В Туркменистане запрещают фотографироваться у памятника Каримову

23:16 31.10.2018

Полиция туркменского города Туркменабад запрещает фотографироваться у памятника бывшему президенту Узбекистана Исламу Каримову, сообщает туркменская служба Радио Свобода.



По словам их корреспондента, памятник находится под круглосуточным наблюдением.



"Когда я попытался сфотографироваться у памятника бывшему узбекскому президенту, из находящейся поблизости полицейской будки 02 выбежали два солдата с криками и начали показывать жестами, что нельзя здесь делать фото и потребовали, чтобы я отошел. Не знаю даже как это понимать", – рассказали корреспонденту.



Официальные лица не объясняют причину запрета, а полицейские говорят, что им дано такое распоряжение.



Городские власти установили памятник Каримову в марте 2017 года. Улица, на которой он установлен, также носит имя бывшего президента.



В Москве памятник Каримову установили в октябре 2018 года. Многие местные жители и депутаты выступали против его установления.



Ислам Каримов умер в начале сентября 2016 года, и его могила стала объекта паломничества в Узбекистане.



Каримов родился в 1938 году в Самарканде. В 1989 году он был избран первым секретарем КПСС Узбекской ССР, а в 1991 году провозгласил независимость Узбекистана и победил на первых президентских выборах в стране. На протяжении последующих 25 лет он побеждал на выборах, стабильно собирая более 90% голосов. На Западе эти выборы называли "несвободными и нечестными": доклады о ситуации в области прав человека, выпущенные Государственным департаментом США, настаивают, что "исполнительная власть при президенте Исламе Каримове полностью контролировала другие ветви власти и политическую жизнь в стране в целом".



Узбекистан при Каримове подвергался жесткой критике за отсутствие экономических реформ, тотальную коррупцию и кумовство. В стране используется принудительный труд при сборе хлопка, а узбекскую судебную систему обвиняют в применении пыток к задержанным.