Что мешает развитию энергобезопасности ЕАЭС? - Р.Иванов

13:35 01.11.2018

Что мешает развитию энергобезопасности ЕАЭС?



Роман Иванов



Страны ЕАЭС в энергетической сфере обладают существенным конкурентным преимуществом. И если им правильно воспользоваться, можно совершить качественный рывок в развитии. Но это требует большой работы и сглаживания имеющихся "острых углов".



Об этом пишут авторы работы "Энергетическая безопасность в ЕАЭС и проблемы ее обеспечения" Галия Мовкебаева и Айнур Ондаш, исследование которых было опубликовано на сайте КИСИ.



Общий энергетический рынок не за горами



Начали авторы с утверждения, что роль энергетической составляющей растет как в мировой политике, так и экономике каждого отдельного государства



Соответственно, вопросы энергетической безопасности (возможность бесперебойного энергоснабжения национальных экономик) приобретают особую актуальность. Касается это как Казахстана, так и других стран-участниц ЕАЭС.



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Еще в 2015 году была запланирована разработка концепции создания общего электроэнергетического рынка. С 2018 года должны заработать единые правила предоставления промышленных субсидий и Программа развития общего электроэнергетического рынка. С 2019 года таковой должен уже сформироваться.



В планах - создание к 2025 году единого рынка энергоресурсов ЕАЭС



Он будет включать в себя общий рынок электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа. Как раз в число его задач входит и обеспечение энергетической безопасности членов ЕАЭС. Авторы отмечают, что именно единый рынок "вызывает наиболее острые разногласия среди стран". Однако он



позволит странам ЕАЭС отойти от жесткой привязки к мировым ценам на энергоносители



Также в работе упоминается идея создать в рамках ЕАЭС некую наднациональную структуру, которая в числе прочего будет заниматься "предотвращением недобросовестных действий его участников"



Ведущие позиции на мировом рынке



На ЕАЭС приходится:



20% мировых запасов и добычи природного газа,

25% мирового экспорта природного газа,

20% мировых запасов угля,

6% его мировой добычи,

7% мировых запасов нефти

15% ее добычи и экспорта,

21% мировых запасов урана

43% мирового производства урана.



Подобные позиции на мировом рынке, считают авторы, вполне солидная предпосылка для реализации единой энергетической политики. Если в этой сфере есть существенное конкурентное преимущество, то



именно она должна стать основой промышленной кооперации



- Интеграция ЕАЭС в таком случае получит стимулы к углублению и соответственно новые перспективы в глобальном мире, - утверждают исследователи.



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Энергетическая интеграция предполагает еще и создание единого Евразийского энергетического пространства (ЕЭП)



Цель - обеспечение устойчивого энергетического развития государств-участников.



Ключевые элементы ЕЭП:



- формирование единого правового поля,

- создание общих энергетических рынков,

- совместное использование и развитие единой транспортной и энергетическоий инфраструктуры.



Также согласование внешнеторговой политики должно перенаправить совместные ресурсы на поддержку инновационного потенциала передовых предприятий. Для этого потребуется целый список мер, в частности:



совершенствование экспортной деятельности фирм;

развитие конкуренции в отраслях;

привлечение прямых иностранных инвестиций в использовании инновационных подходов и технологий.



Что препятствует развитию?



В то же время авторы отмечают существенные различия в приоритетах развития отдельных секторов экономики стран ЕАЭС. Есть и трудности, главные их которых обусловлены особенностями внутреннего развития. Кроме того, у стран-участниц иногда не совпадают экономические интересы.



Большую роль играет и стремление защитить собственный внутренний рынок от постороннего влияния



В списке препятствий для развития ЕАЭС эксперты упомянули турбулентность в глобальной экономике.



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- Непостоянство энергетических и финансовых рынков, кризисные явления в региональной и мировой политике - все это в условиях высокой взаимозависимости особенно болезненно отражается на развивающихся экономиках, - считают они.



Большое влияние оказывает кризис современной глобальной модели экономики. Например, в Казахстане и России.



- Выражением кризиса является, пожалуй, продолжительный и более чем значительный спад экспорта и импорта, а также изменение структуры экономики в целом, что негативно отражается на показателях создания единых рынков.



Кроме того, утверждают авторы, сейчас энергетическое сотрудничество в ЕАЭС в основном ведется на двусторонней, а не многосторонней основе



Этот формат "не способствует ни достижению современных экономических и внешнеполитических задач стран-участниц, ни подлинной интеграции стран ЕАЭС в энергетической сфере".



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Наконец, подчеркивают авторы, из-за недавнего роста добычи сланцевого газа и сланцевой нефти прогнозируется падение цен на ископаемое топливо



Энергетике нужны новые направления



Евразийская экономическая комиссия в течение всего 2017 и в первой половине 2018 "делала активный задел на будущее". Сейчас идет работа по формированию целого ряда общих рынков в области электроэнергии, нефти и газа. В рамках Содружества создаются общие технологические платформы.



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Таким образом, утверждают эксперты, общий подход к энергетической безопасности Евразии заключается в следующем:



продолжение энергетического диалога;

достижение приемлемого уровня баланса интересов как потребителями, так и производителями;

диверсификация источников поставок и маршрутов транспортировки;

создание совместных нефтехимических предприятий, особенно на приграничных территориях;

развитие долгосрочного взаимовыгодного сотрудничества;

проведение скоординированной энергетической политики;

поэтапное формирование общих рынков энергетических ресурсов.



Сотрудничество на основе механизмов ЕАЭС должно привести к интеграции национальных топливно-энергетических комплексов



Это позволит максимально задействовать существующие предприятия, а также строить новые, не только по добыче сырья, но и его переработке.



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- Кроме того, развитие энергетического сотрудничества позволило бы начать реализацию новых перспективных направлений энергетики, проектов в области энергосберегающих технологий и возобновляемых видов энергии, - резюмируют авторы.