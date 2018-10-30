Уроженца Узбекистана Руслана Бабаджанова, воевавшего за ДНР, выпустили на свободу

14:16 31.10.2018

Уроженца Узбекистана, воевавшего за ДНР, выпустили на свободу



Руслана Бабажанов, позывной "Лочин", задержали в конце сентября в аэропорту Нижнего Новгорода, во время обычной проверки документов. Руслан собирался съездить в ДНР, пересечь границу и продлить пребывание на территории России. Бывший ополченец, уроженец Узбекистана, и не подозревал, что в базе Интерпола на него заведена "красная карточка".



Бывшая родина обвинила его в "участии в вооруженном конфликте за пределами государства без признаков наемничества" – срок заключения от 7 до 12 лет.



Руслан Бабаджанов второй по счету ополченец, которого помогла освободить газета "Комсомольская правда". На этот раз оказалось так, что журналисты знали Руслана лично, еще по боям 2014 года. Бросить его они не могли, и верили, что правда победит. Так оно и вышло.



Журналисты связались с Русланом по телефону:



– Спасибо вам, спасибо за помощь! Вот, дышу воздухом свободы. Месяц не дышал.



– Как тебя освободили?



– Ты не представляешь, как все завертелось. Депутаты запросы писали, Шаргунов, из ЛДПР, коммунисты. Шорох навели. Запросов кучу написали, нажимали. В итоге через прокуратуру сделали запрос сюда и отпустили.



– Какие планы?



– Домой сейчас поеду в Гороховец (Руслан чуть ли не половину жизни прожил в России – прим. корр.). Осталось только снять меня из розыска Интерпола, чтобы я совсем спокойно дышал. Потому что, как мне сказали компетентные люди, из Узбекистана мне одна дорога была – на Украину. Но снимут, думаю.



– Сделай селфи для читателей, немало людей волновалось за тебя, им будет приятно.



– Я всем очень благодарен, но у меня флюс на половину лица, продуло, а лечить негде. Поверьте, на слово!



Руслана выпустили, но вопросы остались: почему чуть ли каждый месяц, общественность и депутаты с боем вытаскивают из ИВС и Следственных изоляторов бывших ополченцев, которые воевали за интересы России? Людей, которых в случае выдачи будут судить в первую очередь за их убеждения и во вторую – за то, что воевали. Вопрос риторический.



Темир Исаев