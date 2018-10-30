Мирзиеев указом либерализовал Узб-торговлю

13:11 31.10.2018

Президент подписал указ о либерализации торговли

Президент подписал указ о либерализации торговли и развитии конкуренции на товарных рынках.

Сегодня, 09:26 Экономика

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 30 октября подписал указ "О мерах по дальнейшей либерализации торговли и развитию конкуренции на товарных рынках".



Документ направлен на совершенствование механизмов торговли, развитие здоровой конкурентной среды на товарных рынках, а также повышение эффективности и сокращение издержек субъектов предпринимательства и обеспечение конкурентоспособности их продукции.



В соответствии с указом, с 1 января 2019 года отменяются:



лицензирование деятельности по осуществлению оптовой торговли и особого порядка налогообложения предприятий торговли;

специальный порядок учета выручки от реализации отдельных видов подакцизных товаров (автомобили, растительное масло и другие) и ее использования;

требование о получении разрешения на выездную торговлю;

санкции за просроченную дебиторскую задолженность, возникающую во взаимоотношениях с контрагентами у организаций с долей государства в уставном капитале менее 50 процентов;

требование о 15-процентной предоплате на внутреннем рынке по сделкам организаций с долей государства менее 50%;

ограничения на экспорт отдельных видов товаров (свинина, мясо и пищевые субпродукты домашней птицы, растительные масла, сахар, хлебобулочные изделия, руды и вольфрамовые концентраты, шелковые отходы)

согласование с Госкомконкуренции графиков выставления продукции на биржевые торги с введением уведомительного порядка их согласования;

требование о предоставлении финансового потребительского кредита для приобретения у производителя или реализующей организации только потребительских товаров (услуг), произведенных в Узбекистане.

С 1 ноября вводится порядок, в соответствии с которым:



товарно-сырьевым биржам предоставляется право создавать дочерние хозяйственные общества по организации хранения и логистики реализуемой на бирже продукции, а также разработке и внедрению информационно-коммуникационных технологий;

высоколиквидные виды продукции, сырья и материалов, завезенные по импорту, могут без ограничений реализовываться на внутреннем рынке, в том числе на биржевых торгах, по усмотрению их собственников;

отпуск продавцами высоколиквидных видов продукции, сырья и материалов, приобретенных на биржевых торгах, осуществляется строго в установленные сроки и по очередности, определяемой посредством электронных систем бирж в зависимости от сроков оплаты продукции.

С 1 ноября также внедряется новый порядок сдачи и использования наличной денежной выручки, предусматривающий:



возможность для хозсубъектов, имеющих среднюю дневную наличную выручку свыше 20-кратного минимального размера заработной платы, сдавать ее ежедневно в кассы банков через службу инкассации либо самостоятельно;

возможность для хозсубъектов, имеющих среднюю дневную наличную выручку меньше указанных выше объемов, сдавать ее в кассы банков через службу инкассации в определяемые ими периоды или самостоятельно;

отмену инкассирования наличной денежной выручки исключительно через службы инкассации Центрального банка с созданием возможности организовывать альтернативные службы инкассации;

осуществление безналичных расчетов между юридическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями с использованием корпоративных банковских карт без заключения договоров купли-продажи, с выдачей инвойса (счета-фактуры).

Указом также установлено, что:



экспорт товаров и услуг через интернет с оплатой через международные платежные системы в объеме до 5000 долларов США по одному инвойсу не требует заключения письменного договора с покупателями и разрешается всем без исключения юридическим и физическим лицам без внесения информации в Единую электронную информационную систему внешнеторговых операций и оформления грузовой таможенной декларации в соответствии с правилами оказания услуг почтовой связи (вводится отчетность в соответствии с общепринятой международной практикой);

с 1 января на доходы членов товарно-сырьевых бирж распространяются условия налогообложения, предусмотренные для юридических лиц, осуществляющих брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг;

физическим лицам разрешается вывоз за пределы Узбекистана без представления таможенной декларации товаров общей стоимостью не более 5000 долларов США.

Кроме того, запланированы:



создание при Министерстве экономики Центра исследования отраслевых рынков и экспортоориентированного производства со штатом 38 единиц;

реализации государственной доли в уставном капитале Узбекской республиканской товарно-сырьевой биржи посредством проведения первичного (IPO) или вторичного (SPO) публичных предложений акций на Республиканской фондовой бирже "Тошкент";

ратификация Узбекистаном Договора государств-участников СНГ о проведении согласованной антимонопольной политики.