Президент Монголии пригрозил голодовкой, если парламент не заявит о самороспуске

12:33 31.10.2018

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга заявил в эфире местного телеканала, что готов объявить голодовку или забастовку, если парламент страны откажется самораспускаться. Об этом сообщило "Настоящее время".



Когда главу государства спросили, что он будет делать после того, как попросит парламент распуститься, он ответил: "Голодная забастовка?"



"Это та сцена, на которой мы сейчас находимся. Я пробовал различные варианты, направлял предложения, мы обсудили этот вопрос", - добавил он.



Как передает ARD, президент вручил председателю Великого Государственного Хурала официальное письмо, в котором предлагает обсудить вопрос роспуска парламента Монголии. В нем Баттулга осуждает парламент и правительство, которые сформировали в результате всеобщих выборов 2016 года.



Президент обвиняет их в невыполнении предвыборных обещаний и неспособности работать в соответствии с законом при осуществлении государственной власти.