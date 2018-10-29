Джаныш Рустенбеков станет новым послом Кыргызстана в Таджикистане

00:58 31.10.2018

Комитет по международным делам, обороне и безопасности парламента Кыргызстана дал согласие на назначение послом страны в Таджикистане Джаныша Рустенбекова. Об этом 30 октября сообщила пресс-служба парламента.



Кандидатуру Рустенбекова представила первый заместитель министра иностранных дел КР Динара Кемелова.



Ранее должность посла Кыргызстана в Таджикистане занимал Мирослав Ниязов, срок полномочий которого завершился в 2018 году.



69-летний Джаныш Рустенбеков ранее работал послом Кыргызстана в Туркменистане.