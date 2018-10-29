Чиновники и бизнесмены Туркменистана раскупают элитное жилье, пытаясь сохранить капиталы

00:29 31.10.2018

В Ашхабаде идет продажа квартир в новых домах в Олимпийском городке.



Квартиры стоят от 780 тыс. до 1 млн 315 тыс. манатов ($223 – 376 тыс. по госкурсу или $39 – 66 тыс. по курсу "черного рынка"), один квадратный метр – 10.327 манатов ($2950 по госкурсу или $516 по курсу "черного рынка").



На покупку квартир выдается кредит на 30 лет, но первый взнос – 10% от суммы нужно оплатить сразу.



Как ранее сообщил сайт АНТ, при продаже квартир приоритет будут иметь многодетные семьи, люди, делящие одно жилище с другими семьями, а также люди, имеющие на иждивении инвалидов. Но, как подсчитало издание, в зависимости от условий выплаты кредита, работнику придется ежемесячно выплачивать около 2900 манатов. При средней заработной плате в 1000-1500 манатов, большая часть населения Туркменистана не сможет себе позволить приобрести подобное жилье.



Однако, как передают корреспонденты "Хроники Туркменистана", квартиры разбирают довольно быстро. По данным на вторую половину октября, из 118 квартир в одном из домов, свободных осталось 22.



Сообщается, что подобное элитное жилье покупают чиновники и крупные бизнесмены и не только себе, но и детям, внукам и другим близким родственникам. Кроме того, многие покупают жилье, расплачиваясь обесценивающимися манатами, чтобы сохранить свой капитал в недвижимости, поэтому большое количество квартир в элитных домах пустуют. Некоторые, в беседе с корреспондентами ХТ, признавались, что берут кредит на 30 лет в надежде, что за это время "что-то произойдет и полностью возвращать кредит не придется".



Помимо квартир в высотных домах, покупают и типовые двухэтажные коттеджи в пригородах. Например, сейчас застраивается очередной участок в поселке Чоганлы. Такой коттедж обходится дешевле – 412 тыс. манатов ($118 тыс. по госкурсу или $20,6 тыс. по курсу "черного рынка"). Однако если качеством квартир в Олимпийском городке покупатели довольны, то коттеджи приходится достраивать своими силами. В связи с тем, что строительство идет в авральном порядке, чтобы успеть сдать объекты к очередному празднику, в домах обнаруживается много недоработок – трещины в стенах, перекошены и не закрываются окна и двери, отваливается штукатурка, а в некоторых не установлена сантехника.