Додон и... Президент Молдавии делает ход Кремлем, - "Къ"

09:18 01.11.2018

Игорь Додон прилетел в Москву за рейтингом для своей партии



Президент Молдавии Игорь Додон прибыл в Москву с официальным визитом. Он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным и встретится с курирующим молдавское направление вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Поездку можно считать предвыборной: на февраль 2019 года в Молдавии запланированы парламентские выборы, от исхода которых будет зависеть, обретет ли господин Додон реальные рычаги власти в своей стране. Москва в этом заинтересована, и поэтому президент Молдавии вполне может рассчитывать на ее поддержку.



Игорь Додон прилетел в Москву вечером 30 октября и пробудет здесь до 1 ноября. Молдавский политик выступит с лекцией перед студентами МГУ, проведет пресс-конференцию в информагентстве "Россия сегодня", даст интервью заместителю гендиректора ТАСС Михаилу Гусману.



Кроме того, по словам собеседника "Ъ", знакомого с программой визита, в Москве гость получит 11 автомобилей "КамАЗ", которые российская сторона решила подарить коммунальным службам Молдавии. Ожидается, что в церемонии передачи техники примет участие вице-премьер Дмитрий Козак, назначенный летом спецпредставителем президента России по Молдавии. Господа Додон и Козак также планируют провести отдельную встречу.



Ключевым же событием станут запланированные на 31 октября переговоры Игоря Додона с Владимиром Путиным. Хотя они встречаются нередко (согласно сайту Кремля, с января 2017 года состоялось шесть двусторонних встреч), переговоры еще ни разу не заканчивались подписанием каких-либо документов. Это связано с положением, которое господин Додон занимает в существующей в Молдавии системе власти.



У молдавского президента сейчас нет почти никаких полномочий, а его влияние на правительство страны, которое должно готовить и исполнять договоры, равно нулю. Исполнительную власть, как и многие другие институты в стране, полностью контролирует лидер правящей Демпартии олигарх Владимир Плахотнюк. Он не заинтересован в том, чтобы Игорь Додон что-либо подписывал и тем самым зарабатывал политические очки, поэтому кабинет министров никак не участвует в подготовке визитов президента. Особенно с учетом перспективы намеченных на февраль будущего года парламентских выборов в Молдавии, к которым активно готовятся как демократы (они сейчас прямо или косвенно контролируют в парламенте 57 мест из 101), так и пропрезидентская Партия социалистов (24 мандата).



Дипломатические источники "Ъ", участвующие в подготовке встречи, говорят, что, скорее всего, и на этот раз ничего подписано не будет.

Но это не исключает возможности принятия Москвой в качестве жеста доброй воли каких-либо решений на молдавском направлении с целью поддержки господина Додона и его партии перед важными для них выборами.



Так уже было в январе 2017 года, когда Игорь Додон впервые в статусе президента встретился с Владимиром Путиным. Российский лидер тогда сказал, что Москва начнет снимать ограничения на поставки в РФ молдавской сельскохозяйственной и винодельческой продукции. Ее ввоз был ограничен в 2013–2014 годах на фоне активного сближения Молдавии с ЕС, которое завершилось подписанием Кишиневом и Брюсселем соглашения об ассоциации и созданием зоны свободной торговли.



Обещание господина Путина вскоре было выполнено, а Игорь Додон немедленно представил это своим достижением. Заодно Москва тогда пошла на амнистию для молдавских трудовых мигрантов, нарушивших правила пребывания в РФ.



Причем Владимир Путин не скрывал, что сделано это было с целью помочь Игорю Додону. "Должен прямо сказать, что это сделано не то чтобы авансом, но с целью поддержки ваших усилий, направленных на нормализацию российско-молдавских отношений. И мы очень рассчитываем на то, что люди это увидят, оценят и всячески будут поддерживать те силы в вашей стране, которые нацелены на дальнейшее улучшение и строительство российско-молдавских отношений",- говорил президент России молдавскому политику 10 октября 2017 года в Сочи.



Для господина Додона важен уже сам факт предстоящей встречи с Владимиром Путиным, который ежегодно становится в Молдавии лидером рейтинга самых популярных иностранных политиков.

"Для президента Додона регулярные встречи с президентом Путиным - основной и надежный источник популярности в стране. Без этих встреч рейтинг Партии социалистов лопнул бы, как воздушный шар",- констатирует в беседе с "Ъ" директор кишиневского Института стратегических инициатив Владислав Кульминский.



Научный сотрудник Института экономики РАН Андрей Девятков полагает, что в ходе очередного визита Игорь Додон хотел бы повторить успехи, ранее достигнутые в отношениях с РФ по тем же направлениям - снятие торговых барьеров и амнистия для молдавских мигрантов. "Несомненно, подобные достижения крайне позитивно воспринимаются большим сегментом молдавского электората",- сказал "Ъ" господин Девятков.



Однако, указывает эксперт, теперь речь идет о более серьезных уступках со стороны Москвы на упомянутых направлениях: "Додон предлагает фактически вернуть большую часть молдавского товарооборота с Россией в режим зоны свободной торговли без таможенных пошлин, что, однако, в политическом смысле означало бы снятие Москвой возражений по соглашению об ассоциации Молдова-ЕС. В случае с мигрантами предлагается амнистировать тех молдавских граждан, которые, с точки зрения российских властей, являются более злостными правонарушителями, чем те, о которых речь шла в 2016 году. Таким образом, снова требуется политическое решение российского руководства, причем еще более весомое, чем в прошлый раз".



Андрей Девятков полагает, что пока никакой политической отдачи от предыдущих шагов не последовало и нет гарантий, что она будет: "Додон утратил политическую инициативу в своей стране и не смог никак повлиять на принятие Кишиневом ключевых внешнеполитических решений, в том числе на российском направлении. Пока нет уверенности в том, что эта ситуация значительно изменится после парламентских выборов".



По мнению опрошенных "Ъ" экспертов, российские политические инвестиции в господина Додона могут не оправдаться, поскольку, во-первых, весь административный ресурс находится в руках Владимира Плахотнюка. Во-вторых, выборы в Молдавии пройдут по новым правилам, когда половина парламента будет избираться по партийным спискам, а другая половина - по одномандатным округам. А смешанная избирательная система выгодна непопулярным демократам, поскольку позволяет провести в депутаты своих людей под видом независимых, формально не аффилированных с Демпартией кандидатов.



Владимир Соловьев

Газета "Коммерсантъ" №200 от 31.10.2018, стр. 8