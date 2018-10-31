"Больные мозоли" инвестиционного климата Кыргызстана. Что не так? - Дм. Александров

16:34 01.11.2018

"Больные мозоли" инвестиционного климата Кыргызстана. Что мы делаем не так?



Эксперт по странам Центральной Азии Дмитрий Александров



"В горнодобывающей отрасли Кыргызстана, одной из самых перспективных и проблемных, всегда "несколько правд". Задача государства - найти оптимальное решение и максимально учесть интересы всех сторон", - заявил в интервью StanRadar.com эксперт Российского института стратегических исследований Дмитрий Александров.



- Как воспринимают со стороны споры вокруг проектов зарубежных инвесторов в Кыргызстане?



- Со стороны они выглядят следующим образом. Если инвесторы получили лицензию, они имеют право на все. Но если приглядеться, ситуация намного сложнее. Поэтому конфликты в горнодобывающей отрасли Кыргызстана надо рассматривать каждый отдельно и уделять особое внимание деталям. Потому что в ситуации, когда возникает недопонимание, не бывает однозначно правых и виноватых. У каждого своя правда.



Правда горнорудной компании - в получении прибыли. Она заинтересована в продолжении работы. По возможности бесконфликтной, долговременной, но главное - как можно более доходной. Для горнорудной компании забота об окружающей среде, предоставление рабочих мест местным жителям - второстепенные заботы, так сказать, издержки деятельности.



Интерес страны-партнера - в получении отчислений в бюджет, создании рабочих мест для своих граждан и решении региональных социальных проблем.



Местный житель, на земле которого работает горнодобывающая компания, заинтересован в получении собственной выгоды. Она может выражаться по-разному, например, в социальной поддержке населения, что практикуют некоторые крупные инвесторы в Кыргызстане, или строительстве необходимых объектов в селе или области. Это в Кыргызстане привычное явление. По крайней мере, этой схемы более-менее придерживается часть крупных иностранных компаний.



Правда рядового кыргызстанца и в том, что, помимо выгоды, он хочет сохранить экологию, где останутся жить он и его семья. Как мы знаем, подходы к этой теме у разных инвесторов в Кыргызстане сильно отличаются.



- Перечисленные вами цели страны-партнера и местных жителей совпадают. Почему же тогда возникают многочисленные споры и недовольство?



- Все же они совпадают лишь отчасти. Всегда нужен компромисс между интересами компаний, государства и местных жителей. Это многоуровневая и многогранная проблема.



Задача государства - проконтролировать компании не только с точки зрения уплаты налогов, но и с точки зрения вклада в социальную инфраструктуру, соблюдение экологического законодательства и прав местного населения.



С другой стороны, государство должно следить за тем, чтобы, если компания соблюдает указанные требования, она могла нормально работать.



В случае с Кыргызстаном очень многое зависит от особенностей внутренних отношений между представителями власти, населением и руководителями конкретных компаний, очень многое значит "личностный фактор".



Дмитрий Александров

Многие инвесторы, прежде всего средние и мелкие, практически не выделяют средства на социальную инфраструктуру. Часто не выполняют экологические нормы. Если компания может найти возможность не выделять эти средства, она их не выделит.



Но даже когда инвесторы выделяют средства, например, на строительство школы или дороги, эти деньги не всегда идут по назначению, поскольку у контролирующих структур зачастую свои планы на эти ресурсы. То же касается и распределения рабочих мест, социальной помощи и иных бонусов от работы иностранных компаний в Кыргызстане.



Получается, в присутствии инвесторов на своей земле селянин не видит прямой выгоды. Если такая ситуация копится длительное время, недовольство становится инструментом, которым легко воспользоваться.



Бывает, что мнением местных жителей пользуются другие компании. Они могут договориться с местными лидерами, чтобы те мешали работать конкурентам.



Дмитрий Александров

Важно, что вопрос с иностранными компаниями и недовольными их присутствием местными жителями стал инструментом политической борьбы. Работа рудника "Кумтор" сделала сферу золотодобычи одной из самых значимых отраслей экономики Кыргызстана. Естественно, она становится поводом для спекуляций, критики оппонентов и политических заявлений. Это уже привычная ситуация для страны.



Я описал только небольшую часть проблем, которые накопились в горнорудной отрасли Кыргызстана. Без отлаженных механизмов взаимодействия между местными сообществами, руководством государственных служб и предприятий горнорудной отрасли негатив вокруг иностранных компаний снижаться не будет.



- Что делать с уже работающими проектами в Кыргызстане?



- Джеруй и Кумтор - крупные, но не единственные месторождения в Кыргызстане. Есть конгломерат средних и мелких месторождений золота. Лицензии на часть из них распределены, на части работа еще не начиналась. Не буду говорить о Джеруе, так как там еще не запустили полноценное производство. Поэтому относить его к работающим проектам я бы не стал.



По "Кумтору", споры вокруг которого продолжаются много лет, мне представляется, есть решение, к которому постепенно приходят заинтересованные стороны. Это компромисс.



Дмитрий Александров

Полагаю, что контроль над деятельностью "Кумтора", в том числе в экологической сфере, общественный и государственный, находится на приемлемом уровне. В отличие от многих более мелких добывающих компаний, к которым не привлечен такой общественный интерес и к которым как раз стоило бы присмотреться с точки зрения соблюдения кыргызского законодательства, в особенности природоохранного.



В случае с "Кумтором", наверное, есть смысл не менять имеющееся соглашение на 180 градусов, а придерживаться тех договоренностей по принципиальным позициям, которые достигнуты ранее.

Потому что партнеры необходимы друг другу. Канадцам нужен рудник, а Бишкеку - прибыль, которую приносят инвесторы. А если друг от друга никуда не деться, лучше договориться. Это, однако, не означает, что надо ослаблять контроль над предприятием.



01 ноября 2018, Бишкек