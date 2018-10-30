Фариддин Насриев стал первым генконсулом Узбекистана в Казани

12:06 31.10.2018

НАСРИЕВ - НОВЫЙ УЗБЕКСКИЙ КОНСУЛ В КАЗАНИ

Генеральным консулом Узбекистана в Казани (Российская Федерация) назначен Фариддин Насриев, сообщает МИД республики.

Ранее Насриев работал заместителем директора консульско-правового департамента МИД.



До 2018-го в России действовали только два внешнеполитических представительства Узбекистана - посольство республики в Москве и консульство в Новосибирске. В этом году Узбекистан открыл три генконсульства в России - в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге и Владивостоке.



О планах открыть генконсульство Узбекистана в Казани сообщалось в октябре 2017 года. В округ дипломатического представительства войдут территории еще 13 регионов.



В консульский округ вновь открываемого Генерального консульства Узбекистана входят территории Республики Башкортостан, Кировской области, Республики Марий Эл, Республики Мордовия, Нижегородской области, Оренбургской области, Пензенской области, Пермского края, Самарской области, Саратовской области, Республики Татарстан, Удмуртской Республики, Ульяновской области, Чувашской Республики.