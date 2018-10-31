Чуда не произошло: армия узбекских гастарбайтеров в России растет, проблемы множатся

10:53 01.11.2018

Владимир Путин во время визита в Узбекистан договорился с Шавкатом Мирзиеевым легализовать, а затем и значительно улучшить положение гастарбайтеров. Однако несмотря на договоренности, ситуация в сфере трудовой миграции оставляет желать лучшего. Гастарбайтеры



О проблемах рабочих из Узбекистана рассказал Шухрат Ганиев, эксперт по вопросам трудовой миграции Института демократии и прав человека.



Мигрантов меньше не становится

Вопреки нашим ожиданиям, ситуация с трудовыми мигрантами из Узбекистана по истечении двух лет правления нового президента пока так и осталась без изменений.



Все тот же сезонный наплыв наших граждан в Россию и те же обратные миллиардные переводы в семьи…



Чуда не произошло, и тысяч рабочих мест, о которых власть говорила все время, так и не появилось. А развитие экономики страны, будем откровенны, пока оставляет желать лучшего.



Мигранты Узбекистана остаются самыми крупными инвесторами, переводя на родину до 4 млрд долларов ежегодно



По данным независимых экспертов, проводивших исследования по легитимизации граждан Узбекистана, работающих в России, от 68 до 70% гастарбайтеров остаются нелегалами. И если переводить это в цифры, получается, что от 2 до 2,5 млн в настоящее время работают в "тени".



И наблюдается тенденция роста этого количества: скорее всего, к сезону весна-лето мы будем свидетелями еще большего увеличения потока. Эти люди работают в различных сферах российской экономики, но больше всего в строительстве, торговле, сфере услуг и т. п.



Будучи в массе своей низкоквалифицированной рабочей силой,



узбекская трудовая миграция будет и дальше продолжать занимать примитивные позиции



Кто конкурирует с ними в этом сегменте из российских граждан? На мой взгляд, в ближайшее время резкого роста спроса со стороны россиян на места уборщиков или разнорабочих не предвидится.



Хотя бы исходя из того, что существует спрос на более высококвалифицированных специалистов. А судя по динамике выпуска таких специалистов заведениями РФ, они вполне могут трудоустроиться по своему базовому уровню.



А вот актуальной в скором времени может стать вынужденность российских пенсионеров стараться продолжать работу из-за предстоящей пенсионной реформы.



Нужен "легалайз"

Несмотря на все заверения властей, работодатель, скорее всего, будет стараться освобождаться от потенциальных пенсионеров, и эта часть вполне может начать претендовать на места уборщиков, охранников и просто разнорабочих.



Узбекские власти, в частности министерство труда и занятости, разработали ряд предложений по снижению уровня нелегитимной миграции в Россию.



Предложены схемы прямого заключения трудовых контрактов с работодателем РФ и гражданами РУ под контролем представителей минтруда



Но результаты такого подхода показывают, что пока эти схемы страдают отсутствием реальной заботы об условиях работы граждан Узбекистана или просто игнорированием пунктов трудового контракта со стороны представляющих рабочие места. Не отработаны и механизмы контроля соответствия оплаты за труд.



Соглашение о пенсионном обеспечении граждан РУ, работающих в РФ, конечно, вызвало интерес у трудовых мигрантов, но возникает масса вопросов. В первую очередь они связаны с легитимностью примерно 3-миллионной армии гастрабайтеров.



Я не скептик, но все же пока не вижу ни отработанных законов в части пенсионного обеспечения гастрабайтеров, ни механизма, который бы заставил наживающуюся на коррупционных теневых поставках живой дешевой рабочей силы армию узбекских трафикеров и российских чиновников отказаться от схемы, которая приносит баснословную прибыль.



В первую очередь

мы должны легализовать каналы поставок трудовых мигрантов в Россию



- от начала отбора (найма в пунктах в Узбекистане) до поступления на рабочее место. А это целый блок изменений в национальном законодательстве как Узбекистана, так и России.



Мы должны заставить изменить стереотип российского работодателя по отношению к узбекским рабочим. Только когда принимающая сторона начнет понимать, что ответственность за трудовое соглашение будет такой же суровой по последствиям, как и в случае с гражданином России, ситуация с отношением к трудовым узбекским мигрантам начнет меняться.