Бабушка приехала... Ангела Меркель - фсе..., - А.Запольскис

11:56 31.10.2018 БАБУШКА ПРИЕХАЛА: АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ – ФСЕ…

История послевоенной Германии закончилась: Меркель официально объявила об уходе с поста лидера ХДС и канцлера Германии



История послевоенной Германии закончилась. На протяжении почти 75 лет политический механизм немецкого государства был жестко основан на безусловном и безоговорочном доминировании блока ХДС/ХСС, в котором Христианско-демократический Союз контролировал Германию, а Христианско-социальный – Баварию. Все остальные могли сколько угодно играть в демократию и изображать активную свободную партийную борьбу, но, по сути, они являлись не более чем внешним и во многом декоративным украшением.



Особенно наглядно становая роль правоцентристского политического союза проявилась в последних событиях новейшей истории, начиная с августовской войны 2008 года и попытки США проглотить Евросоюз через переговоры о трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве. Общественные пристрастия публики могли колебаться в любую сторону, однако с октября 1957 года генеральную линию внешней и внутренней политики определял лидер, возглавляющий ХДС/ХСС.



Все канцлеры ФРГ, начиная с Конрада Аденауэра, являлись правоцентристами, проводившими политику, предопределенную западными победителями во Второй мировой войне. Берлин являлся чисто торговой республикой, кроме экономических, никаких других глобальных интересов не имеющей.



В этом правиле оказалось всего три исключения. На протяжении тринадцати лет (с октября 1969 по октябрь 1982) страну возглавляли подряд три канцлера из других политических образований. Точнее, строго говоря, два. Вилли Брант (два срока в период с 22 октября 1969 по 7 мая 1974) и Гельмут Шмидт (три срока в период с 16 мая 1974 по 1 октября 1982), оба из Социал-демократической партии Германии. Между ними, с 7 по 16 мая 1974 просто отметился Вальтер Шеель из Свободной демократической партии.



Важно отметить, что все фундаментальные перемены в Европе, включая создание Союза Угля и Стали, ставшего прародителем нынешнего ЕС, оказались придуманы, сформулированы и реализованы на практике именно в этот период. Германия не только сумела "договориться" с Францией, Бельгией, Швейцарией и рядом других стран, фактически они придумали эффективный интеграционный проект, реально суливший созданием на Континенте нового государства по экономической и управленческой мощи уже сопоставимого с масштабами США. А самое главное, по мнению аналитиков ЦРУ, вполне способного с Америкой даже сравняться.



Особую угрозу претензиям Соединенных Штатов на достижение гегемонии если не во всем, то хотя бы только в Западном мире нес тот факт, что Бундесвер являлся главной фундаментальной основой "европейской" части совокупной военной мощи НАТО, без которой Североатлантический блок просто рассыпался.



Потому США и Великобритания приложили немало сил, чтобы эпоха ХДС/ХСС вернулась снова. И она вернулась. 12 марта 1987 года канцлером стал Гельмут Коль, прекративший "разговорчики в строю" и завязавший с какими бы то ни было претензиями ФРГ на что-либо серьезно геополитическое. Евросоюз стал следовать в форматере американской внешней политики и готовиться к экономическому разделу советского наследия.



Надо признать, одна попытка отыграть все назад в Германии все-таки случилась. На два срока (1998-2002 и 2002-2005) капитанский мостик возглавил Герхард Шредер из СДПГ, но тот период во внешней политике уже ничем существенным не сопровождался. За победу в выборах пришлось заплатить коалицией с партией "зеленых" и львиная доля энергии государства оказалась направлена на саморазрушение, прежде всего, в энергетике. Особенно ядерной. В результате приход в ноябре 2005-го Ангелы Доротеи Меркель опять из ХДС/ХСС поначалу воспринимался обществом чуть ли не как избавление от бесов.



Но счастье длилось недолго. Уже к началу нынешнего века окружающий мир слишком сильно изменился, и фундаментальная политическая конструкция, придуманная для обуздания Германии в Европе в середине ХХ века, свою актуальность утратила. Берлин оказался перед вызовами, с которыми фактически не знал, что делать.



Казалось бы, уже по мере эскалации "грузинских событий" правящей элите ФРГ стоило всерьез задуматься о собственном будущем. В том числе, о роли и месте в геополитике как внутри Общей Европы, так и в мире в целом. Но будучи по природе очень жесткими центристами, причем правого толка, они не смогли выйти за рамки мировосприятия простых торговцев. Да, богатых. Да, с обширными связями. Да, с серьезной промышленной базой. Но все равно торговцев. За пределами традиционных областей общей химии и среднего машиностроения, Германия научно-техническую революцию последней трети ХХ века фактически проспала и оказалась вынуждена "догонять" США почти также как и Советский Союз.



Дальше стало только хуже. В битве "при TTIP" немцы (формально конечно весь ЕС) "выиграли" только потому, что сражение там шло не столько за политику, сколько за кошелек, то есть оставалось в понятных Берлину категориях. А вот грамотно оценить смысл и перспективу хлынувшей в Европу волны арабских беженцев немцы уже не смогли. Слишком сильно необходимые по ее отражению меры отклонялись от правоцентристской, строго торговой политической программы ХДС/ХСС. Вследствие чего государство начало открыто принимать меры, прямо ведущие к собственному разрушению. И оно, судя по всему, наконец, началось.



На выборах 28 октября 2018 в федеральной земле Гессен ХДС набрал всего 27,2% голосов, тогда как всего пять лет назад их там поддерживал каждый четвертый немец (38,3%). Это стало последней соломинкой, переломившей хребет верблюду. В руководстве христианских демократов случился настоящий бунт. Стабильную тенденцию к критической утрате влияния в стране игнорировать стало невозможно окончательно.



Проблема усугубилась тем, что аналогичную тенденцию демонстрируют "баварские союзники" на выборах у себя в Гессене, "взявшие" лишь 19,6% голосов, что оказалось худшим показателем с 1946 года. Дело дошло до ультиматума со стороны СДПГ, поддерживавшей блок на протяжении всего периода канцлерства Меркель. Если в 2019 году ХДС/ХСС не сумеют исправить положение, то СДПГ из коалиции выйдет, тем самым окончательно похоронив любые мечты правоцентристов вообще сохранить хоть какую-то власть даже в отдельных федеральных землях.



Для Ангелы Меркель произошедшее означает конец политической карьеры. Она официально объявила, что не будет выдвигать свою кандидатуру на пост канцлера ФРГ по истечении нынешнего срока в 2021 году. И также она не станет баллотироваться на должность председателя ХДС на выборах в декабре. А самое главное - она не собирается занимать какие-либо другие руководящие должности в структуре ЕС.



Тем самым общественно-политическая система Германии оказалась в точке критического перегиба. С утратой главного поста в своей партии Меркель становится хромой уткой и как глава немецкого государства. Теперь любое серьезное решение потребует сложной торговли не только с другими политическими силами страны, но и внутри собственного блока. А так как другой очевидный сильный лидер в обеих его составных частях отсутствует, то процесс достижения компромисса превращается в крайне непростую задачу. Будет не очень большим предположением допустить критичный рост вероятности возникновения глубокого парламентского кризиса в ФРГ, уже начиная с первой половины будущего года.



Включая самый негативный сценарий досрочных перевыборов канцлера в условиях отсутствия явного политического лидера вообще. Популярность "Альтернативы для Германии", конечно, растет, но, во-первых, она очень далека от реальных претензий на получение верховного поста, во-вторых, в немецком обществе царит глубокий понятийный раскол, из-за которого АдГ многие там искренно считают фашистской партией. Мол, ее ни в коем случае нельзя допустить к власти, иначе "повторится история Гитлера".



Но и каких-то других масштабных идей для общества там ни у кого нет. Все мелкое и сиюминутное, по масштабу до уровня ЕС, тем более глобальной геополитики, не дотягивает даже близко. Сами посудите, о каком величайшем значении снижения объема выбросов парниковых газов можно говорить, если Китай с США вот-вот готовы начать стрелять друг в друга? Даже если горячей фазы получится избежать в ноябре -декабре, то по словам бывшего командующего сухопутными войсками США в Европе генерал-лейтенанта Бенджамина Ходжеса, Америка все равно неизбежно вступит в войну с Китаем в течение ближайших пятнадцати лет.



Дело усугубляется тем, что внутригерманский политический кризис лишает ФРГ возможности лидерства в Евросоюзе, а значит, и перспектива какой-то адекватной модернизации ЕС становится очень туманной. Берлин являлся главным драйвером объединения Европы. Теперь мотор остановился.



Александр Запольскис

30 октября 2018 Источник - iarex.ru

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