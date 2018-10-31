Почему Китай вовлекает Израиль в "Шелковый путь", - О.Подберезкина

19:58 31.10.2018

Ольга Подберезкина: Почему Китай вовлекает Израиль в "Шелковый путь"



Китайская прагматика "Пояса и пути": "Никакой политики - только торговля" исключительно привлекательна для нового технологического партнера - Израиля



С 22 по 25 бывший вице-президент Китая Ван Цишань посетил Израиль, где провел встречу с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, передает портал Jewish.ru. Ван возглавит четвертую межправительственную "Конференцию по инновации: Израиль-Китай", в которой примут участие по 13 министров с каждой стороны. Будет обсуждаться укрепление израильско-китайского сотрудничества в областях экономики и торговли, науки и технологии, сельского хозяйства, образования, здравоохранения, охраны окружающей среды, академических исследований.



Биньямин Нетаньяху на китайском предприятии. Фото: Avi Ohayon / GPO / Flash90



Что дальше? О перспевах китайско-израильского сотрудничества корреспонденту ИА "Реалист" рассказала редактор сетевого издания Viperson.ru Ольга Подберезкина:



"Главный стержень глобального доминирования Запада - технологическое преимущество, именно на него и посягает стратегический конкурент США - Китай.



Последние несколько десятилетий США были главным инвестором в израильскую экономику. За это время Израиль успел стать одним из мировых технологических хабов для предпринимателей, исследователей и инноваций.



После периода длительной дипломатической изоляции Израиль в течение нескольких десятилетий развивает новые двусторонние торговые отношения. Трудная политическая обстановка, в которой находится Израиль, с одной стороны, и необходимость в прибыльных инвестиционных проектах и технологиях, с другой стороны, делают Китай и Израиль идеальным тандемом.



Так, в ходе визита Нетаньяху в Китай в 2017 году было подписано 10 соглашений на общую сумму 16,5 млрд долларов. В мае этого года Джек Ма в ходе своего визита в Израиль заявил о возможном открытии исследовательского хаба "Алибаба" в Израиле.



Сейчас 1/3 инвестиций в израильский хайтек идет из Китая. Если так пойдет и дальше, то Китай обгонит США по инвестициям в экономику Израиля. Взаимная торговля между двумя странами достигла $11 млрд, - это в 200 раз больше, чем 25 лет назад.



Израилю выгодно сотрудничество с Китаем, потому что китайцы не смотрят на политику, китайцам же нужны технологии, они очарованы идеей, что в Израиле проживают всего 8,5 млн человек, но все они - будущие Нобелевские лауреаты.



Чтобы продолжать взаимовыгодное сотрудничество, нужно быть на чеку с главным стратегическим конкурентом Китая США, которые особенно насторожено относятся к китайским инвестициям в израильские инфраструктурные объекты. Сейчас таких несколько: Кармельский туннель (Carmel Tunnels) в Хайфе, легкорельсовая транспортная система в Тель-Авиве, расширение портовой инфраструктуры Ашдода и Хайфы. Пока США только высказывают недовольство, но, учитывая текущую торговую войну с Китаем, следует ожидать предупредительных мер по ограничению инфраструктурных проектов Китая в Израиле".



Ольга Подберезкина - кандидат политических наук, редактор сетевого издания Viperson.ru, специально для ИА "Реалист"



Москва, 31.10.2018,