Афган. Талибы опять наступают и угрожают целиком захватить провинцию Газни

21:10 31.10.2018

Заместитель главы совета провинции Газни Аманулла Камрани заявил, что под полным контролем Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) находятся 8 уездов провинции, а еще 5 практически полностью контролируются исламистами (правительство удерживает только их районные центры). Ситуация еще в трех уездах названа "стабильной", однако даже там Талибан (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует автодороги.



Аманулла Камрани заявил, что если ситуация с безопасностью не улучшится, то вся провинция Газни окажется под угрозой полного захвата боевиками.



По данным афганского информационного агентства "Пажвок", радикалы контролируют несколько пролегающих через провинцию Газни частей трассы Кабул - Кандагар.



Губернатор провинции Газни Вахидулла Калимзай также сообщил агентству "Пажвок", что ситуация с безопасностью в провинции продолжает ухудшаться.



Глава полиции Газни генерал Гулям Дауд Таракхель заявил, что на дорогах провинции планируется построить еще несколько блокпостов для усиления безопасности. Что планируется делать в уездах, полностью подконтрольных боевикам, он не сообщил.