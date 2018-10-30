В Афгане талибы завалили вертолет. Среди 25 погибших - генерал Халил и vip-чиновники провинции Фарах

12:23 31.10.2018

Военный вертолет с высокопоставленными военными и депутатами потерпел крушение в провинции Фарах на западе Афганистана. На его борту находились 25 человек, все они погибли, сообщает Associated Press.



По информации властей, вертолет разбился вскоре после взлета около 9:10 утра по местному времени.



По данным телеканала Tolonews, два вертолета летели вместе, один из них потерпел крушение. Телеканал со ссылкой на представителя 207-го корпуса армии Афганистана в свою очередь сообщает, что на борту вертолета находились - глава совета провинции Фарах Фарид Бахтавар, член совета провинции Джамила Амини и заместитель командующего 207-ым армейским корпусом Негматуллах Халил.



По словам представителя провинции Фарах Насера Мехри, потерпевший крушение вертолет летел в сопровождении еще одного военного вертолета. Во время полета была плохая погода, пилот потерял управление, добавил Мехри. Представитель Талибана в свою очередь заявил Reuters, что вертолет был подбит боевиками.