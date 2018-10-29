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В ТаджАрмии появятся дастаеры и садавары
00:39 31.10.2018

Сержант – дастаер, капитан - садавар? В Таджикистане ищут альтернативы русским воинским званиям

В Таджикистане решили найти альтернативы воинским званиям, сохранившимся с советских времен. Комитет по языку и терминологии при правительстве Таджикистана на днях создал специальную группу из ученых, историков и военных для обсуждения и одобрения таджикских названий воинских званий, присваиваемых офицерскому и сержантскому составу национальной армии. Специалистам предстоит перевести на госязык также военную терминологию и названия воинских подразделений.

ОТ "РАДАБОНА" ДО "САРЛШКАР"

"Спецгруппа должна обсудить и одобрить предложенные специалистами Комитета альтернативы нынешним воинским чинам и званиям. Специалисты уже предложили такие таджикские названия воинский званий: ефрейтор - радабон, младший сержант - даставар, сержант - дастаер, старший сержант - дастабон, старшина - сардаста, капитан – садавар, подполковник – лашкарер, полковник – сарлашкар", - сказал Радио Озоди ответственный сотрудник Комитета по языку и терминологии при правительстве Абдурахим Зулфониен.

По его словам, специалисты, работая над альтернативами нынешних воинских званий изучили древние рукописи времен Ахеменидов, Сасанидов и Саманидов.

ГЕНЕРАЛ - ОН И В АФРИКЕ ГЕНЕРАЛ

В Комитете по языку и терминологии пока не пришли к единому мнению по поводу перевода званий высшего офицерского состава - генерал-майор, генерал-лейтенант и генерал-полковник.

Ряд специалистов предложили переводить звание "генерал" на "солор", были и другие предложения, которые должны обсудить члены специальной группы, отметил Абдурахим Зулфониен.

Ранее в беседе с Радио Озоди экс-председатель Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана генерал-полковник в отставке Сайдамир Зухуров заявил, что не видит необходимости в переводе этого звания на таджикский язык нет, так как во многих странах мира используется именно слово "генерал".

ТРУДНОЕ ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ

Ранее власти Таджикистана официально запретили использовать русифицированные фамилии и отчества в документах. Глава Таджикистана Эмомали Рахмон еще в 2007 году отказался от русифицированного окончания "ов" в своей фамилии, позже его примеру последовали многие другие чиновники. В апреле 2016-го этническим таджикам официально запретили использовать в документах русифицированные фамилии и отчества – вступили в силу поправки в закон "О государственной регистрации актов гражданского состояния". Органы регистрации актов гражданского состояния Таджикистана обязали перестать регистрировать имена с русскими окончаниями -ов, -ова, -ович и -овна. Имена можно было выбирать лишь согласно культуре, национальным традициям и в соответствии с реестром таджикских национальных имен, то есть при помощи коренных таджикских окончаний -зод, -зода, -ӣ, -иен, -фар.

Однако спустя несколько месяцев тысячи жителей Таджикистана, в основном трудовые мигранты, вернулись к русскому варианту написания фамилий и отчеств. Они заявили, что русификация фамилий поможет избежать проблем с российской полицией и работодателями, которые жалуются, что они не могут отличить таджикские имена от фамилий. Среди тех, кто решает поменять паспорта и вернуться к русскому варианту написания фамилий, немало депортированных или выдворенных с территории России граждан Таджикистана.

Этой весной сменил свою фамилию с русским окончанием и министр иностранных дел Таджикистана -Сироджиддин Аслов стал Сироджиддином Мухриддином.

29 окт. 2018
Мирзонаби Холикзод

Источник - rus.ozodi.org
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