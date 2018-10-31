На "Байконуре" могли испортить еще два "Союза" помимо разбившегося

15:08 01.11.2018

Глава комиссии, расследующей причины аварии ракеты-носителя "Союз", Олег Скоробогатов сообщил, что еще две ракеты могут иметь дефектный датчик, который привел к ЧП 11 октября.



"Авария ... распространяется на задел ракет-носителей, собранных в пакет", - сказал Скоробогатов.



По его словам, одна ракета находится в Гвиане, вторая - на "Байконуре". Комиссия разработала предложения по перепроверке задела ракет, в том числе будут проверены датчики контакта разделения и проведена повторная сборка. Указывается, что все работы будут проводиться с фото- и видеофиксацией.