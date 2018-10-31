 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Сирийская мафия охотится на российских соколов, - А.Комраков
09:46 01.11.2018

Арабский перекупщик отдал 42 тыс. долл. за алтайскую птицу

Сокола балобана из российского питомника "Витасфера" браконьеры поймали в Пакистане и перепродали в одну из арабских стран за 42 тыс. долл., сообщили в российском отделении Всемирного фонда дикой природы (WWF России).

За судьбой птицы редкой темной окраски, которая включена в Красный список Международного союза охраны природы, российские орнитологи следили с помощью GPS/GSM трекера, который они закрепили на соколе в июне в Сибири. Птица является участником проекта по возрождению балобанов уникального алтайского подвида, который был практически полностью выловлен браконьерами. Ученые стараются восстановить генофонд темных балобанов в природе, особым способом адаптируя и готовя к жизни в дикой природе птенцов, выращенных в питомниках.

"Судьба российских балобанов останется плачевной, пока соколиная охота с дикими птицами будет популярна в арабских странах, а черный рынок хищных птиц будет приносить баснословные барыши его участникам, - говорит Игорь Карякин, эксперт WWF, орнитолог Российской сети изучения и охраны пернатых хищников, сотрудник ООО "Сибэкоцентр" (Новосибирск). - Сегодня до 90% отловленных в природе балобанов покупают представители Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Катара, где соколиная охота - настоящая индустрия. Рынок этот невозможно насытить: у арабов существует ежегодная традиция выпуска охотничьих соколов на волю. К сожалению, после стресса практически все птицы гибнут: это доказывают данные отслеживания птиц с помощью GPS/GSM трекеров".

Пойманный в Пакистане сокол-балобан, прилетел в эту страну в октябре. Через какое-то время передатчик стал выдавать странную траекторию движения, и орнитологи, исходя из опыта, определили, что птицу, скорее всего, поймали браконьеры. "Пакистан, куда мигрируют наши балобаны, мекка нелегальных ловцов хищных птиц. Круговая порука, взяточничество и слабость силовых структур позволяют нелегальному бизнесу процветать не только в Пакистане, но и практически во всех странах Азии и России. Соколов отлавливают для дальнейшей продажи в арабские страны. Шейхи готовы платить бешеные деньги за птицу, а для жителей бедных азиатских регионов нелегальная торговля животными зачастую становится способом выжить", - говорит Карякин.

Попытка вызволить птицу была похоже на настоящий детектив. Как только стало известно о поимке птицы в Пакистане, российские эксперты срочно связались с коллегами из WWF Пакистана и других природоохранных структур.

"Важно было как можно скорее вызволить птицу, пока трекер с балобана не сняли, а аккумулятор прибора не сел. Постоянно сообщая коллегам о движении птицы, мы следили за информацией", - говорит Александр Карнаухов, старший координатор проектов Алтае-Саянской программы WWF России.

"Мы сразу включились в работу: подключили федеральных и региональные государственные органы и все свои связи, чтобы спасти балобана, - говорит Мухаммад Чаудри, координатор по научным исследованиям и природоохранной работе WWF Пакистана. - Благодаря трекеру удалось отследить перемещение птицы. Последние координаты указывали на то, что сокола повезут в город Дера Исмаил Хан, где находится известный нелегальных рынок браконьерских птиц, но позже стало ясно, что балобана увезли в город Кулачи".

После нескольких дней расследования, преследования и совместных действий природоохранных государственных органов Пакистана и общественных организаций, наконец, появилась информация. К сожалению, выяснилось, что трекер с птицы был снят, а сам балобан уже перепродан. Вызволить балобана не удалось, стало известно, что птица была продана за 42 тыс. долл. незаконному перекупщику. Нелегальная сделка по продаже российского сокола стала самой дорогой за сезон на пакистанском рынке нелегальных соколов, что подтверждает ценность соколов темной окраски.

"Таких балобанов можно абсолютно легально купить в российских питомниках по цене в сотни раз ниже. Однако арабские сокольники слепо верят, что дикие птицы лучше, - поясняет Эльвира Николенко, директор компании "Сибэкоцентр". - При этом покупателям невдомек, что сегодня основная часть "темных" балобанов на браконьерских рынках - это и есть птицы, выращенные в питомниках и выпущенные в природу. Ведь и наш балобан, отловленный в Пакистане, появился на свет в питомнике "Витасфера", а потом вместе с остальными птенцами в рамках проекта восстановления подвида был высажен в гнездо диких балобанов. Он успешно вырос, слетел с гнезда и должен был жить на воле. Сейчас же он станет охотничьей птицей какого-нибудь шейха, который будет гордиться своей "дикой" птицей".

"К сожалению, такая ситуация будет повторяться. Не только в Пакистане, но и в России незаконная торговля соколами процветает. По нашим данным, все нелегальные ловцы в России известны, их не так много, практически все они - граждане Сирии. Решить проблему можно, но заинтересованность силовых структур отсутствует", - говорит Карякин.

Анатолий Комраков

31.10.18

Источник - ng.ru
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