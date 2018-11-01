 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Китай обвинили в экспорте веб-цензуры, - Freedom House
08:21 02.11.2018

Китай обвинили в экспорте веб-цензуры
Freedom House представила новый доклад о свободе в интернете

За последний год глобальная ситуация со свободой в интернете вновь ухудшилась, отмечает финансируемая правительством США организация Freedom House в ежегодном исследовании "Свобода в сети". По мнению авторов доклада, правительства все больше ужесточают контроль за данными граждан, усиливается цензура и слежка, расширяются онлайн-пропаганда и дезинформация. Самый низкий уровень свободы в интернете, по мнению Freedom House, в Китае, но Россия не так далека от него в этом отношении.

Анализ уровня свободы в интернете в 65 странах мира показал, что в 26 странах ситуация стала хуже чем в прошлом году и только в 19 изменилась к лучшему.

По данным Freedom House, сейчас почти 3,7 млрд человек в мире имеют доступ к интернету. Из них 71% живет в тех странах, где пользователей могут задерживать или сажать в тюрьмы за размещение в интернете контента на острые политические, социальные или религиозные темы.
48% пользователей живут в странах, где пользователей могут убить за деятельность в интернете, 47% - в странах, где соцсети или мессенджеры блокируются властями.

Рейтинг "Свобода в сети" (.pdf) составляется на основе опроса экспертов в 65 странах мира организацией Freedom House, которая в своей финансовой отчетности сообщает (.pdf), что на 90% финансируется федеральным правительством США. В этих странах проживают 87% всех пользователей интернета в мире. Анкета включает 21 основной и около 100 подвопросов в трех основных категориях, касающихся проблем с доступом в интернет (отсутствие необходимой инфраструктуры, нехватка средств, независимость регуляторов и т. п.), ограничения контента (блокирование сайтов и контента, цензура и т. п.), нарушения прав пользователей (слежение за онлайн-деятельностью, преследование за высказывания онлайн и т. п.). Каждый вопрос оценивается в определенное количество баллов. Чем меньше этих баллов, тем свободнее интернет в конкретной стране (от 0 до 30 баллов - свободный интернет, 31–60 баллов - частично свободный, 61–100 - несвободный).

Наименьшее количество баллов в рейтинге (оценивался период с июня 2017 года по май 2018 года) набрали и, соответственно, стали лидерами по уровню свободы в интернете Исландия и Эстония. В топ-10 также вошли: Канада, Германия, Австралия, США, Великобритания, Южная Африка, Япония и Италия. При этом из первой десятки шесть стран сохранили уровень свободы, достигнутый в прошлом году, две страны улучшили показатели - Германия и Великобритания, а еще две - США и Япония - ухудшили. Для США ухудшение связано с отменой "сетевого нейтралитета", который предусматривает предоставление интернет-провайдерами равных условий всем участникам рынка, запрещая блокировать сайты или применять дискриминационные меры против любого интернет-трафика. Армения и Грузия в топ-10 не вошли, но были названы Freedom House странами со свободным интернетом.

Антилидером рейтинга уже четвертый год подряд становится Китай, где, как отмечает Freedom House, царит "цифровой авторитаризм" с жесткими ограничениями в сфере интернета. В июне 2017 года в КНР, стране, где число пользователей превышает 770 млн, вступил в силу закон о кибербезопасности, ужесточивший в числе прочего цензуру, правила регистрации пользователей и обязывающий компании содействовать службам безопасности в проведении расследований. В 2018 году в рамках этого закона было закрыто более 3 тыс. сайтов, многим компаниям пришлось увеличивать штат собственных цензоров.

Как отмечают авторы доклада, главная угроза заключается не во внутренней цензуре и ужесточении, а в том, что Китай экспортирует свой, так называемый "великий китайский файервол" в другие страны.
Китайские компании продают оборудование для телекоммуникационной инфраструктуры, системы слежения и распознавания лиц, из-за чего глобальные данные могут стать доступнее для китайских спецслужб. Кроме того, китайцы активно обучают своим методикам иностранных специалистов: китайские чиновники занимались обучением и проводили семинары по новым медиа и управлению информацией для представителей 36 из 65 стран, входящих в исследование, в том числе российских.

Россия за прошедший год, по оценкам Freedom House, также ухудшила свои позиции (шестой год подряд) и переместилась с 51-го на 53-е место, расположившись между Турцией (52-е) и ОАЭ (54-е). В числе причин этого авторы исследования называют блокировку мессенджера Telegram, ограничение VPN, принятие закона об иностранных агентах, ограничение анонимности онлайн, рост числа уголовных дел, связанных с высказываниями в интернете и т. п.

Алена Миклашевская
"Коммерсантъ" от 01.11.2018, 15:16

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541136060
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