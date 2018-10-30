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Идеология и стабильность. К вопросу о формировании национальных элит, - М.Хазин
09:53 31.10.2018

Михаил Хазин, khazin.ru, 30 октября

Есть еще одна очень важная часть обязанности элиты перед обществом. Это сохранение государственной идеологии, обеспечивающей стабильность общества, в частности, воспитание подрастающего поколения. Совершенно потрясающе эта система работает в англосаксонском мире, вполне прилично - в любом традиционном обществе. А вот у нас сегодня с этим беда. Примеров можно привести массу, напомним только некоторые, наиболее актуальные, которые вспоминаются, что называется, с ходу.

Первый - это история с памятником Солженицыну. Уже давно есть мнение, что писатель он хороший, хотя и негениальный. На общем фоне, может быть, чуть выше среднего, но не Толстой, конечно. Или, скажем, Шолохов. И, кстати, Нобелевскую премию он получил не за литературу, а за антисоветскую пропаганду. Но главное - другое. Мания величия, которая прорывается практически в каждой строчке его публицистики, привела его к лютой обиде за те годы, что он провел в лагерях.

Отметим, что и там он себя вел не самым лучшим образом (стукачом-то он был точно, сам признался), а причины его ареста и осуждения никакого отношения к каким-то там "нарушениям социалистической законности" не имеют, даже в рамках его собственного признания (критика Верховного главнокомандующего во время войны - это воинское преступление). Не говоря уже о том, что есть и другие версии его ареста, значительно менее для него приятные. Но поскольку тут можно ориентироваться только на личные мнения, я это обсуждать не буду.
А вот в части публицистики - это тотальное и наглое вранье, которое сеет лютую ненависть к моей стране, к России и СССР. Про все. И про количество заключенных (которое только в конце войны, по понятным причинам, превышало то количество, которое есть сейчас и в России, и в США), и по смертности в лагерях, и по отношению коммунистов к России (среди них были русофобы, но они-то как раз и пали жертвой элитных разборок 30-х годов). Причем, поскольку это вранье сотни и тысячи раз разоблачено с документами в руках, пропаганда Солженицына может означать только одно: что в российской государственной элите есть массовый слой людей, для которых разрушение своей страны есть чрезвычайно важная задача.

Удивительного в этом ничего нет, с конца 80-х тема разрушения внутреннего стержня советского и русского человека - принципиальная задача, которую решают наши западные "партнеры". Но только с этого момента они получили мощнейшую "пятую колону", которая искренне не воспринимает себя частью российского общества, а всей душой рвется туда, на Запад. Считая, что обливание грязью собственной страны есть надежный пропуск в будущее. Франко в Испании, выигравший Гражданскую войну, пришел к гражданскому примирению. Власть в СССР, выигравшая Гражданскую войну, никогда не предъявляла в качестве обвинения конкретным гражданам участие в Белом движении (речь не идет о конкретных воинских преступлениях). А вот разные "солженицыны", которые явно себя ассоциируют с проигравшими и Гражданскую, и Великую Отечественную войну, все время пытаются взять реванш.

Посмотрим на еще один пример, который на слуху, судья Хахалева. Я ни в коем случае не хочу сказать, что меня устраивает ситуация с состоянием нашей судебной системы, но меня категорически не устраивают публичное давление и нападки на конкретных судей с заранее понятными целями. История с судьей Краснодарского края показала, что любой чиновник, особенно судья, уязвимы перед волной компромата. Судье в итоге удалось доказать легальность происхождения диплома, во всяком случае ректор института подтвердил его подлинность. В дело вмешался даже следственный комитет, ведь если федеральный судья вдруг обзавелся фальшивым дипломом и вынес такое количество решений не имея на это права, то это может доконать и так? мягко говоря? не совершенную судебную систему.
Тут есть еще одно важное обстоятельство. Если государство Хахалеву назначило судьей, то оно ее диплом признает. Как признал следственный комитет и уже упомянутый ректор. А если так, то оно не должно позволять очернять своего представителя (а Хахалева довольно высокопоставленный представитель государства), поскольку это может означать давление на государство в целом. Фактически позволяя очернять Хахалеву в ситуации признания ложности этих обвинений (повторю, если они не ложные, она должна была быть уволена), государство позволяет частным лицам (или корпорациям) вмешиваться в свою прерогативу, более того, вкладывать в это вмешательство, судя по масштабу кампании, довольно большие деньги. Это крайне опасная ситуация и допускать ее никакое нормальное государство позволить не может.

По всему видно что данная история является механизмом давления на суд. Что в такой ситуации должна делать элита? Не заниматься очернением конкретных судей (поскольку это подрывает основы государственной власти), а думать о реформировании системы в целом. А что касается Хахалевой (и других чиновников), то рассматривать нужно ее конкретную работу (принятые ею решения), а не обсуждать разные пропагандистские кампании.

Еще одна история, с Немцовым. Никто не спорит, убивать людей нехорошо, но есть масса причин, по которой из этого человека не стоит делать икону для молодежи. Я в период его вице-премьерства работал в Администрации Президента и по долгу службы писал для руководства отчеты о деятельности правительства. И могу сказать, что эффективность Немцова как чиновника сильно преувеличена (собственно, ее вообще не было, ни одного серьезного проекта он реализовать не сумел), а вот в части коррупции к нему были серьезные проблемы. Желающие могут, например, поискать в СМИ тех времен (эта информация открыта) материалы по предоставлению компании БиЛайн лицензии на некоторые технологии.

Недаром представитель США Болтон положил цветы на место его убийства: страна, которая системно "ставила" в нашей стране коррупцию через приватизацию (отдельные представители этой страны были даже в ней осуждены за хищение, поскольку нечаянно украли не только российские, но и американские деньги), почтила память одного из своих наиболее полезных помощников. Но даже в этом Немцов оказался далек от лидеров, до масштабов "залоговых аукционов" он так и не поднялся. И превращение в икону борьбы "за свободу и демократию" мелкого коррупционера представляется мне как минимум актом вредительства, а как максимум - тяжелым государственным преступлением.

Таких историй можно описать еще много, но суть их понятна. Элита государства, которая, как я уже неоднократно объяснял, не может существовать без этого государства. А значит, должна прилагать максимум усилий для того, чтобы в нем была социальная стабильность и устойчивость. Частично, это поняли в России в конце 90-х годов, когда государство буквально рассыпалось, и появление Путина, как внутриэлитного арбитра, стало следствием этого понимания. Но несмотря на это, значительная часть бенефициаров 90-х годов (которая, к слову, в элиту страны сегодня не входит), продолжает активную антигосударственную политику.

При этом общество довольно сильно консолидируется против этой позиции. Я неоднократно описывал рост симпатий к Сталину (сегодня его, в той или иной мере поддерживает 90% населения) и эти симпатии связаны не только с жесткими методами, которыми он заставлял чиновников прислушиваться к народным чаяниям, но и его явно патриотической позиции. Но чем сильнее общество требует от элиты патриотической позиции, тем активнее русофобская и антироссийская часть нашего общества активизирует свою активность. А российская элита, которая тоже родом из 90-х, не считает необходимым бороться с этим явлением, быть может, по инерции считая эти персонажей как живых, так и мертвых, "своими".

И вот здесь принципиальное место, которое и должно показать, сумела ли у нас за последние 15-20 лет сформироваться реальная национальная элита. Которая должна бороться с негативными явлениями в обществе и государстве (даже понимая, что искоренить их полностью не получится, как, например, коррупцию или контрабанду), а не пропагандировать отдельные негативные моменты, которых в реальности даже могло и не быть, тем самым подрывая социальную стабильность и преемственность государственной традиции. И здесь можно вспомнить мировой опыт, тех же Соединенных Штатов Америки, которые в 50-е годы железной рукой вычистили все лево-глобалистские силы внутри своей страны под предлогом их непатриотичности. Можно ругать сенатора Маккарти и его комиссию по борьбе с антиамериканской деятельностью, но после его "работы" в США практически не осталось сил, которые бы на системном уровне поддерживали СССР.

Есть у меня ощущение, что сегодня в России элита должна всерьез заняться борьбой с теми силами, которые очерняют нашу власть и историю. Если тебе не нравится ситуация в судебной системе или в ЖКХ, борись с конкретными проявлениями этих безобразий и/или пытайся изменить модель построения этих структур, а не занимайся пропагандой в СМИ, направленной на очернение власти в целом. Да, подчас провести точную черту бывает достаточно сложно, но, в общем, достаточно посмотреть на большинство "борцов за свободу и демократию", чтобы понять их реальную цель. Так что в этом смысле российская элита стоит перед серьезным выбором. И времени у нее не так уж и много осталось.

30.10.18

Источник - khazin.ru
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