Эр-Рияде, которую проигнорировали многие из ведущих западных бизнесменов, свою крупную делегацию, в том числе 30 топ-менеджеров. Это был самый мощный сигнал, указывающий на крепнущие отношения, которые объединили две страны, принадлежащие к числу мировых энергетических сверхдержав, отношения, которые в потенциале могут перевернуть вверх тормашками политическую жизнь Ближнего Востока", - говорится в статье.

По мнению издания, сотрудничество между Россией и Саудовской Аравией теперь влияет на значительную долю глобального рынка нефти, а их взаимоотношения перекраивают геополитику на Ближнем Востоке.

"Москве, на которую были наложены международные санкции, потребовались новые друзья и инвесторы, а Эр-Рияд нуждался в могущественном партнере, чтобы подтянуть вверх цены на нефть", - говорится в статье.

"Эти отношения очень полезны. У нас всегда были ресурсы, а теперь эта дружба позволяет нам еще и содействовать выправлению глобальных цен, - сказал изданию на условиях анонимности некий кремлевский чиновник. - Мы до определенной степени обрели контроль. Либо мы выкачиваем меньше нефти по более высокой цене, либо выкачиваем больше по сниженной цене. В обоих случаях мы зарабатываем".

"Однако Кристофер Грэнвилл (консалтинговая фирма TS Lombard) говорит: хотя эти отношения оказались долговечнее, чем ожидали аналитики, общие краткосрочные цели отвлекают внимание от долгосрочных расхождений в сферах нефти и геополитики", - говорится в статье.

Высокие цены на нефть означают, что приходится уступать долю на рынке другим нефтедобытчикам. "Саудовская Аравия охотно идет на эти жертвы, поскольку для сбалансированного бюджета ей требуется, чтобы нефть стоила 70 долларов за баррель; Москва же достигает баланса даже при 40 долларах за баррель", - пишет газета.

"На данный момент тактическая созвучность целей Саудовской Аравии и России перевешивает стратегические расхождения, - заметил Грэнвилл. - Путин хочет сохранить выгодное геополитическое положение России - то, что она является на Ближнем Востоке единственной существенной внешней силой, у которой хорошие рабочие отношения со всеми региональными игроками".

Он добавил, что "геополитические предпочтения Путина будут преобладать над стратегической заинтересованностью России в более низких ценах на нефть, если только на Ближнем Востоке не вспыхнет какой-то новый кризис - например, конфликт того или иного сорта между Саудовской Аравией и Ираном".

По мнению издания, сейчас и Москва, и Эр-Рияд, видимо, стремятся к более тесным отношениям.

Источник: Financial Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540934460
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