В узбекском Нукусе снесли мавзолей Шамунаби XII века

00:24 31.10.2018

Минкульт Узбекистана назвал снос мавзолея в Нукусе вынужденной мерой



В Министерстве культуры Узбекистана назвали снос средневекового мавзолея Шамунаби в Нукусе вынужденной мерой. Соответствующее заявление начальника госинспекции по Каракалпакстану главного научно-производственного управления по охране объектов наследия Минкульта Куанышбека Шарипова опубликовано на сайте правительственной газеты "Народное слово".



По словам чиновника, снос был неизбежным решением из-за обветшалого состояния памятника. "Два купола почти полностью разрушились, глинобитные стены истончились. Местное население забило тревогу еще несколько лет назад, обратившись с просьбой сохранить уникальный памятник. Созданная комиссия, побывав на месте, приняла решение о проведении работ по возведению нового здания мавзолея", – пояснил он.



Мавзолей Шамунаби до сноса. Фото с сайта Uzbekistan.travel



Чиновник рассказал изданию, что памятнику бы грозило полное разрушение, если бы он был оставлен в первоначальном виде: мелкие камни нередко сыпались на туристов и паломников внутри усыпальницы, с потолка после дождя капала вода. Реконструкцией объекта, возведением новых стен и куполов, а также благоустройством территории занималась проектная организация "Мерос чашмаси", созданная при научно-производственном управлении по охране и использованию объектов культурного наследия Министерства культуры Республики Узбекистан.



Накануне узбекские СМИ сообщили о том, что мавзолей Шамунаби был снесен и заменен на кирпичный новодел. По словам археолога, кандидата исторических наук Октября Доспанова, который живет и работает в Каракалпакстане, реставрационные работы начались около года назад, однако местные историки и гиды слишком поздно поняли, что готовится снос. "Когда мы поняли, что будет снос мавзолея, пытались помешать, но нам показали целую папку документов со всеми разрешениями на такую "реставрацию"", – сообщил историк.



Между тем независимые эксперты считают, что оригинальный мавзолей не нуждался в масштабной реконструкции – лишь несколько куполов требовали реставрации.



Мавзолей Шамунаби археологи обнаружили в 1964 году во время раскопок в пригороде Нукуса в некрополе Миздахан. Оригинальная постройка, которая датируется XII веком, имела уникальную форму: "Это сооружение с семью куполами и семью оконными проемами, каждое из которых ориентировано на Мекку. Гробницы напоминали оссуарии, ворота были похожи на двери юрты, а мехраб был выполнен в форме лотоса. Памятник удивительно сочетал в себе четыре великие культуры, четыре религии – христианство, ислам, буддизм и зороастризм. Это была потрясающе тонкая философия, символ толерантности, послание потомкам", - рассказал Октябрь Доспанов.



Отметим, что в настоящее время в Карапалкстане происходит реставрация крепости Кызыл-Кала I-II веков, которая также вызывает много критики со стороны специалистов. В соцсетях публикуют фотографии, на которых видно, что крепость восстанавливают, укладывая новые кирпичи прямо поверх старых стен.



Подобная "реставрация" угрожает и медресе Ережеп Халифа второй половины IX века. В центре Самарканда под угрозой сноса находятся исторические здания из списка объектов наследия ЮНЕСКО, ранее был испорчен исторический центр Шахрисабза. В июне правительство Узбекистана приняло решение ужесточить наказание за разрушение объектов всемирного наследия в Шахрисабзе, Хиве, Бухаре и Самарканде