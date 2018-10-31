США обогнали Россию по уровню добычи нефти. Подняв суточную добычу до 11,346 млн барр.

12:08 01.11.2018

В августе США стали первой страной по объемам добычи нефти, обогнав Россию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского управления энергетической информации. Производство нефти в США в августе выросло до рекордных 11,346 млн барр. в день против 11,21 млн у России.



Нефтяные компании увеличили добычу сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и других штатах в ответ на резкое увеличение стоимости сырья, отмечает агентство. Рекордного уровня достигло и производство в Мексиканском заливе, как и в Нью-Мексико.



Аналитики Bloomberg считают, что превосходство США может оказаться временным. По предварительной информации, в сентябре Россия вновь вышла вперед, увеличив добычу на фоне американских санкций против Ирана и кризиса в Венесуэле.



Добыча нефти в США была увеличена почти вдвое благодаря сланцевой революции. В начале десятилетия страна забрала у РФ первое место в производстве газа.