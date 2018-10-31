"Мы будем решительно защищать ваши права", - речь Путина на Конгрессе соотечественников

17:22 31.10.2018 Всемирный конгресс соотечественников

Владимир Путин выступил на VI Всемирном конгрессе соотечественников.



31 октября 2018 года 13:30

Выступление на VI Всемирном конгрессе соотечественников

В своем выступлении Президент сообщил об утверждении новой редакции Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019 – 2025 годы.



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В.Путин: Добрый день, уважаемые друзья!



Очень рад приветствовать участников шестого Всемирного конгресса соотечественников.



Символично, что он проходит в преддверии Дня народного единства. Этот праздник учрежден в честь подвигов наших предков и знаменует неразрывную связь всех поколений, преданных Отчизне, людей, отстаивающих свои традиционные ценности, общие идеалы – независимо от того, в каком государстве они сегодня проживают.



Нынешний форум собрал более семисот граждан из разных стран. Но одновременно вы – все вместе – представляете огромную общность российских соотечественников, представляете один большой, огромный Русский мир, который никогда не строился исключительно и только по этническому, национальному или религиозному признаку. Он собирал и объединял всех, кто духовно связан с Россией, кто чувствует духовную связь с нашей Родиной, кто считает себя носителями русского языка, культуры, русской истории.



Хочу искренне поблагодарить вас за сопричастность к жизни нашей страны, за неизменную поддержку и солидарность. Мы признательны за ваш вклад в продвижение и распространение нашего богатейшего исторического и культурного наследия. Всего того, что формирует нашу национальную, общероссийскую идентичность.



Важную роль в этом играют российские культурные учреждения за рубежом: театры, библиотеки, музеи. Многие из них созданы и поддерживаются самими соотечественниками за рубежом.



Не могу не отметить и роль средств массовой информации. Без них многие полезные начинания по расширению русскоязычного пространства не имели бы должного эффекта.



Хочу от всей души поблагодарить филологов, преподавателей, литературоведов, просто энтузиастов, которые помогают нам в организации празднования за рубежом юбилеев наших выдающихся писателей: Льва Николаевича Толстого, Ивана Сергеевича Тургенева, Александра Исаевича Солженицына и многих других.



Рад также сообщить, что в Москве уже построено современное, оснащенное по последнему слову техники здание Музея русского зарубежья имени Александра Исаевича Солженицына. Сейчас завершается формирование его экспозиции. В дар музею соотечественниками переданы бесценные реликвии, свидетельства драматических событий в истории нашей страны.



Весной следующего года музей откроется для посетителей, и, уверен, он станет одним из ведущих интеллектуальных и культурных центров России, площадкой для плодотворного диалога с нашими соотечественниками во всем мире.



Дорогие друзья! Все это особенно важно сейчас, когда решаются вопросы, от которых напрямую зависит будущее России и других государств. Ситуация в мире непростая. Увеличиваются напряженность и непредсказуемость. Подрываются основы международного права, рушатся многолетние договоренности между государствами.



В ход идут и русофобия, к сожалению, другие формы крайнего, агрессивного национализма. На Украине, что греха таить, в странах Балтии, в ряде других государств переписывается история, ведется борьба с памятниками, с русским языком. Людей запугивают и просто терроризируют. Естественное для каждого человека стремление сохранить свои национальные корни объявляется преступлением, сепаратизмом. Право на свободу слова, на сбережение своих традиций грубо попирается. Для некоторых наших соотечественников по политическим мотивам устанавливаются запреты на профессии.



Последствия такого жесткого давления многие ощущают на себе.



Мы будем решительно защищать ваши права и интересы, использовать для этого все имеющиеся двусторонние и международные механизмы. Продолжим оказывать содействие Фонду поддержки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом. При его участии в 20 странах создано 26 центров правовой помощи. Оказана грантовая поддержка двумстам проектам. Проведено более 50 мероприятий, включая курсы по подготовке молодых правозащитников. Квалифицированную юридическую помощь получили свыше 70 тысяч человек, в том числе в таких горячих точках, как Сирия, Йемен, Ливия.



Повторю: в числе наших приоритетов – сохранение и популяризация русского языка. Для его продвижения только по линии Россотрудничества ежегодно повышают квалификацию около пяти тысяч зарубежных учителей-предметников и педагогов дошкольного образования.



Принимаются меры по поддержке преподавателей русского языка. Так, Министерство просвещения России с 2017 года направляет учителей-русистов в шесть городов Таджикистана, оказывает помощь туркмено-российской средней общеобразовательной школе им. А.С.Пушкина в Ашхабаде.



Создана партнерская сеть "Институт Пушкина", задача которой –сделать общедоступными программы изучения русского языка. В ее рамках уже действуют более 80 языковых центров в разных странах.



Растут поставки учебной, художественной, методической литературы в образовательные учреждения. На регулярной основе проводятся молодежные олимпиады, победители которых приглашаются на учебу в лучшие университеты, вузы нашей страны.



Отдельно отмечу деятельность фонда "Русский мир", который ежегодно организует в России масштабные ассамблеи. В этом году она пройдет 2–4 ноября в Твери.



Фондом создано более 250 Русских центров и "кабинетов Русского мира" в 70 странах. Из них 12 – за последние три года, в том числе в Дамасском университете в Сирии. Общее число участников мероприятий фонда в 2018 году превысило миллион человек.



Безусловно, мы заинтересованы в том, чтобы молодые соотечественники, проживающие за рубежом, не теряли своих корней, своей "русскости", если можно так сказать, не утрачивали связи с Родиной. Поэтому молодежное направление – одно из наиболее востребованных в нашей работе.



Мы хотим, чтобы как можно больше молодых соотечественников смогли побывать в России, познакомиться с ее достижениями, с ее сегодняшней жизнью, подружиться со своими сверстниками, запустить совместные проекты и инициативы.



Помогаем молодым людям налаживать контакты, в том числе деловые и профессиональные, подключиться к волонтерскому движению. Заметную роль здесь сыграл Всемирный фестиваль молодежи, который прошел в прошлом году в Сочи.



Большой популярностью пользуются учебно-образовательные поездки по историческим местам "Здравствуй, Россия!", "Всемирные игры юных соотечественников", образовательный интернет-курс "Мастерская смыслов".



Особо отмечу, что с этого года для наших соотечественников открыт конкурс руководителей нового поколения "Лидеры России". Это хорошая возможность получить качественную профессиональную подготовку и реализовать себя.



Не могу сегодня не сказать и об усилиях Русской православной церкви, других наших традиционных конфессий – ислама, иудаизма, буддизма (многих из представителей этих конфессий я вижу в зале и хочу их поприветствовать). Хочу поблагодарить их за укрепление культурных и гуманитарных связей с Россией наших соотечественников за рубежом. К сожалению, сейчас их пытаются теми или иными способами разорвать, расторгнуть эти узы, растащить по "национальным квартирам". Хочу подчеркнуть одно: политиканство в столь чувствительной сфере всегда оборачивалось тяжелейшими последствиями, и прежде всего для тех, кто это делает. Наш общий долг – прежде всего перед людьми – сделать все для сохранения духовного и исторического единства.



Дорогие друзья! Россия обладает мощным экономическим и гуманитарным потенциалом. И, как говорил уже в Послании Федеральному Собранию, ее позиции и роль в мире определяют люди и те условия, которые мы создаем для их самореализации и творчества.



Перед нами стоят масштабные задачи по обеспечению прорывного, устойчивого, долгосрочного роста. Уверен, соотечественники способны внести большой вклад в эту созидательную работу.



Рассчитываем, прежде всего, на ваше участие в продвижении проектов сотрудничества с Россией. Однако, скажем прямо, обстоятельства могут складываться по-разному. Поэтому будем рады и тем, кто захочет приехать к нам на временной основе, и тем, кто примет решение о получении гражданства и о постоянном жительстве в России. А тем, кого беззаконно преследуют, кому угрожает опасность, будем делать все, для того чтобы обеспечить их защиту и предоставить убежище.



Сегодня мною подписана новая редакция Концепции государственной миграционной политики. Она направлена в том числе на формирование более комфортных условий для переселения в Россию на постоянное место жительства соотечественников из-за рубежа, а также на создание четких правил въезда и получения права на проживание, работу, на приобретение российского гражданства.



Многие проблемы, бюрократические барьеры в этой сфере, о которых справедливо говорили соотечественники, сняты. Во всяком случае, я надеюсь, что сделана попытка их снять и разбюрократить эту систему. Надо будет посмотреть, как она работает на практике. Будем и дальше двигаться в этом направлении.



Кроме того, продолжим совершенствовать Программу добровольного переселения соотечественников в Россию. Отмечу, что за время действия программы – а ей в этом году исполнилось 12 лет – в 66 субъектов Федерации переехало около восьмисот тысяч человек.



Видим, что в последние месяцы число желающих вернуться на Родину растет. Будем и дальше облегчать процесс адаптации, упрощать процедуры, вместе с региональными и местными властями, предпринимателями, общественными организациями работать над повышением качества жизни переселенцев, создавать для них рабочие места, улучшать условия для ведения бизнеса.



Я знаю не понаслышке, знаю, что проблем здесь еще очень-очень много. Будем вместе с вами анализировать эти проблемы, избавляться от них.



Дорогие друзья! В заключение хотел бы подчеркнуть: мы искренне заинтересованы в том, чтобы вы были успешны, благополучны и счастливы, разумеется. И в какой бы стране вы ни находились, всегда готовы оказать вам посильную поддержку.



Знаем, что вы делаете все возможное для укрепления Русского мира, для налаживания конструктивного диалога между странами. Хочу вас заверить, что это наша общая цель.



Позволю себе пожелать участникам конгресса плодотворной работы, интересных дискуссий. Всего самого доброго вам и вашим близким.



Спасибо за внимание. Источник - kremlin.ru

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