В Южной Корее женщины уничтожают косметику, протестуя против жестких стандартов красоты, - Independent

00:20 01.11.2018

30 октября 2018 г.

Майя Оппенгейм | Independent



"Южнокорейские женщины уничтожают свою косметику и стригутся в знак протеста против жестких и нереалистичных стандартов красоты, которые сложились в этой стране", - пишет журналистка Independent Майя Оппенгейм.



"Эта тенденция - так называемое движение "Бегство от корсета" - набирает популярность в соцсетях. Женщины выкладывают видеоролики, в которых уничтожают свою косметику, или фотографии с разломанными тюбиками. Макияж сравнивают с корсетом, потому что и косметика, и корсет "сковывают" женщин, унифицируя их внешность", - говорится в статье.



"В Южной Корее, где глубоко укоренены патриархальные ценности, безупречная красота женщины считается неотъемлемым залогом успеха в карьере и романтических отношениях", - пишет издание. Как правило, женщинам требуется ежедневно тратить по несколько часов на нанесение косметики, а вечером заниматься уходом за кожей не менее чем в 10 этапов.



По данным издания, треть молодых женщин в Южной Корее уже подверглась пластическим операциям.



"Но некоторые женщины взбешены недостижимыми, по их мнению, идеалами красоты и отказываются от макияжа", - сообщает издание. Ролик видеоблогера Lina Bae "Я не красотка" собрал более 5 млн просмотров. "Вначале она показывает, как приклеивает накладные ресницы и наносит толстый слой макияжа, а заодно делится услышанными отзывами о своей внешности. "Мне страшно смотреть на твое ненакрашенное лицо, LOL" и "Кожа у тебя неженственная", - пересказывает журналистка. Затем Lina Bae стирает косметику и заключает: "Я не красотка, но это ничего. Вы уникальны такими, какими вы есть".



Источник: Independent