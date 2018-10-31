Это не коррупция, а... КырНацбанк списал cвоему председателю Абдыгулову жилищную ссуду на 5 млн сомов за особые заслуги

13:10 01.11.2018

Нацбанк Кыргызстана объяснил, на каком основании была списана жилищная ссуда председателя Толкунбека Абдыгулова. Пресс-служба финрегулятора распространила сообщение в четверг.



"Согласно закона "О Национальном банке КР, банках и банковской деятельности", регулятор вправе поддерживать своих служащих, за счет своих средств и организовывать выдачу жилищных ссуд, потребительских кредитов и приобретение недвижимости для служащих", - говорится в сообщении.



Как поясняется в сообщении, в соответствии с нормами законодательства и положения "О жилищном обеспечении служащих Национального банка", в июне 2015 года председателем Толкунбеком Абдыгуловым была получена жилищная ссуда в сумме 5 млн 5 тыс. сомов.



"Указом президента от 26 августа 2017 года Т.Абдыгулов был назначен первым вице – премьер-министром Кыргызской Республики. В этой связи, за внесенный вклад в развитие банковской системы и экономики республики, в связи переходом на руководящую политическую должность, и стажем более 10 лет в Национальном банке, решением правления Национального банка 31 октября 2017г. списан остаток полученной Т.Абдыгуловым ссуды в размере 4 млн 824 тыс. сомов с выплатой им соответствующих налогов", - сообщили в пресс-службе.



Так же отмечается, что с 2000 по 2018 год на обеспечение сотрудников ведомства жильем было выдано почти 800 млн сомов, из них списано 32 млн.



Бишкек. 1 ноября. КирТАГ - Мунара Боромбаева.