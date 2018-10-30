Чем страшен Русский мир? - Саша Корпанюк

14:26 31.10.2018 Чем страшен Русский мир?

Порошенко и его окружение строят свою "пиратскую республику"



Понимаете, "братья в своей сторонке" украинцы, если нужно совершить прорыв в экономике, то главное, прорыв, суметь оттуда выбраться, пишет фельетонист украинского еженедельника "2000" Саша Корпанюк.



Конечно, любознательный читатель может полюбопытствовать: какой, дескать, этот прорыв, в смысле насколько он масштабно-могильный или можно таки выкарабкаться? Или сразу караул кричи? И кто виноват в гробовой глубине? Фамилии, звания? Где? Кто? Адрес местонахождения?



Кто виновен в том, что " … в 2018 году ВВП Украины в пересчете на душу населения составил 2,26 тысячи долларов. По этому показателю Украина заняла 134 место в мире после Молдавии, таким образом, став самой бедной страной Европы"?



Не робейте, дорогие читатели.



Побалакаем за денежные и разные идеологические темы в отвлеченной манере и в доступной форме.



Главная причина прорытого отверстия: за время "достоинства Петра Порошенко", кабмины Яценюка и Гройсмана взяли долгов МИНИМУМ на 41 млрд. долларов. Максимум под 50.



Критики в камуфляже, симпатизанты бандеровца Гройсмана, сами могут подсчитать это украинское счастье, и дальше не утруждать зрение.



Ну, и безобразие по мелочам!



- Выпускают разные облигации, занимают нарисованные доллары под 9?9,75% годовых для того, чтобы отдать долги, которые "базарному" директору Украины давал МВФ под 3?3,5% годовых.



- Назначали, по указанию США и ЕС, импортных ворюг в вышиванках на все хлебные места, где можно украсть и заслать долю наверх настоящему хозяину.



- Изобрели сотни тысяч бюджетных рабочих мест для приближенных бездельников, - прозрачные офисы, муниципальные институты и центры инноваций, региональные управления регистрации граждан, и еще сотни и сотни, насквозь убыточных, коммунальных или муниципальных контор типа "Рога и копыта" для трудоустройства рыцарей наживы, умеющих отстегивать наверх. Например, в известной Виннице, в убыточной на полмиллиона гривен в год конторе "Муниципальный институт инноваций" зарплаты вельмож от 12?14 тысяч гривен.



- Содержат на местных грантах малахольных городских активистов и сотни разных ГО.



- А также, с 2014 года 353 политические партии получили из бюджета только в 2017 году 514 миллионов гривен.



- Невменяемые руководители страны повышают населению тарифы, как своим врагам, заслуживая за этот геноцид одобрительные возгласы со стороны спецпредставителей старших братьев !



И вот, по словам Верховного главнокомандующего Украины, президента-миротворца Порошенко, снизить тарифы на газ для бедолашного населения "…в два, в три, в четыре, в шесть раз можно, но это путь возвращения в российскую газовую кабалу".



Президент Украины, красавчик, подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не позволит "…развернуть страну в так называемый русский мир". Войдите, говорит, в мое пиковое положение. Трое деток в Лондоне. Разное там может случиться… Охрана кругом, похожая на конвой… Попробуй шаг вправо или влево, и гаплык, не приведи Бахус.



Так что, говорит, не поймите как намек. Вон у Гройсмана детки тоже в Лондоне. Но тот бандеровец Гройсман хоть с тремя пистолетами и при пулемете…



И вот вопросы, к прихожанам секты Святого Телевизора:



- Что такое той русский мир и чем он страшен?



- Что такое украинский мир Порошенко, чем он велик, и как защищен?



На Украине, кстати, окончательно разыгрались какие-то исступленные ужасы, в очень отчаянном виде, за эти миры. Прямо дело государственной важности номер один! Быть или не быть?



Кипят и бушуют страсти-мордасти, некоторых индивидов даже хулигански здоровья в Раде лишают, носят в мусорные баки, зеленкой поливают, бывает и имущество отнимают, и все это на фоне убийственного процветания мирной жизни страны, топающей в свой украинский мир не сворачивая. Несообразность, понимаете ли.



И вот, в припадочной, вредной для жизни украинцев Верховной Раде, депутаты, с обросшим зеленым мхом сердцем, уже придумали вердикт: "Проект Закона, который направлен на осуждение „русского мира" как формы национал-социализма (нацизма) как ключевого концепта русской национальной идеи, которая является идеологическим оправданием российского шовинизма, империализма и военной агрессии против стран-соседей".



Закона нет, значит, срок не грозит, так что слушайте сюда!



Чем страшен "русский мир"?



Наверное, тем, что придет той гадский мир в единую, сплоченную вокруг Бандеры и Порошенко Украину, и…



- вырубит лес в Карпатах и дальше везде,



- поднимет цены на все, где только можно,



- развалит всю промышленность, медицину, образование,



- начнет бюджетные деньги в разные офшоры воровать сквозь фирмы-прокладки своих детей,



- опустит гордую гривну до самого дна,



- назначит несметное количество дебиловатых ворюг-чиновников иностранного происхождения на денежные места,



- газ-собственность народа Украины, вопреки Конституции Украины, начнет продавать населению по заоблачным ценам, повысит цены на свет и воду.



- раздаст своим приближенным тузам и шестеркам богатства украинских недр в аренду, для продажи добытых ресурсов населению с тысячепроцентной накруткой, с возможностью отката.



Всего дрожащим пером не описать, чего готовит тот ужасный "русский мир" к своему снижению цен на газ в пять-шесть раз, которое абсолютно не нужно мультимиллиардеру Порошенко, отцу украинской нации и своих деток-миллиардеров.



Может быть, даже страшно подумать, эти прихлебатели агрессора посмеют покуситься на святое - сократить число украинских чиновников, вороватое поголовье которых составляет БОЛЕЕ МИЛЛИОНА мохнатых чувырл?



Может даже заставят праздновать 8-е марта, Новый год с Дедом Морозом, Старый Новый год, 23 февраля, 9-е Мая?



Отойдем, читатель, от этого русского мира, чтоб не портить настроения себе и соседям по Евросоюзу, и чтобы не расшатывать нервы нации, представляя эти казни египетские.



Уймем таки пульс, а также понизим советом от Минздрава Украины давление на инсульт в голове и инфаркт в сердце.



Погрузимся в объятия УКРАИНСКОГО МИРА мультимиллиардера-Порошенко!



Который просто прекрасен, и главное, защищен участниками "майдана", активистами "майдана", волонтерами, ГО, партиями, церквями, общинами, и всеми прочими европейски настроенными украинцами под руководством П. Порошенко.



Петр Порошенко не допустит варварства снижения тарифов! Охранит казенное, ревнитель тарифов! Каждому украинцу по золотым штанам!



Успокоимся от ужасов, которые могут произойти при снижении тарифов на жизнь, и насладимся нравственным величием строителей украинского мира, благородством их идей и поступков, восхитимся монументальностью философских изысканий проводников прекрасного украинского мира Бандеры и Порошенко, преклонимся перед царственностью профилей и умов членов команды майдана достоинства, создавших и защищающих этот уютный, комфортный, мирный рай на Украине!



И только поэтому придется коснуться на этот раз ряда актуальных вопросов. Именно за защиту "Украинского мира".



Извольте рассказ.



"Украинский мир" бандеровца Порошенко, который вообще-то сам из молдаван, это безвиз, одна вера, победоносная армия, и язык.



Безвиз получили.



Сегодня благородно пашут на европейскую семью "3,2 миллиона украинцев постоянно и 9 миллионов ездят на сезонные работы, которые имеются круглый год". Это из речи замполита Советской армии, "министра ограбления пенсионеров" Украины Ревы.



В РФ, стране агрессоре, в 2018 году оковы рабские накинуты еще на 3 миллиона бедолаг. Это Климкин, МИД.



Грустное! С 2014 года по первое полугодие 2018 года гражданство РФ ("страна-агрессор") получили около 340 тысяч бывших украинцев.



Радостное! Только в 2017 году около 661?874 украинцев получили вид на жительство для РАБОТЫ и учебы в странах ЕС. Ценятся все-таки украинские люди в цивилизованном мире. Вид на жительство для РАБОТЫ это вам не жалкое гражданство в "стране-бензоколонке".



Далее по тезисам великого кормчего украинского мира П. Порошенко. Не будем злорадствовать за веру, царя, и язык. От этого затрудняется речь, нарушается дыхание и треплются нервы. Станем в позу добровольного инструктора.



Факты за армию Украины. Которая в военном столкновении с армией агрессора, будьте уверены, не пропустит "русский мир" на Украину.



На февраль 2018 численность украинской армии составляла 255 тысяч человек, слова министра обороны Полторака. Это против 145 миллионов населения РФ и его 900-тысячной армией! И с их 2,5 миллиона резервистов!



Армия достойно отражает агрессию "азиатского соседа" с его русским миром.



А вот для внутренней охраны украинского мира, что мы имеем? Там 250 тысяч против 900 тыщ… Сколько воинов охраняют "украинский мир" от внутреннего врага по сравнению с армией? Сколько воинов добра и света носят оружие для защиты Рады и Порошенко, с его миром? МВД Украины имеет численность 220 тысяч сотрудников! Плюс те, кто не прошел медкомиссию, аттестацию, они среди нас. Оглядывайтесь!



Госпогранслужба 53 тысячи.

МЧС 74 тысячи.

Нацгвардия 60 тысяч.

СБУ 31 тысяча.

Прокуратура 21 тысяча.



На Украине 11 миллионов пенсионеров, 3 миллиона инвалидов, 5 миллионов наркоманов, 1 миллион носят ТБЦ, дети, женщины, старики не подсчитаны…



Шикарно! Глаз просто отдыхает!



Если Украина сдерживает апологетов "русского мира" силами 250 тысяч человек на границе со "страной-агрессором", то в самой державе защитников "украинского мира" для борьбы с внутренними врагами столько, что становится ясно - цены на газ и прочее, будут расти назло надменному соседу…



Все вышенаписанное, за исключением некоторых подробностей, сущая правда. Так что, как видите, очень неприятна психология "русского мира" для украинцев. С такой оравой внутренней охраны. Плюс те, кто не прошел аттестацию…



От редакции: Этот материал представлен в рамках совместного проекта "Свободной Прессы" и украинской газеты "2000". Сегодня еженедельник "2000" остается одним из немногих объективных украинских СМИ. Источник - СвободнаяПресса

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