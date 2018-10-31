Плюшевый Кремль. России пора дать Западу по зубам, - С.Гомзикова

13:29 01.11.2018 Россия заставит Запад ответить за травлю и унижения

Москва не должна терпеть дальше беспрецедентное давление своих "партнеров"



Светлана Гомзикова

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Анатолий Степанов

Армен Гаспарян



Сегодня, когда официальная русофобия стала для многих западных стран не только политическим трендом, но и способом заработка, России приходится противостоять мощнейшему давлению. Что еще раз подтвердил глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая в среду (31 октября) на открытии в Москве VI Всемирного конгресса российских соотечественников, проживающих за рубежом.



"Не секрет, - заявил министр, - что на Россию оказывается мощнейшее давление. Инструменты различны: от экономических санкций до наращивания военной активности вблизи наших границ. Беспрецедентный размах приняла антироссийская информационная кампания".



По словам Лаврова, многие проживающие за рубежом россияне сталкиваются с последствиями этих явлений.



Он отметил, что "в ряде государств усиливаются нападки на русский язык и российское образование, принимаются настойчивые попытки посеять раздор в структурах соотечественников, включая их молодежное крыло".



В общем, нельзя не согласиться. Все - правда…



Лавров, следуя, видимо, дипломатической традиции, еще мягко выразился. Потому что, на самом деле, это не просто "давление", а настоящая травля. Причем, без каких бы то ни было правил и реверансов.



В отношении нашей страны стало принято вести себя вызывающе дерзко и нагло (подобный тон часто приветствуется как на государственном, так и на бытовом уровне). И позволяют себе это не только закадычные наши недоброжелатели в лице крупных геополитических игроков, вроде США и Британии.



Откровенно хамить, глумиться, угрожать России становится модно и в ряде стран соцлагеря. И даже у некоторых бывших союзных республик, таких, как Украина, Грузия, прибалтийские государства и примкнувшей к ним с недавних пор Молдавии…



Но мы на грубые выпады не отвечаем. Мы выражаем озабоченность, увещеваем, иногда пытаемся приобщить наших противников к высокой русской поэзии, цитируя, как накануне Василий Небензя, Пушкина в Совбезе ООН.



Лавров говорит о беспрецедентном размахе антироссийской информационной кампании - что тоже не вымысел.



Штаты, например, собираются потратить на борьбу с так называемой "российской пропагандой" десятки миллионов долларов. А мы за счет "национального достояния" продолжаем финансировать медиа антигосударственного характера.



И потом удивляемся, почему наши собственные дети не чтут историю страны, святыни и героев. Речь не идет обо всех - манкуртизм не носит у нас пока, к счастью, массовый характер. Но все, как говорится, "можно исправить"… Тем более что с Украиной у "наших партнеров" этот опыт удался.



По сути, России объявлена война. И - да! (тут Лавров абсолютно прав) - по всем направлениям.



Но, может, тогда пора снять "белые перчатки" и отвечать на действия Запада в отношении России в соответствии с законом военного времени - адекватно и максимально жестко?



- К России традиционно все очень плохо относятся, и принципиально нового с этой точки зрения не произошло ничего вовсе, - комментирует ситуацию известный историк и публицист Армен Гаспарян. - Если вы посмотрите ту же самую европейскую печать образца столетней давности, то увидите примерно такую же тональность. Разве что, там было, условно, не дело Скрипаля, а дело Вальтера Кривицкого. Но обвиняли ровно в том же и зачастую теми же самыми словами.



Тогда не было Сирии, но было - условно, опять же - басмаческое движение в русском Туркестане. Со всеми вытекающими отсюда последствиями.



Вторая традиция связана уже непосредственно с российским внешнеполитическим ведомством. Оно всегда, исторически, так себя вело.



То есть, условно говоря, Россию необходимо довести до, действительно, белого колена, чтобы она на государственном уровне, используя всю мощь своих ресурсов, начала отвечать. Пока, разумеется, ничего подобного не произошло и именно по этой причине Россия еще не отвечает.



Другой вопрос, что, конечно, внутри общества очень многие, мягко говоря, недовольны тем, что Москва недостаточно жестко реагирует на оскорбительные заявления, которые следуют из Прибалтики, Украины, ряда стран Восточной Европы… и т. д.



Но, я полагаю, сейчас на наших глазах начнет происходить некое изменение этого тренда. Потому что Путин уже подписал указ о санкциях по поводу Украины - физических лиц и компаний. Я думаю, это только начало. И российская дипломатия сейчас перейдет уже непосредственно ко второй стадии лечения этой болезни, которая называется мировая русофобия.



"СП": - А доморощенных русофобов мы долго еще будем культивировать на государственные деньги?



- Это наша, опять же, вечная ошибка, я считаю. Мы все время, как герои Грибоедова, думаем, что скажет "княгиня", хотя давным-давно эту княгиню в лице коллективного Запада - этих наших "закадычных партнеров" - надо было бы послать громко, отчетливо и так, как мы это умеем.



А заодно и перестать закрывать глаза на то отпетое хамье, которое у нас действует на внутреннем контуре. И оно тогда будет себя вести совершенно иначе. Потому что если они будут понимать, что любая сила рождает противодействие, тогда по-новому оценят те перспективы, которые могут складываться.



Я много раз говорил и могу еще раз повторить: именно доморощенным надо отвечать, используя всю максимальную жесткую силу, которая присуща государству.



На Западе, кстати, поступают именно так. Посмотрите, любая попытка какой-либо критики действующей власти (или даже неосторожно сказанное слово) там автоматически означает усиление государственного контроля в этом направлении.



Не нужно стесняться. Сильный никогда не должен стесняться своей силы, если она идет на благое дело. А защита интересов государства - это благое дело с точки зрения и государства, и социума.



По мнению главного редактора "Русской народной линии", писателя Анатолия Степанова, адекватность ответа на те или иные вызовы, вопрос сложный:



- Он связан и с теми ограниченными ресурсами, которые можно использовать для того, чтобы ответить. Их у нас на несколько порядков меньше, чем у Соединенных Штатов. Недавно Трамп так прямо и сказал, что "у нас очень много денег, поэтому мы всем можем показать свою силу".



Понятно, что не на все мы можем отвечать.



Но проблема вот еще в чем. Даже те средства, которые государство выделяет, они порой тратятся не по назначению и бездарно. И мне порой приходилось сталкиваться просто с позорным равнодушием чиновников, которые отвечают у нас за сотрудничество с нашими братьями за рубежом. Я хорошо, например, знаю ситуацию с Сербией. Связями с ней у нас занимаются люди, для которых это всего лишь работа, и эту работу они выполняют спустя рукава.



Они не понимают ее проблематику, не чувствуют ее так глубоко. И это, к сожалению, не дает того эффекта, который мог бы быть.



Отсюда наши провалы. Особенно яркий пример провала - это, конечно, Украина, где потрачено огромное количество денег, и, тем не менее, мы получили Украину в качестве врага. Штаты затратили на порядок меньше средств, но смогли добиться большего результата.



Поэтому, конечно, государству не столько количество денег необходимо увеличивать, сколько озаботиться, прежде всего, теми кадрами, которые занимаются распределением этих средств, и реализуют эти средства в информационную продукцию разного рода.



Решение этой проблемы, на мой взгляд, очень точно в свое время обозначил товарищ Сталин: "Кадры решают все".



Но у нас сегодня среди этих самых кадров, даже в госорганах, очень много представителей, по сути, пятой колонны.



То есть, с одной стороны, засилье бездарностей и непрофессионалов. А с другой стороны, есть и откровенные представители пятой колонны, которые, собственно, ведут подрывную деятельность против государства, подогревая за государственные средства русофобию.



Идет, действительно, информационная война. На информационной войне должны быть соответствующие информационные средства. Но, к сожалению, наши власти только-только это начинают понимать.



"СП": - В чем причина, как вы считаете?



- В отсутствии внятной идеологии у государства. Если в советское время с этой проблемой справлялась Коммунистическая партия, которая следила за лояльностью того или иного чиновника генеральной линии КПСС, и то представители партноменклатуры умудрялись в этих условиях, держа фигу в кармане, заниматься подрывной деятельностью. Сейчас никто за этим не следит.



Конечно, пытаются повышать профессионализм этих кадров, но, опять же, диплом часто не означает высокого профессионализма.



Но самое главное, они могут быть даже хорошими профессионалами, но которые не лояльны к стране идеологически. У которых нет духовной верности России. А без этого, как выясняется, ничего сделать невозможно. Потому что если у человека духовная родина находится на Западе, то, конечно, он будет рассматривать Россию, как отсталую в своем развитии страну, которую надо "просвещать светом западной цивилизации" и дальше.



Нужна четкая, ясная идеология, которая бы показывала, к каким целям стремится наша страна. И тогда можно будет уже говорить, насколько тот или иной чиновник соответствует этим задачам идеологии. И если не соответствует, то будь он даже трижды профессионал, от него вреда будет больше, чем пользы.



Но у нас еще с девяностых главной идеей стала идея вхождения в западное пространство - идеология безудержного либерализма.



"СП": - Но все же сейчас мы уже говорим о суверенитете и развитии, как о главной национальной идее…



- Конечно, мы говорим, что у России свой, особый путь. Мы говорим много о патриотизме. Но где сформулирована четко эта идеологическая конструкция?



Уже давно говорят о диверсии, которая была произведена в 1993 году нашими западными "партнерами", когда в Конституцию РФ был включен пункт о запрете на государственную идеологию. По сути, было совершенно метафизическое преступление против русского народа, когда самому идиократическому народу в мире, который не может, по словам Федора Михайловича Достоевского, "жить ради золотишка", запретили иметь идею.



Вот мы плоды этого и пожинаем… Источник - СвободнаяПресса

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