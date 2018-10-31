 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В США хотят создать Киберополчение
10:51 31.10.2018

В США ОБСУЖДАЕТСЯ ИДЕЯ СОЗДАНИЯ КИБЕРОПОЛЧЕНИЯ
Американский аналитический центр New America предложил идею создания Гражданского киберкорпуса США

Американский аналитический центр New America предложил идею создания Гражданского киберкорпуса США. Суть предложения в том, чтобы объединить в Соединенных Штатах всех активистов добровольцев в сеть, чтобы они могли работать на информационное благо страны.

По мнению аналитического центра, существует явная необходимость в расширении возможностей правительства и вооруженных сил США по защите национального киберпространства. Часть задач в этой сфере может быть решена более эффективно и действенно за счет привлечения талантов граждан, которые находятся за пределами вооруженных сил и государственных организаций.

Центр считает, что по сравнению с подходами к другим проблемным областям безопасности, американский подход к кибербезопасности до сих пор недостаточно использовал огромный потенциал гражданского населения.

Как пример подобной организации в США центр New America приводит создание гражданского киберкорпуса в штате Мичиган. Решение о его организации принято на уровне губернатора штата несколько лет назад. В его состав входят около ста гражданских добровольцев, желающих помочь стране в вопросах кибербезовасности.

Если говорить о создании подобной структуры в масштабах всей страны, то аналитический центр предлагает ее ядро сформировать под эгидой Министерства внутренней безопасности США. Киберкорпус также должен наладить горизонтальные связи с рядом федеральных агентств, в первую очередь, с Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях США (FEMA). Кроме этого, Гражданский киберкорпус США должен иметь свои региональные организации в каждом из штатов.

По мнению аналитиков, в Гражданский киберкорпус можно привлечь значительное число добровольцев из числа профессионалов IT-сферы старшего возраста. По статистике, сейчас в этой сфере в США 22% специалистов старше 55 лет.

31 октября 2018

Источник - iarex.ru
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