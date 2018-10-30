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Американские евреи потрясены ростом антисемитизма, - The New York Times
00:27 31.10.2018

30 октября 2018 г.
Лори Гудстайн | The New York Times

"До недавнего времени многие евреи в Америке считали, что хуже всего дела с антисемитизмом обстоят за рубежом, в Европе, где это пережитки прошлого, - пишет журналистка The New York Times Лори Гудстайн. - Американских евреев принимали в университеты, загородные клубы и советы директоров, куда не допускали их дедов. Они вступали в брак с неевреями, переселялись в районы со смешанным населением, а в 2000 году первый еврей участвовал в выборах вице-президента по списку крупной партии".

Поэтому бойня в синагоге в Питтсбурге стала для многих шокирующим сигналом тревоги, отмечает автор статьи.

"В США эта ненависть оказалась у всех на виду в прошлом году, когда расисты-сторонники превосходства белых провели марш в Шарлоттсвилле, штат Виргиния, и шеренги мужчин несли факелы и скандировали: "Евреи нас не заменят". На синагогах и домах евреев по всей стране появляются свастики и другие антисемитские граффити. В сети евреи подвергаются злобным оскорблениям и угрозам. Многие синагоги и еврейские школы полного дня усиливают меры безопасности", - рассказывает Гудстайн.

"Антидиффамационная лига" в 2017 году зафиксировала рост антисемитских настроений в США на 57% в сравнении с предыдущим годом. Сюда относятся угрозы взрыва, нападения, вандализм, антисемитские плакаты и литература в университетских кампусах.

"Я не паникер, который всегда кричит: "Стало хуже, чем когда-либо!" Но сейчас я думаю: стало хуже, чем когда-либо", - сказала профессор Университета Эмори в Атланте Дебора Липштадт, занимающаяся историей Холокоста.

По словам экспертов, теории заговора, находящие отклик у антисемитов и расистов, теперь распространяются истеблишментом, в том числе президентом и членами Конгресса.

Трамп 19 октября на митинге в Миссуле заявил, что СМИ предпочитают брать интервью у протестующих, которым заплатил "Сорос или еще кто-то". Джорджа Сороса обвиняли также в финансировании каравана беженцев из Гондураса и Гватемалы. Спустя день после того как у дома Сороса нашли бомбу, член Палаты представителей Кевин Маккарти написал в Twitter: "Мы не можем позволить Соросу, Стейеру и Блумбергу купить эти выборы! Идите голосовать за республиканцев 6 ноября!"

Антисемитизм стал острой темой также во многих университетских кампусах. Активисты левого толка, среди которых порой есть молодые евреи, призывают бойкотировать компании, ведущие бизнес в Израиле или на оккупированных территориях. "Мейнстримные еврейские организации теперь называют такие кампании антисемитскими. Вопрос, где проходит грань между критикой в адрес Израиля и антисемитизмом, все чаще вызывает разногласия во многих вузах и столицах штатов", - говорится в статье.

"В Европе еврейские лидеры сталкиваются с открытой ненавистью по отношению к евреям, которая иногда тоже связана с неприязнью к Израилю. Во Франции евреи все чаще подвергаются атакам и оскорблениям со стороны крупного мусульманского сообщества", - пишет Голдстайн.

"В Германии антисемитизм остается повседневным явлением и порой принимает вид преступных нападений на евреев и местные еврейские организации, но чаще это более рядовые оскорбления или критическое отношение к обязательству Германии, данному после Второй мировой войны, "никогда больше" не допустить Холокоста, устроенного нацистами", - добавляет автор статьи.

Главный редактор независимого еврейского журнала Moment в США Надин Эпштейн говорит, что в 2014 году, когда журнал публиковал специальный раздел об антисемитизме, это в основном была проблема Европы. "Четыре с лишним года спустя мы живем в совсем другом мире, где национализм, а с ним и антисемитизм, находится на подъеме. Его разожгла риторика одного из кандидатов на президентских выборах 2016 года. С тех пор он рос, и сейчас, в преддверии промежуточных выборов, первых выборов с того момента, мы наблюдаем последствия такой опасной риторики", - сказала она.

Источник: The New York Times

Источник - Инопресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1540934820
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