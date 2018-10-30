 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Южной Корее женщины уничтожают косметику, протестуя против жестких стандартов красоты, - Independent
00:20 01.11.2018

30 октября 2018 г.
Майя Оппенгейм | Independent

"Южнокорейские женщины уничтожают свою косметику и стригутся в знак протеста против жестких и нереалистичных стандартов красоты, которые сложились в этой стране", - пишет журналистка Independent Майя Оппенгейм.

"Эта тенденция - так называемое движение "Бегство от корсета" - набирает популярность в соцсетях. Женщины выкладывают видеоролики, в которых уничтожают свою косметику, или фотографии с разломанными тюбиками. Макияж сравнивают с корсетом, потому что и косметика, и корсет "сковывают" женщин, унифицируя их внешность", - говорится в статье.

"В Южной Корее, где глубоко укоренены патриархальные ценности, безупречная красота женщины считается неотъемлемым залогом успеха в карьере и романтических отношениях", - пишет издание. Как правило, женщинам требуется ежедневно тратить по несколько часов на нанесение косметики, а вечером заниматься уходом за кожей не менее чем в 10 этапов.

По данным издания, треть молодых женщин в Южной Корее уже подверглась пластическим операциям.

"Но некоторые женщины взбешены недостижимыми, по их мнению, идеалами красоты и отказываются от макияжа", - сообщает издание. Ролик видеоблогера Lina Bae "Я не красотка" собрал более 5 млн просмотров. "Вначале она показывает, как приклеивает накладные ресницы и наносит толстый слой макияжа, а заодно делится услышанными отзывами о своей внешности. "Мне страшно смотреть на твое ненакрашенное лицо, LOL" и "Кожа у тебя неженственная", - пересказывает журналистка. Затем Lina Bae стирает косметику и заключает: "Я не красотка, но это ничего. Вы уникальны такими, какими вы есть".

Источник: Independent

Источник - Инопресса
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