В Пакистане отменили смертный приговор христианке Асие Биби за богохульство

10:47 01.11.2018

Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор через повешение для христианки Асии Биби, осужденной за богохульство. Судьи заключили, что обвинение не доказало вины подсудимой, а признательные показания были выбиты из нее под угрозой расправы толпой.



Асия Биби в ожидании приговора большую часть из последних восьми лет провела в одиночной камере.



Оправдательный приговор вызвал протесты радикальной части общества, которая поддерживает жесткую линию по отношению к законам о богохульстве. Несогласные с вердиктом перекрыли дороги. В столице страны Исламабаде усилены меры безопасности.



Пока ни один из осужденных в богохульстве не был казнен, однако таких людей часто убивали, пишет BBC.



Асия Биби стала первой женщиной, приговоренной в Пакистане к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммада.



Обвинения в оскорблении мусульманского пророка вызвали несогласие в ряде государств. В 2012 году власти Франции выразили готовность предоставить осужденной политическое убежище, а патриарх Московский Кирилл обратился к правительству Пакистана с просьбой о помиловании.