|17:01 Туркмения: "Эпоха счастья" совсем не радует
16:50 Кто и зачем готовит крупнейший штурм границы США с Мексикой
16:40 Санкции США против Ирана очень помогают... России, - Forbes
16:34 "Больные мозоли" инвестиционного климата Кыргызстана. Что не так? - Дм. Александров
15:08 На "Байконуре" могли испортить еще два "Союза" помимо разбившегося
13:35 Что мешает развитию энергобезопасности ЕАЭС? - Р.Иванов
13:33 "Родина" или "Мекен". Как Ч.Айтматов писал Киргизскую Конституцию в 1978 году (история), - С.Сатыбеков
13:32 Померкнувшая Меркель. Куда качнет Германию, - А.Ларин
13:29 Плюшевый Кремль. России пора дать Западу по зубам, - С.Гомзикова
13:28 Большая сделка Путина и Трампа продвигается
13:10 Это не коррупция, а... КырНацбанк списал cвоему председателю Абдыгулову жилищную ссуду на 5 млн сомов за особые заслуги
13:06 Россия за русских. Нет пророка в своих соотечественниках, - репортаж А.Колесникова
12:08 США обогнали Россию по уровню добычи нефти. Подняв суточную добычу до 11,346 млн барр.
11:12 КырПравительство опять разрешило канадской Centerra отсрочить экологические платежи
11:08 Узбекский хлопок. Как искоренить феодализм в трудовых отношениях (стратегия и тактика), - А.Мрост
10:53 Чуда не произошло: армия узбекских гастарбайтеров в России растет, проблемы множатся
10:47 В Пакистане отменили смертный приговор христианке Асие Биби за богохульство
10:39 Успешное... погружение в трясину. Сирийская проблема России, - Роберт Гамильтон
09:49 Саудовская Аравия оказалась в тисках ультиматума США. Вашингтон установил сроки завершения боевых действий в Йемене
09:46 Сирийская мафия охотится на российских соколов, - А.Комраков
09:18 Додон и... Президент Молдавии делает ход Кремлем, - "Къ"
08:54 Кремль потерял контроль над олигархами. Задача дня - де-усманизация страны, - "СП"
08:32 Россия, Индия и Иран хотят создать альтернативу Суэцкому каналу
07:25 США склоняют Йемен к перемирию. Вашингтон решил надавить на арабскую коалицию, - М.Беленькая
00:20 В Южной Корее женщины уничтожают косметику, протестуя против жестких стандартов красоты, - Independent
00:15 Слава и смерть казахского "Лоуренса Аравийског". Памяти советского дипломата Н.Торекулова (история), - Н.Нуртазина
00:05 Путин. Указ "О Концепции государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025 годы"
|23:16 В Туркменистане запрещают фотографироваться у памятника Каримову
21:10 Афган. Талибы опять наступают и угрожают целиком захватить провинцию Газни
19:58 Почему Китай вовлекает Израиль в "Шелковый путь", - О.Подберезкина
17:22 "Мы будем решительно защищать ваши права", - речь Путина на Конгрессе соотечественников
16:50 В Москве на ВДНХ восстановили памятники акыну Джамбулу и Герою Соцтруда Ш.Берсиеву
16:40 120 казахских миротворцев прибыли в Ливан в составе индийского батальона "Индбат"
16:19 Туркменских верблюдов косит неизвестная болезнь типа оспы
14:26 Чем страшен Русский мир? - Саша Корпанюк
14:22 "Русские ушли и забрали море". Аральские истории
14:21 Зато по Шариату. Чем исламская ипотека в Казахстане не лучше остальных
14:19 The Hill: Почему Китай может первым нанести удар по США?
14:16 Уроженца Узбекистана Руслана Бабаджанова, воевавшего за ДНР, выпустили на свободу
14:14 Грузия: выборы без позитива, - И.Инашвили
14:12 Израиль теряет ключевых союзников – СаудАравию и Иорданию, - Д.Минин
13:11 Мирзиеев указом либерализовал Узб-торговлю
12:33 Президент Монголии пригрозил голодовкой, если парламент не заявит о самороспуске
12:23 В Афгане талибы завалили вертолет. Среди 25 погибших - генерал Халил и vip-чиновники провинции Фарах
12:06 Фариддин Насриев стал первым генконсулом Узбекистана в Казани
11:56 Бабушка приехала... Ангела Меркель - фсе..., - А.Запольскис
11:51 Тайна саудовских принцев, - Д.Головинченко
10:51 В США хотят создать Киберополчение
10:16 Скитания туркменских граждан в поисках здоровья, - Я.Чулаков
09:53 Идеология и стабильность. К вопросу о формировании национальных элит, - М.Хазин
09:50 Эрдоган: Турция скоро начнет наступление на союзников США в Сирии - курдов укрепрайона Кобани
|В Пакистане отменили смертный приговор христианке Асие Биби за богохульство
10:47 01.11.2018
Верховный суд Пакистана отменил смертный приговор через повешение для христианки Асии Биби, осужденной за богохульство. Судьи заключили, что обвинение не доказало вины подсудимой, а признательные показания были выбиты из нее под угрозой расправы толпой.
Асия Биби в ожидании приговора большую часть из последних восьми лет провела в одиночной камере.
Оправдательный приговор вызвал протесты радикальной части общества, которая поддерживает жесткую линию по отношению к законам о богохульстве. Несогласные с вердиктом перекрыли дороги. В столице страны Исламабаде усилены меры безопасности.
Пока ни один из осужденных в богохульстве не был казнен, однако таких людей часто убивали, пишет BBC.
Асия Биби стала первой женщиной, приговоренной в Пакистане к смертной казни за оскорбление пророка Мухаммада.
Обвинения в оскорблении мусульманского пророка вызвали несогласие в ряде государств. В 2012 году власти Франции выразили готовность предоставить осужденной политическое убежище, а патриарх Московский Кирилл обратился к правительству Пакистана с просьбой о помиловании.