 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Померкнувшая Меркель. Куда качнет Германию, - А.Ларин
13:32 01.11.2018

ПОМЕРКНУВШАЯ МЕРКЕЛЬ
Куда качнет Германию распад полувековой политической системы?

Алексей Ларин

Удивительно все-таки, как быстро стали хоронить (политически) Меркель после ее заявления об уходе с поста лидера партии (в декабре) и канцлера (через три года). Да, Меркель пообещала не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах, но ясно выразила намерение доработать текущий срок в должности канцлера до конца. Однако свои же соратники, оппозиционеры, известные политологи и журналисты не дают Меркель никакого шанса зацепиться за кресло канцлера, уступив пост лидера партии. Словно сговорившись, они совместно и как свершившийся факт обсуждают кандидатуры сменщиков Меркель и гадают, в какую сторону теперь качнет Германию.

Der Spiegel пишет, что "теперь и Ангела Меркель осознала, что все кончено. После решения об уходе с поста председателя партии она недолго будет оставаться канцлером".

"10% в Баварии, 11% в Гессене - такие потери разрушают и самосознание союза. Теперь и консерваторы, как до них и СДПГ, узнали, в какой уничтожающий водоворот превращается "большая коалиция". "Большая коалиция" - это черная дыра политики", - подытоживает неутешительные итоги правления Меркель Der Spiegel.

Handelsblatt уже начинает прикидывать, как "поэтапный уход Меркель может повлиять на европейскую политику Германии".

"На саммите ЕС в декабре должно быть принято решение по одному из важных элементов реформы еврозоны: новой кредитной линии для находящихся в бедственном положении банков в размере 60 млрд евро. Но сможет ли Меркель участвовать в принятии решения, если за несколько дней до этого на съезде ХДС новым председателем партии будет избран Йенс Шпан? - задается вопросом издание. - В конце концов, для решения ей необходимо большинство в бундестаге и к тому же обязательная поддержка со стороны своей партии".

"Однако поэтапный уход Меркель вселяет в Европу неуверенность, прежде всего, по одной причине: беспрепятственное продвижение враждебно настроенных к ЕС популистских партий, о котором предостерег Макрон. До выборов в Европарламент в мае остается уже немного времени. В этот период ЕС, собственно говоря, совсем не может позволить себе вакуума власти в Берлине", - констатирует Handelsblatt.

Проблема в том, что ЕС мало что здесь может поделать. Европе пора готовиться к новому немецкому лидеру, и немецкие журналисты уже начинают прикидывать, кто бы им мог бы стать?

Bild перечисляет: "Министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, бывший глава парламентской фракции блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц, генсек партии Аннегрет Крамп-Карренбауэр - все они уже объявили о том, что примут участие в борьбе за пост председателя ХДС, что почти автоматически сделает их кандидатами в будущие канцлеры ФРГ. Действующий премьер-министр земли Северный Рейн-Вестфалия Армин Лашет также фигурирует в качестве потенциального кандидата на пост председателя партии, однако о своих амбициях еще не объявил".

Немецкие журналисты оценивают потенциальных сменщиков Меркель на посту председателя ХДС, но не понимают главного – дело не в Меркель. И ее уход, и ее партийный сменщик не решит проблему разочарования и раздражения избирателей общей политикой всех системных партий. Ведь падают не только рейтинги ХДС Меркель, но и ХСС Зеехофера, и СДПГ Шульца. Немцев, что называется, "достали" все системные умеренные партии, не желающие ничего кардинально менять, и они в массовом порядке начинают переметываться к более реалистичным политикам из "АдГ", "Зеленых" и "Левой партии".

Если в правящей коалиции не найдутся влиятельные амбициозные политики, желающие вернуть былую популярность путем радикальной смены имиджа и отрицания всего прежнего курса, включая смещение прежних лидеров (как Меркель когда-то сместила Коля, а до того сам Коль сместил Шмидта), радикальные оппозиционеры продолжат набирать популярность, и на следующих федеральных выборах они вполне способны обойти старые и порядком надоевшие немцам партии ХДС/ХСС и СДПГ. Тенденция все очевиднее и очевиднее.

А это значит, что кто бы из однопартийцев Меркель не сменил бы ее на посту канцлера, продержится он недолго. Из уже заявивших о своих притязаниях сменщиках ни один не является сторонником радикальной смены курса или хоть сколь либо заметной его корректировки. Значит, большинство немцев он не устроит, и на федеральных выборах партия "просядет" еще ниже и потеряет большинство. Возможно, сил не хватит даже на формирование привычной "большой коалиции". И канцлером станет какой-нибудь свежий и популярный новичок.

И хорошо еще, если это будет немецкий Макрон. А если это будет немецкий Трамп или Болсонару со своим немецким "Сделаем Германию великой снова"? Правда, для начала ему придется сделать Германию независимой снова. И американцы не зря увеличивают свой военный контингент в Европе.

Не против России, конечно же.

А против таких вот, возможных попыток европейцев вообще и немцев в частности попытаться поиграть в независимость и самостоятельность. А если, не дай Бог, к власти придут настоящие националисты, стремящиеся к возрождению собственной армии, внешней политики и ядерному оружию, вот тут-то американские военные базы будут как нельзя кстати с горячим арабским окружением в большинстве немецких городов.

Мы много чего интересного увидим в Европе в ближайшие годы. Поражение и уход Меркель означает одно – радикализм начинает охватывать столпы и гранды европейского континента. А это всегда чревато большими потрясениями.

Источник - iarex.ru
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