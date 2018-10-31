Израиль теряет ключевых союзников – СаудАравию и Иорданию, - Д.Минин

14:12 31.10.2018

При стабилизации Ближнего Востока Израиль может оказаться в регионе в изоляции



Динамичная ближневосточная сцена пополнилась двумя эпизодами, неприятно затронувшими интересы Израиля. При всей экзотичности неожиданного "бурного романа" с Саудовской Аравией, в Тель-Авиве еще недавно рассчитывали, что Израилю удастся установить с этой важной региональной державой стратегический союз. Зыбкость таких расчетов проявилась при первом же серьезном испытании.



Хотя израильтяне и не пытаются призвать к ответственности наследного принца Мухаммеда за убитого в Турции саудовского журналиста Хашогги​​​​​​​, претендовать на какие-то особые отношения с наследным принцем им сейчас не с руки. Да и саудовское руководство наверняка будет действовать теперь на международной арене куда более осмотрительно. С точки зрения престижа на Ближнем Востоке сближение с израильтянами всегда считалось в Эр-Рияде рискованной затеей. Теперь таких рисков саудовцы постараются избегать.



Ведущая израильская газета "Маарив" уже опасается, что кризис в отношениях между Вашингтоном и Эр-Риядом, возникший из-за убийства Хашогги, негативно скажется на сотрудничестве между Саудовской Аравией и Израилем. Ответственность за это газета возлагает на "слишком увлекшегося" разного рода закулисными сделками зятя президента США Джареда Кушнера. Представляется, однако, что создание "оси" этих двух государств с опорой на личные связи горстки лидеров с самого начала было идеей фантастической – разделяющие эти государства противоречия слишком глубоки.



Второй негативный для Израиля сигнал пришел из Иордании. Король Абдалла II заявил, что твердо намерен прекратить действие тех статей мирного соглашения от 1994 года между двумя странами, по которым часть иорданской территории передавалась на 25 лет в аренду израильтянам.



При этом часть депутатов парламента Иордании потребовали более обширного пересмотра действующего договора, а некоторые – полной его денонсации.



Должны быть возвращены два участка – Бакура (Baqura) на севере Иорданской долины и Гамр (Ghamr) на юге, известные высокой производительностью сельского хозяйства и рядом инфраструктурных объектов.



Подписанный в свое время премьер-министром Израиля И. Рабином и отцом Абдаллы II королем Иордании Хуссейном при посредничестве президента США Б. Клинтона мирный договор причислялся к ряду триумфов американской дипломатии на Ближнем Востоке. Он был одним из краеугольных камней стратегической безопасности Израиля.



В разгар сирийской войны иногда даже казалось, что Израиль и Иордания могут выступить в качестве военных союзников, но этого не произошло. Противоречия между ними оказались сильнее. Демарш иорданского монарха формально не противоречит букве действующего договора, но, как опасаются в Израиле, может означать начало процесса его постепенной эрозии.



Иорданский официоз The Jordan Times пишет, что иорданцы в целом разочарованы результатами мирного договора с Израилем. Поначалу ведь предполагалось, что договор будет частью всеобъемлющего ближневосточного урегулирования, распространяемого и на палестинцев. Однако за четверть века израильтяне сделали все, чтобы превратить договор в обособленный документ, касающийся лишь двух подписавших его стран. При этом за завесой внешне благополучных двусторонних отношений "скрываются глубокие расхождения и недоверие". The Jordan Times подчеркивает, что решение о восстановлении иорданского суверенитета над двумя участками национальной территории, переданными в аренду израильтянам, исходит непосредственно от короля Абдаллы II.



Меняющая на глазах свою тональность в отношении Израиля на более критическую саудовская пресса с одобрением отнеслась к пересмотру Иорданией некоторых пунктов мирного соглашения с Израилем. Причем саудовцы указывают на то, о чем в Аммане предпочитают не говорить. Это перевод посольства США из Тель-Авива в Иерусалим. В Иордании действительно обеспокоены тем, что закрепление статуса Иерусалима в качестве единой столицы Израиля будет ущемлять не только палестинские, но и иорданские права на покровительство над Храмовой горой. И сейчас Амман словно напоминает другим участникам мирного договора, что и у него есть здесь свои интересы.



Это не только сигнал Тель-Авиву заняться, наконец, справедливым урегулированием палестинского вопроса, но и отражение общей реакции Аммана на меняющуюся обстановку в регионе. Король Абдалла II, похоже, решил полностью отказаться от попыток переустройства Сирии по западно-израильским лекалам, в этом он Израилю больше не союзник. Амману важнее всего поскорее вернуть на родину десятки тысяч сирийских беженцев, нашедших пристанище в Иордании. И здесь для него полезнее сотрудничество с официальным Дамаском и с российскими миротворцами.



Израильские эксперты обращают ​​​также внимание на активизацию контактов Иордании с Турцией. По их сведениям, посетивший недавно Турцию иорданский премьер-министр Омар аль-Раззаз (Omar al-Razzaz) убеждал хозяев переориентировать их экспорт в страны Персидского залива с израильского порта Хайфа на Сирию и Иорданию. В этих целях, несмотря на окрики из Вашингтона и Тель-Авива, Амман уже открыл крупнейший пограничный переход Нассиб на иордано-сирийской границе.



Некоторые израильские политики идут так далеко, что объявляют целью короля Иордании подрыв мирного договора как такового. Они заявляют, что по договору Иордания получает от Израиля гораздо больше, чем дает, например 50 млн кубометров пресной воды в год. Ограничение подачи воды, по их мнению, "могло бы поубавить энтузиазм" короля Абдаллы II в части ревизии соглашений с Израилем. Правда, они забывают, что вода эта поступает главным образом с захваченных у Сирии Голанских высот и из Тивериадского озера, оккупацию которых Иордания никогда законной не считала.



О денонсации самого договора между Израилем и Иорданией речи пока, разумеется, не идет. Однако поступающие сигналы ясно говорят Израилю, что надежды на бесконечное маневрирование между различными ближневосточными игроками в попытках отложить или вообще похоронить решение ключевых региональных проблем несостоятельны. Эти проблемы неизбежно будут возвращаться и, возможно, в еще более острой форме. Особенно недальновидным представляется продолжение линии на подрыв в Сирии позиций Башара Асада, что абсолютно не учитывает новой обстановки в этой стране. Следствием такой близорукости является то, что чувствовавший себя хорошо в условиях хаоса на Ближнем Востоке Израиль в обстановке постепенной стабилизации региона оказывается в изоляции.



ДМИТРИЙ МИНИН | 31.10.2018