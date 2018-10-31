Саудовская Аравия оказалась в тисках ультиматума США. Вашингтон установил сроки завершения боевых действий в Йемене

09:49 01.11.2018

Игорь Субботин



31.10.18

Военное и дипломатическое руководство США призвало все стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия. На это им отведено 30 дней. Несмотря на то что заявления были направлены всем участникам и интересантам гражданской войны, нетрудно догадаться, что их главный адресат – Саудовская Аравия, которая руководит авиаударами в Йемене. Вполне вероятно, что причиной публичного давления на королевство стало дело убитого в Стамбуле журналиста Джамаля Хашогги.



"Соединенные Штаты призывают все стороны поддержать спецпредставителя ООН Мартина Гриффитса в поиске мирного решения конфликта в Йемене", – говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, которое было распространено американским дипведомством. "Настало время прекращения боевых действий, включая удары ракет и беспилотников из районов, которые контролируются хуситами, в сторону ОАЭ и Саудовской Аравии, – заявил Помпео. – Впоследствии воздушные удары коалиции должны прекратиться во всех населенных районах Йемена. Консультации под эгидой специального посланника ООН должны начаться в ноябре этого года в третьей стране для мер по укреплению доверия и для решения основных проблем конфликта, демилитаризации границ и помещения всего тяжелого вооружения под международный контроль". Шеф американской дипломатии подчеркнул: "Настало время заменить конфликт компромиссом".



Синхронно с главой Госдепартамента выступил и глава Пентагона Джеймс Мэттис, который поставил перед сторонами условие закончить боевые действия через 30 дней. Заявление прозвучало во время его выступления в вашингтонском Институте мира. "В перспективе в течение ближайших 30 дней я хотел бы увидеть все стороны за столом переговоров, которые будут основаны на прекращении огня, отзыве войск от границ", – сообщил глава оборонного ведомства. По его словам, перемирие позволит участникам и интересантам вооруженного конфликта встретиться в Швеции и положить конец войне. "Мы не можем откладывать решение на будущее, мы должны достичь этого в течение следующих 30 дней, эта проблема стоит перед нами уже слишком давно. Я верю, что власти Саудовской Аравии и ОАЭ к этому готовы", – отметил Мэттис. Выступают ли США за то, чтобы Иран стал одной из сторон переговоров, непонятно.



Не исключено, что главным адресатом таких требований являются все-таки власти Саудовской Аравии, и импульсом к этому стало дело журналиста Джамаля Хашогги, который был убит в саудовском консульстве в Стамбуле в начале октября. Несмотря на то что королевство нашло предполагаемых виновных, к нему у международного сообщества остаются претензии. Широко распространено мнение, что к преступлению причастен лично наследный принц Мухаммед бин Сальман, которого официальная версия саудовской стороны практически уводит из-под удара. В связи с этим проходивший накануне саудовский форум "Инвестиционная инициатива будущего" бойкотировали ряд стран и крупных международных компаний, которые прямо указали на то, что "дело Хашогги" должно быть тщательно расследовано. Сейчас королевство рискует столкнуться еще и с эмбарго на закупку вооружений. Некоторые страны ЕС всерьез рассматривают эту инициативу.



Ранее министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль призвала членов Евросоюза ввести ограничительные меры на поставки оружия Эр-Рияду. Подобное заявление прозвучало в разговоре с германскими журналистами. Правда, в качестве главных причин Кнайсль выделила йеменский конфликт и блокаду Катара, заметив, что "дело Хашогги" является "только вершиной кошмара". "Прежде всего ужасная война в Йемене и катарский кризис должны послужить для нас поводом принять наконец совместные действия в отношении Саудовской Аравии, – заявила министр. – Если мы, ЕС в целом, остановим поставки оружия в Саудовскую Аравию, то это может стать вкладом в прекращение этих конфликтов". О препятствиях для экспорта вооружения в аравийскую монархию ранее заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель. Запрет на поставки вряд ли получит одобрение Испании. Кроме того, не стоит подобного ожидать и от Франции. Как поясняют источники "НГ" в МИД Пятой республики, на французские компании, торгующие вооружениями, нельзя повлиять – они самостоятельны в выборе деловых партнеров.



Гражданский вооруженный конфликт между лояльными правительству силами и движением "Ансар Аллах" в Йемене продолжается с августа 2014 года. Интенсивность столкновений выросла с началом военной интервенции в марте 2015 года со стороны арабской коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией. Не последнюю роль сыграли и Объединенные Арабские Эмираты – кстати, именно они за последнее время нарастили активность в Йемене. С 14 июня 2018 года коалиция проводит операцию "Золотая победа" по захвату подконтрольного хуситам портового города Ходейда.



"Конфликт в Йемене был буквально всеми забыт, – заявил "НГ" заведующий научно-издательским отделом Института востоковедения РАН Алексей Сарабьев. – Страна, этот заповедник средневековой арабской культуры, разрушалась, и Саудовская Аравия спокойно вела там боевые действия. Инцидент с журналистом – трагический и страшный. Он явился скорее триггером привлечения внимания к этой проблематике". Однако аналитик усомнился в том, что заявления США напрямую связаны с последствиями "дела Хашогги".



Россия также является одной из возможных посредниц в йеменском конфликте. За помощью к ней обращались повстанцы – в частности, член политбюро движения хуситов Абдель-Малик аль-Оджари. 25 октября спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИДа Михаил Богданов принял в Москве главу делегации "Ансар Аллах" на межйеменских переговорах Мухаммеда Абдель Саляма.



"В ходе беседы, состоявшейся в контексте российской принципиальной линии на поддержание контактов со всеми политическими силами Йеменской Республики, был проведен обстоятельный обмен мнениями по складывающейся в этой стране военно-политической и гуманитарной ситуации, – говорилось в сообщении российского дипведомства. – При этом с российской стороны подтверждена позиция в пользу того, что будущее своей страны должны определять сами йеменцы, а международное сообщество – оказывать им в этом эффективное содействие".