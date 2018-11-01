ОПЕК агитирует за Трампа. Некоторым странам разрешат покупать иранское топливо, - А.Башкатова

09:46 02.11.2018

Организация стран – экспортеров нефти (ОПЕК) увеличила добычу в октябре до максимального с декабря 2016 года уровня. Тем самым картель сыграл на руку президенту США Дональду Трампу, который хочет подготовить благоприятную почву для выборов в Конгресс, добившись комфортных цен на бензин. Трамп, похоже, готов даже разрешить некоторым странам покупать иранское топливо, чтобы исключить искусственный дефицит нефти на мировом рынке. Хотя после ноября ситуация на рынке скорее всего изменится.



В октябре страны ОПЕК добывали в совокупности 33,31 млн барр. в сутки – это максимальное значение за период с декабря 2016 года, сообщает Reuters. По сравнению с сентябрем добыча выросла на 390 тыс. барр. в сутки. Прирост обеспечили прежде всего Объединенные Арабские Эмираты и Ливия.



Они, как сообщается, "с лихвой компенсировали сокращение поставок иранской нефти из-за санкций США", а также перебои с поставками из Венесуэлы.



В частности, ОАЭ нарастили добычу на 200 тыс. барр. в день, до 3,25 млн барр. в сутки, а Ливия – на 170 тыс., до 1,22 млн барр. в сутки. "Саудовская Аравия добывала в октябре 10,65 млн барр. в сутки, превысив показатели июня и нарастив производство почти до рекордного максимума", – добавляет информагентство. Наращивал добычу и Ирак.



По сообщению информагентства, "крупнейшее снижение добычи наблюдалось в Иране: производство в ближневосточном государстве сократилось на 100 тыс. барр. в сутки".



Reuters напоминает, что "в июне ОПЕК договорилась нарастить добычу после требования президента США Дональда Трампа ограничить рост цен и компенсировать ожидаемое сокращение импорта из Ирана". Как трибуну для критики и призывов в адрес картеля Трамп вполне успешно использовал, в частности, свою страницу в Twitter (см. "НГ" от 18.06.18, 19.07.18, 11.09.18).



Сами США тоже бьют один рекорд нефтедобычи за другим. В августе, как сообщает Управление энергетической информации (EIA), США добывали 11,3 млн барр. в сутки. США не только впервые превысили отметку в 11 млн барр. в день, но и стали крупнейшим производителем нефти, опередив даже Россию, которая в августе, как сообщается, добывала 11,2 млн барр. в сутки. Хотя эти данные уже не столь актуальны, ведь в осенние месяцы, как уточняет Bloomberg, среднесуточная добыча в России уже вышла примерно на 11,4 млн барр.



Более того, Вашингтон даже готов пойти на уступки по иранским санкциям, разрешив некоторым странам закупать иранскую нефть, чтобы исключить дефицит топлива на рынке и удовлетворить существующий спрос.



В частности, послабления могут быть введены для Индии, сообщает газета Economic Times со ссылкой на источники. Уже в ближайшие несколько дней ожидается официальное подтверждение соглашения, достигнутого между Соединенными Штатами и Индией, передает "Прайм". И по условиям этого соглашения индийские нефтяные компании якобы смогут импортировать ограниченный объем нефти из Ирана: до марта 2019 года объем закупок иранского сырья не должен превышать 1,25 млн т в месяц.



Южная Корея в общих чертах тоже договорилась с США об исключении с целью продолжать импорт нефти из Ирана, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники. Почти все покупатели иранской нефти в той или иной форме ведут переговоры с США об аналогичных мерах, уточняет Интерфакс.



И все эти переговоры ведутся в преддверии ожидаемого второго раунда антииранских санкций, который будет касаться преимущественно топливно-энергетического комплекса и транзакций иранского Центробанка. США планируют ввести в действие новые санкции не позднее 4 ноября 2018-го.



При этом в ноябре предстоит еще одно важное для США в целом и для Трампа в частности событие – выборы в Конгресс, намеченные на 6 ноября. Эти выборы "окажут влияние не только на процесс принятия законодательных решений, но и могут запустить процедуру импичмента нынешнего президента в случае перехода контроля к Демократической партии", поясняли ранее аналитики РИА Новости.



Стремление Трампа сбить рост мировых нефтяных цен, от которого зависят внутренние цены на бензин, более чем объяснимо: демократы не должны получить в свое распоряжение какие-либо весомые доводы против политики, проводимой Трампом, а значит, стране нужны комфортные цены на бензин.



"Дональду Трампу приходится решать сложное уравнение по соблюдению баланса интересов, – сказал "НГ" эксперт компании "Финам" Алексей Калачев. – Необходим достаточно высокий уровень нефтяных цен, чтобы поддерживать рентабельность сланцевых проектов, но не настолько высокий, чтобы вызвать недовольство избирателей дороговизной моторного топлива".



"Дешевое топливо – основа высоких темпов роста американской экономики. Без дешевого топлива не будет репатриации производства, не будет новых рабочих мест, не будет победы в торговой войне с Китаем и Евросоюзом, не будет вообще никаких успехов у администрации Трампа, не будет и роста американской экономики", – поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский.



США сейчас активно пополняют собственные запасы топлива, но они позволят снизить негативный эффект от изъятия с рынка иранской нефти лишь на какое-то время. Поэтому-то, как говорит эксперт, Трамп и делает уступки для некоторых стран, чтобы снизить негативное влияние санкций на рынок и сохранить хорошую мину при плохой игре.



Хотя не все эксперты полагают уместным увязывать друг с другом предстоящие выборы в Конгресс США и действия ОПЕК. "Выборы в США оказывают незначительное влияние на нефтяные цены", – уверен аналитик компании "Фридом Финанс" Ален Сабитов. "Сообщение, что ОПЕК+ увеличило квоту на добычу нефти в июне по просьбе Трампа, мягко говоря, притянуто за уши. Страны пересмотрели условия сделки по объективным причинам, среди которых рост спроса на нефть", – считает замдиректора аналитического департамента "Альпари" Анна Кокорева.



Эксперты также обращают внимание на избирательность Трампа в вопросах уступок и санкционного давления. "США пытаются не слишком сильно давить на союзников, особенно в Азии (имеются в виду Южная Корея, Индия), поскольку сейчас для них важно сосредоточиться на Китае", – добавляет ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.



"Импорт иранской нефти в Китай в сентябре резко сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, указав на то, что Китай ограничил закупки сырья из ближневосточного государства, так как Вашингтон готовится ввести новые санкции против нефтяного сектора Тегерана", – сообщает Reuters. В сентябре поставки иранской нефти в Китай сократились на 34% по сравнению с сентябрем 2017-го – до 518,3 тыс. барр. в сутки, уточняет агентство со ссылкой на Главное таможенное управление КНР.



Некоторые эксперты полагают, что после выборов в Конгресс и, кстати, независимо от их результата "можно ожидать более жесткой внешнеполитической риторики и более решительных заявлений по поводу соблюдения партнерами США антииранских санкций". "Нефтяные цены могут вернуться к 85 долл. за баррель, а то и протестировать уровень 90 долл.", – допускает Калачев.



Кроме того, ОПЕК+ на самом деле планирует сделать бессрочным соглашение стран об ограничении нефтедобычи в случае переизбытка предложения. "Надеюсь, что дополнительное соглашение по ОПЕК+ мы подпишем в декабре, тогда мы сможем установить новые показатели в сфере нефтедобычи на 2019 год, что позволит держать запасы под контролем и не допустить нового кризиса", – пояснил в среду министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих. А значит, Трампа ждут новые скачки цен на бензин.



Как уже писала "НГ", Саудовская Аравия, играя время от времени как будто на стороне Вашингтона, преследует собственные цели по ослаблению своего главного соперника на Ближнем Востоке – Ирана (см. "НГ" от 27.08.18). Поэтому сначала мы видим стремление нарастить добычу как будто в угоду Вашингтону, но на самом деле с целью очистить рынок от конкурентов. Затем, как только эта игра начинает приносить куда больше потерь и становится менее эффективной в вопросах завоевания рынка, Саудовская Аравия сразу же начинает маневрировать.



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



1.11.18