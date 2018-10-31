Россия, Индия и Иран создают свой "шелковый путь", - С.Тарасов

18:35 01.11.2018

Россия, Индия и Иран создают свой "шелковый путь"



Азербайджан пока в стороне



Транспортный коридор "Север - Юг" (красный) и стандартный путь из Индии в Финляндию (зеленый)



Иранский телеканал Press TV выступил с сенсационной новостью. В ноябре Россия, Индия и Иран обсудят запуск международного транспортного коридора "Север - Юг", протяженность которого составит 7,2 тысячи километров. Товары будут идти из Индии (порт Мумбаи) в иранский город Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, затем в Бендер-Энзели на побережье Каспийского моря, откуда пойдут по морю в Астрахань и далее по железной дороге в Европу. Сенсация в том, замечает японская газета "Нихон кэйдзай", что в 2002 году, когда появилась эта идея и было достигнуто соглашение о создании коридора Россия - Индия, ее поддержал в первую очередь Азербайджан. И в 2005 году Баку присоединился к этому проекту.



Но до недавнего времени больше говорилось о подготовке к эксплуатации новой железнодорожной линии Решт - Астара (Иран) - Астара (Азербайджан), которая является последним недостающим звеном прямого железнодорожного маршрута по западной ветви коридора "Север - Юг". Проводилось его тестирование, однако Press TV об Азербайджане не упоминает вообще. Похоже, что задействован первый вариант транскаспийского маршрута с использованием российских морских портов (Астрахань, Оля, Махачкала) и портов Ирана (Бендер-Энзели, Ноушехр и Бендер-Амирабад). И отодвинут в сторону второй, предполагающий прямое железнодорожное сообщение через пограничные переходы Самур (Россия) - Ялама (Азербайджан) с дальнейшим выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничный переход Астара (Азербайджан) - Астара (Иран). Существует и третий вариант: прямое железнодорожное сообщение через Казахстан, Узбекистан и Туркмению с выходом на железнодорожную сеть Ирана через пограничные переходы Серахс (Туркмения) - Серахс (Иран) и Акяйла (Туркмения) - Инче Бурун (Иран), но в данном случае мы его не рассматриваем.



Есть следующие важные нюансы. Во-первых, коридор Индия - Иран - Россия обходит закавказские республики. Во-вторых, предполагаемый маршрут доставки грузов в Европу минует Турцию. В-третьих, появляется реальная альтернатива не только китайскому проекту "Один пояс, один путь", но и традиционным маршрутам по этому направлению (Суэцкий канал - Черноморские проливы Турции; Суэцкий канал - порты бывшей Югославии; Суэцкий канал - Гибралтарский пролив - порты Бельгии/Голландии). Наконец, речь идет не только об экономических (прежде всего, транзитных доходах), но и демонстрации геополитических преимуществ данного коридора для Индии, России и Ирана, переводе "босфоро-дарданелльского" грузового транзита на новый коридор с участием прежде всего Тегерана, который по совокупности параметров (Персидский залив - Каспий) превращается чуть ли не в главный морской и сухопутный коридор из Азии в Европу. А Россия - надежный транзит для Центральной и Северо-Западной Европы (Германии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии, региона Скандинавии и Балтийского моря).



Реализация подобного гигантского проекта откроет новые горизонты в мировой геополитике, внесет серьезные изменения в глобальную экономику, в первую очередь ее транспортную инфраструктуру. По оценке экспертов, может быть создан замкнутый геополитический треугольник: ЕС - Россия - Иран с выходом на Индийский океан (минуя Средиземное море и путь вокруг Африки, а также многосторонний транспортный сегмент ЕС - РФ - ответвление на Иран и Южную Азию - Дальний Восток и до Китая и Кореи. То есть Москва и Тегеран стали бы самым коротким и дешевым транзитным путем из Европы в Южную и Юго-Восточную Азию. Но прежде всего такой маршрут может стать транспортной осью российско-иранского союза и структурообразующим фундаментом для экономики целого ряда других регионов.



Многообещающий потенциал транспортного коридора Индия - Россия - Иран указывает на то, что значение транспортных сетей возрастает, а от географии, истории и политики никуда не деться. С его запуском в мире сложится совершенно иная глобальная транспортная, экономическая и геополитическая конфигурация, которая серьезно укрепит роль России, Ирана и Индии в мировых делах.



Станислав Тарасов