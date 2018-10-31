Большая сделка Путина и Трампа продвигается

13:28 01.11.2018

Украина - это хорошая разменная монета в грамотных руках



Во время встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности (проходит в Минске) Лукашенко сделал интересное заявление по конфликту на Донбассе. Суть в том, что с мирным урегулированием не справляется никто, ни нормандская четверка, ни Волкер с Сурковым, ни ОБСЕ, так что давайте, мол, мы, белорусы, покажем как это делается:



"Мы можем взять на себя обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе. А также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины".



В прошлом году глава белорусского МИД Макей уже заявлял о готовности "выделить соответствующий миротворческий контингент". Но то предполагалось в рамках общей миссии под эгидой ООН. Сейчас же речь идет о том, что именно белорусские силы и станут миротворцами.



В общем, ситуация вокруг Донбасса и Минских соглашений идет к развязке. Порошенко именно поэтому недавно ездил в Белоруссию. И Меркель сегодня в Киеве. А через 10 дней мировой ТОП, скорее всего, примет окончательные решения в Париже, которые будут зафиксированы в рамках встречи Нормандской четверки или на Совбезе.



То, что озвучил Лукашенко, несомненно согласовано с Москвой. С Киевом, наверняка, тоже, не зря же Петя в Минске заявил, что на 100% доверяет батьке. Белорусские миротворцы вместо громоздкой миссии ООН - отличный вариант. Хотя бы уже тем, что он куда более простой и оперативный. Но посмотрим, чем все закончится.



Мне, кстати, кажется, что с американцами-то у нас проблем особых нет по этой части. Просто без них хватает желающих вставить палки в колеса. Я уже как-то приводил пример с французами, которые заявляли о преждевременности (!!!) введения миротворцев. Причем они сейчас впереди планеты всей, когда надо высказать свое фи о выборах на Донбассе и т.д. А тут попался на глаза интересный разбор про наши движухи в Центрально-Африканской республике:



"Если все так пойдет и дальше, то есть все шансы, что в ЦАР у русских выйдет как в Сирии. Только в отличие от американцев, у Парижа нет прочных военных позиций за Евфратом и поддержки курдов, а значит, реально встает перспектива, когда их совершенно серьезно могут "попросить на выход". Со всеми вытекающими, в том числе, относительно не только местных богатств, но и "перспектив в Конго, Кении и Танзании".



И сразу как-то проясняется позиция лягушатников. А если еще вспомнить, что мы с ними в Алжире по сельхоз-поставкам конкурируем... Это, кстати, хороший пример того, почему пресловутая Большая сделка так медленно продвигается. Потому что сегодняшняя геополитика - это ад и израиль в одном флаконе. Все настолько замешано и перемешано, что любая договоренность между двумя игроками зависит от целой кучи сторонних факторов и действий иных игроков.



Скорей бы уже особый статус Донбасса и разрыв Украины на части. Ну или как вариант: отправить "партнеров" лесом, признать республики и выдать всем российские паспорта, отмечает ТГ-канал "Терем-теремок".