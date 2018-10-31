Путин зовет русских вернуться домой

22:17 01.11.2018

Миллионы соотечественников пригласят в РФ, но автоматически гражданство не дадут



Сергей Аксенов

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Андрей Дмитриев

Игорь Шишкин

Михаил Ремизов



Усиление русофобии в мире и нехватка кадров вынуждают российские власти принимать меры. Одной из них станет привлечение в Россию миллионов соотечественников с постсоветского пространства. На это нацелена новая Концепция миграционной политики, о разработке которой на VI Всемирном конгрессе соотечественников (ВКС) заявил Владимир Путин.



"Сегодня мной подписана концепция миграционной политики России" - сказал президент, пообещав следить за тем, чтобы процедура предоставления российского гражданства была "разбюрокрачена". При этом Путин назвал приоритетом популяризацию русского языка и не раз упомянул известную концепцию "Русского мира".



Основные положения нового миграционного документа накануне стали известны "Коммерсанту". По данным издания, для соотечественников будет значительно упрощена процедура оформления гражданства. Так, для жителей Украины и Белоруссии, возможно, будет отменен ныне обязательный экзамен на знание русского языка. Таким образом, украинцев и белоруссов де-факто признают русскими.



Этот факт лишь отчасти способен удовлетворить сторонников "Русского мира". Еще на этапе обсуждения концепции они выражали скепсис. "Гражданство не в упрощенном порядке, а автоматически, нужно давать русским. Нерусским давать не нужно", - писал публицист Егор Холмогоров, которого называют идеологом русского национализма.



Среди других категорий соотечественников, получающих преференции, выпускники вузов, имеющие красные дипломы, высококвалифицированные специалисты и т. п. Решение проблемы нехватки трудовых ресурсов - одна из причин нововведения. России нужны миллионы людей, напоминают разработчики документа.



При этом важным фактором называется лояльность русской цивилизации - способность русских и русскоязычных соотечественников "за счет общности языка и культуры без проблем влиться в российское общество". Также в России ждут тех иностранцев, кто не хочет становиться нашими гражданами, но "готовы приносить пользу себе и российскому обществу".



Кстати, старая редакция концепции должна была действовать аж до 2024 года. Очевидно, резко сменить парадигму миграционной политики Москву вынудили украинский кризис и связанные с ним политические процессы. "То, что мы не даем гражданство беженцам с Донбасса - это дурь и позорище", - заявила с трибуны ВКС главред Russia Today Маргарита Симонян.



Полный текст Концепции миграционной политики на 17 страницах опубликован на сайте Кремля.



- У до сих пор действовавшей концепции два принципиальных системных недостатка, - считает президент Института национальной стратегии Михаил Ремизов. Первый - она была основана на модели замещающей миграции. То есть на представлении о депопуляции коренного населения России, которое должно постепенно возмещаться притоком трудовых мигрантов.



И второй момент - отсутствие режима благоприятствования для репатриации русских соотечественников. Или по крайней мере недостаточный характер мер, принимаемых на данном направлении. От того, будут ли на практике исправлены эти два недостатка и зависит отношение к новой концепции.



Заместитель директора Института стран СНГ Игорь Шишкин поддерживает новации, объявленные в сфере миграционной политики.



- Необходимость принятие новой концепции миграционной политики очевидна. Проблема назрела и перезрела. В первую очередь это связано с событиями на Украине, когда огромное количество людей, миллионы, были вынуждены бежать от войны, приехали в Россию и столкнулись здесь с невероятными сложностями. Они оказались в правовом вакууме.



"СП": - Какие-то попытки облегчить их положение все же предпринимались…



- Да, но это все делалось в ручном режиме и, к сожалению, не всегда приводило к нужным результатам.



Ведь у нас даже нет понятия "политических беженцев" с Украины. Потому что в законе, принятом еще во времена Ельцина, была оговорка о том, что понятие "политический беженец" не распространяется на страны, с которыми у нас нет визового режима, а также на страны так называемой развитой демократии. Имеются ввиду страны Запада. То есть люди, бежавшие от политических преследований на территории России не могли получить необходимый статус. Таких примеров много.



"СП": - Не секрет, что вопрос миграции не только политический или экономический, но и социальный…



- Да, эта тема вызывала в стране значительную социальную напряженность. Мы помним конфликты в Кондопоге, в Бирюлево и в других местах. Эта миграционная политика многими экспертами тогда определялась как сознательная или несознательная линия, направленная на замещение государствообразующего этноса. На изменение этнического состава России.



Лицам, чуждым по культуре России, предоставлялись всевозможные преференции. Одновременно были колоссальные препоны для возвращения на родину русских и русскокультурных людей. При всем уважении к эфиопам, шутили, что им получить российское гражданство легче, чем русскому из Таджикистана или с той же Украины. Принятие новой концепции означает, что с такой политикой, надеюсь, будет покончено.



Впервые ясно и четко говорится о необходимости поддержки при миграционной политике русских и русскоязычных. Особо оговариваются преференции для людей с Украины и Белоруссии. У нас же страшно шарахались от обсуждения темы преференций русским перед выходцами из дальнего зарубежья. Помню, как один из депутатов, глава комитета, называл это "фашизмом".



Надеюсь, что новая концепция поставит крест на таком отношении к проблеме разделения русской нации, а новая политика будет направлена на воссоединение русских, хотя бы через возможность без особых проблем вернуться в Россию, получить здесь российское гражданство без прохождения всех кругов ада и влиться в российское общество.



По мнению одного из руководителей партии "Другая Россия" Андрея Дмитриева, то, что намерен сделать сейчас Кремль в сфере миграции, надо было делать много лет назад.



- Как там у классиков? "То, о чем так долго говорили большевики, свершилось". Еще в 90-е ныне запрещенная НБП* требовала немедленного предоставления гражданства русским, оказавшимся вне пределов России, безо всяких препон. Но Кремлю потребовалось 20 лет раздумий, майдан на Украине и война в Донбассе, взрывной рост русофобии на постсоветском пространстве и на Западе, подогреваемый извне, чтобы обратиться наконец в сторону "Русского мира". Однако тут мы имеем сразу несколько подводных камней.



"СП": - Какие?



- Во-первых, важна не только борьба за людей, но и за территории. От того, что из Харькова и Одессы наши люди массово уедут в Россию, будут, думаю, только рады те же ярые националисты, да и майданные власти. Тут сказываются последствия ошибки 2014 года, когда был шанс взять весь тогдашний юго-восток Украины с его мощным экономическим потенциалом целиком, однако народное восстание не было поддержано Кремлем и началось длительное кровавое противостояние в Донбассе. В идеале надо стараться реализовывать принцип "где говорят по-русски - там Россия".



Во-вторых, одной концепции привлечения соотечественников недостаточно для реализации стоящих перед нашей страной исторических задач. У большевиков была красная идея, идея социальной справедливости, которая помогла объединить народы СССР вокруг Москвы и провести свет рубиновых звезд Кремля в самые отдаленный уголки мира. В современной РФ ничего подобного не наблюдается, а без создания привлекательной социально-экономической модели и стать одним из мировых центров силы не получится.



И, наконец, в-третьих, одно дело что-то продекларировать, а другое - выполнить. Сейчас рейтинг верховной власти просел из-за пенсионной реформы и любимым способом ее выходом из таких ситуаций является произнесение патриотических лозунгов. И, кроме того, в России существует огромная сила бюрократической инерции. Мало ли было разных обещаний и деклараций за 18 лет правления этой власти, которые не были исполнены в реальности.



*Межрегиональная общественная организация "Национал-большевистская партия" (НБП). Признана экстремистской решением Московского городского суда от 19 апреля 2007 о запрете деятельности (вступило в силу 7 августа 2007).