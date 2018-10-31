КырПравительство опять разрешило канадской Centerra отсрочить экологические платежи

11:12 01.11.2018

Компания Centerra Gold добилась очередной отсрочки по исполнению стратегического соглашения до 31 января 2019



Пользуясь тем, что правительство Кыргызстана не имеет блокирующего пакета акций в проекте Кумтор, компания Centerra Gold добилась очередной отсрочки по исполнению стратегического соглашения до 31 января 2019. Об этом КирТАГ сообщила депутат Жогорку Кенеша от парламентской фракции СДПК Айнуру Алтыбаева.



"Правительство Кыргызстана не имеет блокирующего пакета акций в проекте Кумтор. Центерра, пользуясь этим, в очередной раз добилась продления срока исполнения предварительных условий стратегического соглашения по защите окружающей среды. Теперь до 31 января 2019 года. А правительство идет у инвестора на поводу", - сказала депутат.



"Раньше, когда мы имели в Кумторе 33% акций, они каждый свой шаг согласовывали с нами. Сейчас это доля упала, они искусственно сделали взброс эмиссии, и поэтому наша доля уменьшилась. Я считаю, что правительство не работает по этому вопросу", - добавила А.Алтыбаева.



Напомним, 11 сентября 2017 г. правительство Кыргызстана и канадская компания Centerra Gold Inc. подписали стратегическое соглашение по проекту Кумтор. Согласно договору, канадская компания увеличивает ежегодный экологический платеж Кыргызстану с 310 тысяч долларов до 3 млн долларов, выделяет 50 млн долларов на новый Фонд развития природы, 10 млн долларов - на Фонд развития онкологической службы, ежегодно выплачивает по 6 млн долларов в Фонд рекультивации проекта "Кумтор".



Срок исполнения договора переносился уже дважды. Последний установленный срок истекает 2 ноября 2018 г.



Бишкек. 1 ноября. КирТАГ - Мунара Боромбаева.