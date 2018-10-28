Тайна саудовских принцев, - Д.Головинченко

11:51 31.10.2018 Похищения членов королевской семьи могут пролить свет на историю с Джамалем Хашокджи



Убийство журналиста Джамаля Хашокджи в саудовском консульстве в Стамбуле стало всемирной сенсацией и поводом к пересмотру отношений с королевством ведущими мировыми державами. Скандал выглядит особенно громким на фоне удивительного молчания, которым мир встречал новости о загадочном исчезновении нескольких членов королевской семьи Саудовской Аравии даже в тех случаях, когда друзья и знакомые пропавших принцев прямо указывали на Эр-Рияд как на организатора таких исчезновений.



"Что-то пошло не так"



Власти Саудовской Аравии на уходящей неделе не только признали факт убийства журналиста Джамаля Хашокджи на территории генерального консульства королевства в Стамбуле, но и, отказавшись от первоначальной версии непредумышленного убийства, объявили его заранее спланированным. К этому, впрочем, не имели никакого отношения, прямого или косвенного, ни король Сальман, ни наследный принц Мохаммед бен Сальман, ни прочие первые лица государства.



Версия о преднамеренном убийстве (безотносительно того, имел к нему отношение король или его любимый сын и наследник) вполне может оказаться верной. Тем не менее опыт и многие обстоятельства трагедии в Стамбуле заставляют всерьез рассматривать и иной вариант. Целью операции могло быть не убийство, а похищение журналиста и насильственное возвращение на родину. Однако, как любят говорить в американских боевиках, "что-то пошло не так".



В поддержку этой версии есть множество аргументов. И самый главный -



саудовцы никогда не убивали оппозиционеров за рубежом. Они никогда даже не преследовали "настоящих" оппозиционеров, бежавших из страны.

Мишенями тайных операций саудовских спецслужб всегда были только те, кого власти этой страны считали предателями и отщепенцами. Такими, как Джамаль Хашокджи, представитель саудовской элиты, один из доверенных лиц бывшего наследника престола, родственник или знакомый едва ли не всех, кто хоть что-то значит в Саудовской Аравии. По обстоятельствам сугубо личного характера он стал врагом правящего режима и со знанием дела критиковал его. В отношении таких лиц у саудовских спецслужб есть четкая схема действий, о которой известно из-за того, что ее применяли много раз и пытались применить еще раз за несколько недель до убийства журналиста. Известны и как минимум четыре случая, когда члены королевской семьи похищались саудовскими спецслужбами.



Принц, похищенный дважды



Одним из первых "исчезнувших принцев" принято считать принца Султана бен Турки, племянника короля Фахда, который, прибыв в Европу для лечения, вдруг начал давать интервью, в которых, не стесняясь, рассказывал о коррупции в родной стране и призывал к реформам. Его нескромность в Эр-Рияде терпели год. А зимой 2003 года его пригласили на завтрак его кузен и сын короля принц Абдулазиз бен Фахд. В комнате был и еще один высокопоставленный саудовец - министр по исламским делам шейх Салех аш-Шейх. За завтраком принца Султана в два голоса уговаривают вернуться в Эр-Рияд, чтобы по-семейному разрешить все возможные недоразумения и конфликты. Принц Султан отвечает отказом. Его кузен выходит, якобы для того, чтобы сделать телефонный звонок. За ним под каким-то предлогом выходит и министр. Пока принц Султан находится в комнате один, в нее входят несколько вооруженных человек. Они хватают принца и удерживают его, пока кто-то вкалывает ему сильное седативное средство. Автомобиль без опознавательных знаков увозит принца в аэропорт Женевы, где на летном поле уже стоит санитарный самолет. На то, чтобы перенести бесчувственное тело принца, уходит несколько минут. Самолет взлетает и через несколько часов приземляется в Эр-Рияде.



Тем временем в Женеве, в пентхаусе дорогой гостиницы, в котором жил принц, появляются посол Саудовской Аравии и менеджер гостиницы. Слугам принца объявляют, что принц вернулся на родину, а в их услугах больше нужды нет. Им дают два часа на то, чтобы собрать вещи и покинуть гостиницу.



Обстоятельства похищения принца Султана более или менее известны благодаря расследованию, которое провели журналисты лондонской The Guardian и на основе которого их коллеги из Би-би-си сняли документальный фильм "Kidnapped! Saudi Arabia’s Missing Princes", а также, как это ни парадоксально, на основе уголовного дела, заведенного по факту похищения. В 2010 году принца Султана, учитывая его статус в семье, освободили и даже позволили покинуть страну. Живя в относительной безопасности в США, он и подал в суд. Правда, как говорит его адвокат, никаких специальных следственных действий не осуществлялось. А в 2016 году принца Султана похитили снова. К тому времени он жил в Париже и собирался посетить своего отца, жившего в Каире. Посольство Саудовской Аравии предложило помочь ему с перелетом. Несмотря на свой опыт 2003 года, принц Султан согласился. Возможно, не ожидал, что его будут похищать еще раз. Но на всякий случай взял с собой довольно внушительную группу помощников, выбрав в основном европейцев и американцев. Живой щит не помог. По словам одного из помощников, мониторы в салоне в течение часа показывали место назначения - Каир. Затем погасли. Самолет приземлился в Эр-Рияде, где всех сопровождающих принца отправили в гостиницу. Через три дня их освобождают и предлагают выбрать любую страну, в которую они хотели бы улететь, добавив, что к ним у королевства претензий нет. Они просто оказались не в том месте не в то время. Перед вылетом им выдают чек на крупную сумму денег и заставляют подписать какой-то документ на арабском, смысла которого они не знают. О судьбе принца Султана ничего не известно.



Принц, которого погубило наследство



Еще одной жертвой стал принц Турки бен Бандар, бывший в свое время высокопоставленным полицейским чином, в обязанности которого входило расследование преступлений, время от времени происходивших в королевской семье. Понятно, что особой популярностью у своих родственников он не пользовался. В какой-то момент он вовсе рассорился с семьей из-за наследства, был лишен должности и даже на некоторое время попал в тюрьму, в которой, впрочем, провел не очень долго. В 2012 году он переехал в Париж, где начал жизнь настоящего революционера и видеоблогера, призывая к реформам и переменам на родине. А с 2015 года он начал получать письма с угрозами, которые становились все более и более оскорбительными и конкретными. "Сукин сын, мы вытащим тебя так же, как принца Сальмана",- говорилось, в частности, в одном из них. К нему обращались родственники и чиновники, приглашая на переговоры в Эр-Рияд. Он даже записал один такой разговор с тогдашним министром внутренних дел. Встречаться с родственниками он не стал. А потом вдруг исчез. По данным одной из марокканских газет, его задержали в Марокко по ордеру, выданному властями Саудовской Аравии, и передали Эр-Рияду. По словам еще одного принца-изгоя, проживающего в Германии, Халеда бин Фархана, принц Турки бен Бандар был казнен.



Принц, ставший республиканцем



Наконец, все тот же принц Халед бин Фархан рассказал о судьбе еще одного своего дальнего родственника - принца Сауда бин Саифа ан-Насра, который долгое время был известен разве что своей любовью к казино. Тем не менее со временем он стал все более активным, и, главное, громогласным противником режима в Эр-Рияде. Дошло до того, что он публично поддержал призывы к свержению короля Сальмана в 2015 году. По информации Халеда бен Фархана, его дальнего родственника убедили прилететь в Рим из Милана, где тот проживал постоянно, для обсуждения какого-то удивительно выгодного делового предложения, с которым к нему обратилась некая русско-итальянская компания. Она же прислала за ним и самолет. Понятно, что приземлился он не в Риме, а в Эр-Рияде. По данным Халеда, принц Сауд также был казнен.



Наконец, самого принца Халеда очевидным образом пытались похитить, причем, дней за десять до убийства Хашокджи. "Раз тридцать саудовские власти предлагали мне встретиться в посольстве. Я всякий раз отказывался, я же знаю, что там может случиться все, что угодно,- заявил принц в интервью британской The Independent.- А буквально за десять дней до убийства Хашокджи членов моей семьи просили убедить меня прилететь в Каир якобы для того, чтобы забрать чек на крупную сумму".



По словам принца Халеда, похищенных и арестованных гораздо больше. Уже после того, как дело Хашокджи стало достоянием гласности, по данным Халеда, о срочной аудиенции короля Сальмана попросили сразу несколько принцев, говоря, что они обеспокоены ситуацией и будущим семьи Саудов. "Все они были арестованы и сейчас находятся в тюрьме",- утверждает принц Халед, единственный из королевских противников режима, остающийся на свободе.



Дмитрий Головинченко

"Коммерсантъ" от 28.10.2018, 10:42 Источник - kommersant.ru

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