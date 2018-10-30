 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Москве на ВДНХ восстановили памятники акыну Джамбулу и Герою Соцтруда Ш.БерсиевуВ Москве на ВДНХ восстановили памятники акыну Джамбулу и Герою Соцтруда Ш.Берсиеву
16:50 31.10.2018

Памятник Жамбылу Жабаеву появился в Москве
Высота памятника составляет 3,5 метра.

Павильону ВДНХ №11 "Казахстан" вернули памятники казахскому акыну Жамбылу Жабаеву (1846–1945) и Герою Социалистического Труда Шыганаку Берсиеву (1881–1944).

Восстановленные монументы располагаются на своем историческом месте – у подножия главного фасада здания, выполненного в виде трехпролетной арки. Скульптуры были воссозданы по сохранившимся архивным фотографиям.

Памятники воссоздавали около полугода. Сначала специалисты разработали эскизные модели скульптур, затем собрали каркас из металла в натуральную величину, вылепили модели из глины и уже по ним отлили монументы из бетона. Их высота достигает 3,5 метра.

"Сами скульптуры были уничтожены еще в 1963 году. Все цветные изображения, дошедшие до наших дней, сильно отличаются друг от друга. Это объясняется особенностями цветопередачи того времени, обусловленными несовершенством пленочной фотофиксации, а также спецификой полиграфии: редакторам приходилось корректировать цвет опубликованных в книгах фотографий для удобства восприятия. Если однозначных доказательств в пользу конкретного колористического решения нет, за основу берется условно нейтральный цвет. В данном случае на заседании научно-методического совета было принято решение выкрасить скульптуры в цвет сохранившихся горельефов", – добавил архитектор-реставратор высшей категории Григорий Мудров.

Павильон "Казахстан" появился на ВДНХ в 1937 году, его построили по проекту архитектора Владимира Костенко (1881–1956) в самом начале Главной аллеи выставки. Это была деревянная временная шестиугольная конструкция с декоративной башней. В 1939 году башню заменили на небольшой купол, бело-голубые фасады украсили орнаментами, вход же выделили глубоким порталом, подчеркивая таким образом традиции древнего зодчества Казахстана.

В 1949-м было принято решение изменить облик казахского павильона. Над новым проектом работали специалисты мастерской Академпроекта И.М. Петров и И.В. Куприянов при участии казахского архитектора Т.К. Басенова. Работы длились до 1954 года, в результате здание получилось с монументальным фасадом и выразительными барельефами, посвященными теме земледелия Казахстана.

Центральную часть фасада выделили 25-метровой стелой с майоликовым (разновидность керамики) гербом Казахской ССР. Большие окна павильона были скрыты за решетками, напоминающими национальные узорные ковры. Само здание, украшенное рядом одинаковых по форме арок (аркадой), венчалось прозрачным куполом со шпилем.

В 1960-х годах многие декоративные элементы фасада и интерьера были утрачены, а в 1966–1967 годах здание было реконструировано по проекту архитектора С. Кобецкого и инженера В. Анисько.

Благодаря пристройке, которую сделали на месте купола, павильон стал выше, а со стороны заднего фасада появился дополнительный объем из стекла и бетона. По всему периметру здание также было облицовано плитами с вертикальными тягами из нержавеющей стали. С этого момента павильон получил название "Металлургия". В 1990-х годах в здании открылись магазины, офисы и кафе.

Работы по реставрации сохранившихся элементов павильона и воссозданию утраченных начались в 2017 году. Специалисты восстанавливают архитектурный облик на основе проекта реставрации, который базируется на архивных материалах 1954 года. Здание является федеральным объектом культурного наследия.

Источник - Zakon.kz
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