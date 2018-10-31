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Что мешает развитию энергобезопасности ЕАЭС? - Р.Иванов
13:35 01.11.2018

Что мешает развитию энергобезопасности ЕАЭС?

Роман Иванов

Страны ЕАЭС в энергетической сфере обладают существенным конкурентным преимуществом. И если им правильно воспользоваться, можно совершить качественный рывок в развитии. Но это требует большой работы и сглаживания имеющихся "острых углов".

Об этом пишут авторы работы "Энергетическая безопасность в ЕАЭС и проблемы ее обеспечения" Галия Мовкебаева и Айнур Ондаш, исследование которых было опубликовано на сайте КИСИ.

Общий энергетический рынок не за горами

Начали авторы с утверждения, что роль энергетической составляющей растет как в мировой политике, так и экономике каждого отдельного государства

Соответственно, вопросы энергетической безопасности (возможность бесперебойного энергоснабжения национальных экономик) приобретают особую актуальность. Касается это как Казахстана, так и других стран-участниц ЕАЭС.

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Еще в 2015 году была запланирована разработка концепции создания общего электроэнергетического рынка. С 2018 года должны заработать единые правила предоставления промышленных субсидий и Программа развития общего электроэнергетического рынка. С 2019 года таковой должен уже сформироваться.

В планах - создание к 2025 году единого рынка энергоресурсов ЕАЭС

Он будет включать в себя общий рынок электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа. Как раз в число его задач входит и обеспечение энергетической безопасности членов ЕАЭС. Авторы отмечают, что именно единый рынок "вызывает наиболее острые разногласия среди стран". Однако он

позволит странам ЕАЭС отойти от жесткой привязки к мировым ценам на энергоносители

Также в работе упоминается идея создать в рамках ЕАЭС некую наднациональную структуру, которая в числе прочего будет заниматься "предотвращением недобросовестных действий его участников"

Ведущие позиции на мировом рынке

На ЕАЭС приходится:

20% мировых запасов и добычи природного газа,
25% мирового экспорта природного газа,
20% мировых запасов угля,
6% его мировой добычи,
7% мировых запасов нефти
15% ее добычи и экспорта,
21% мировых запасов урана
43% мирового производства урана.

Подобные позиции на мировом рынке, считают авторы, вполне солидная предпосылка для реализации единой энергетической политики. Если в этой сфере есть существенное конкурентное преимущество, то

именно она должна стать основой промышленной кооперации

- Интеграция ЕАЭС в таком случае получит стимулы к углублению и соответственно новые перспективы в глобальном мире, - утверждают исследователи.

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Энергетическая интеграция предполагает еще и создание единого Евразийского энергетического пространства (ЕЭП)

Цель - обеспечение устойчивого энергетического развития государств-участников.

Ключевые элементы ЕЭП:

- формирование единого правового поля,
- создание общих энергетических рынков,
- совместное использование и развитие единой транспортной и энергетическоий инфраструктуры.

Также согласование внешнеторговой политики должно перенаправить совместные ресурсы на поддержку инновационного потенциала передовых предприятий. Для этого потребуется целый список мер, в частности:

совершенствование экспортной деятельности фирм;
развитие конкуренции в отраслях;
привлечение прямых иностранных инвестиций в использовании инновационных подходов и технологий.

Что препятствует развитию?

В то же время авторы отмечают существенные различия в приоритетах развития отдельных секторов экономики стран ЕАЭС. Есть и трудности, главные их которых обусловлены особенностями внутреннего развития. Кроме того, у стран-участниц иногда не совпадают экономические интересы.

Большую роль играет и стремление защитить собственный внутренний рынок от постороннего влияния

В списке препятствий для развития ЕАЭС эксперты упомянули турбулентность в глобальной экономике.

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- Непостоянство энергетических и финансовых рынков, кризисные явления в региональной и мировой политике - все это в условиях высокой взаимозависимости особенно болезненно отражается на развивающихся экономиках, - считают они.

Большое влияние оказывает кризис современной глобальной модели экономики. Например, в Казахстане и России.

- Выражением кризиса является, пожалуй, продолжительный и более чем значительный спад экспорта и импорта, а также изменение структуры экономики в целом, что негативно отражается на показателях создания единых рынков.

Кроме того, утверждают авторы, сейчас энергетическое сотрудничество в ЕАЭС в основном ведется на двусторонней, а не многосторонней основе

Этот формат "не способствует ни достижению современных экономических и внешнеполитических задач стран-участниц, ни подлинной интеграции стран ЕАЭС в энергетической сфере".

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Наконец, подчеркивают авторы, из-за недавнего роста добычи сланцевого газа и сланцевой нефти прогнозируется падение цен на ископаемое топливо

Энергетике нужны новые направления

Евразийская экономическая комиссия в течение всего 2017 и в первой половине 2018 "делала активный задел на будущее". Сейчас идет работа по формированию целого ряда общих рынков в области электроэнергии, нефти и газа. В рамках Содружества создаются общие технологические платформы.

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Таким образом, утверждают эксперты, общий подход к энергетической безопасности Евразии заключается в следующем:

продолжение энергетического диалога;
достижение приемлемого уровня баланса интересов как потребителями, так и производителями;
диверсификация источников поставок и маршрутов транспортировки;
создание совместных нефтехимических предприятий, особенно на приграничных территориях;
развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества;
проведение скоординированной энергетической политики;
поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов.

Сотрудничество на основе механизмов ЕАЭС должно привести к интеграции национальных топливно-энергетических комплексов

Это позволит максимально задействовать существующие предприятия, а также строить новые, не только по добыче сырья, но и его переработке.

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- Кроме того, развитие энергетического сотрудничества позволило бы начать реализацию новых перспективных направлений энергетики, проектов в области энергосберегающих технологий и возобновляемых видов энергии, - резюмируют авторы.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541068500
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