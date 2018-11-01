Пентагон втайне готовит удар по Сирии или Ирану, - "НГ"

10:15 02.11.2018 Учения НАТО на севере в самом разгаре. Самолеты наносят удары по вторгшемуся в Норвегию агрессору (понятно, что это Россия), корабли пенят воды Арктики в поисках "русской угрозы", а морская пехота штурмует побережье. В общем, Trident Juncture – это вам не скаутские посиделки у костра. Даже при том, что американская амфибийно-десантная группа потеряла по дороге два из трех кораблей, ставших жертвами шторма. Есть тут, правда, одно "но"…



Под шумок подготовки и начала "Единого трезубца", как переводится с английского кодовое наименование этого масштабного учения, в другой части Земного шара произошло событие, которое можно рассматривать как признак надвигающейся бури, способной негативно отразиться на интересах России.



Дело в том, что из военно-морской базы Китсап, расположенной в штате Вашингтон на тихоокеанском побережье США (одна из крупнейших баз американского флота), в буквальном смысле тихо, без традиционных проводов под фанфары, вышла авианосная ударная группа (АУГ) во главе с атомным многоцелевым авианосцем (АВМА) "Джон Стеннис", относящимся к гигантам типа "Нимиц".



Корабли покинули базу 15 октября, причем покинули ее, выдвинувшись в неизвестном направлении и с неизвестными задачами: "Я могу подтвердить, что "Стеннис" находится в море и действует в зоне ответственности 3-го флота, но мы не обсуждаем вопрос о том, какие задачи он будет решать в будущем", – заявил в ответ на запрос издания Kitsap Sun официальный представитель 3-го флота ВМС США коммандер Джон Фаге.



Впрочем, согласно ресурсу, отслеживающему перемещение наиболее крупных боевых кораблей ВМС США, авианосец "Джон Стеннис" вместе с однотипным атомоходом "Карл Винсон" и универсальным десантным кораблем (УДК) "Боксер" типа "Уосп" находятся где-то в районе ответственности военно-морской базы Сан-Диего, где принимают участие в тактическом учении по отработке целевых задач JTFEX (Joint Task Force Exercise).



Вы спросите, и что же тут такого страшного? На первый взгляд, да, все это действительно выглядит как стандартные элементы учебно-боевой подготовки флота, а выход АУГ "втихую" из базы Китсап можно объяснить желанием командования избежать лишней шумихи, слез провожающих и пр. Но здесь надо, что называется, зрить в корень.



Во-первых, столь "бесшумный", т.е. без указания района будущего развертывания и характера решаемых задач боевой службы, выход такого крупного соединения кораблей, как АУГ, осуществлен на Тихоокеанском флоте ВМС США впервые.



"Внимание, моряки "Стенниса", родственники и друзья! Болтун – находка для шпиона!", – начинается специальное обращение к экипажу авианосца "Джон Стеннис", размещенное в "Фейсбуке" 16 октября с.г. и разъясняющее, что и по каким причинам экипажу нельзя совершать, чтобы не наделать дыр в системе безопасности, подвергнув тем самым смертельной угрозе свой корабль и своих боевых товарищей. Проше говоря, был дан запрет на любые сообщения о цели похода, даже самым близким родственникам. О прессе и вовсе лучше не говорить: с ней общаться запретили категорически.



Правда, летом с.г. также без особого "шума и пыли" в море отправилась амфибийно-десантная группа (АДГ) во главе с УДК "Эссекс" типа "Уосп", в состав которой также вошли десантный транспорт-док (ДТД) "Анкоридж" (головной корабль в серии из пяти единиц) и десантный корабль-док (ДКД) "Рашмор" (седьмой корабль типа "Уидби-Айленд").



"Амфибийно-десантная группа во главе с "Эссексом", на которой размещен 13-й экспедиционный батальон морской пехоты, вышла в море из Сан-Диего, но по причинам оперативной безопасности мы не раскрываем публично иные детали", – скупо ответил тогда на запрос ресурса USNI News официальный представитель Тихоокеанского флота ВМС США кэптен Чарли Браун.



Район развертывания этой группы, в составе которой впервые на полноценную боевую службу отправилась эскадрилья новейших "стелс"-истребителей пятого поколения F-35B, также держался в секрете, но в итоге АДГ во главе с "Эссексом" оказалась (вот кто бы сомневался) в Персидском заливе и уже успела "познакомиться" с иранскими боевыми катерами из Корпуса стражей исламской революции (КСИР), которые немного "потроллили" американских моряков.



Ну а, во-вторых, учение JTFEX, в котором принимает участие "Джон Стеннис", является в ВМС США кульминационным элементом подготовки соединения кораблей к предстоящему развертыванию в рамках боевой службы. После такого учения соединение неизбежно уходит в назначенный район Мирового океана для решения тех или иных задач, в том числе – нанесения ракетно-бомбовых ударов или высадки десанта морской пехоты. Примерно так начинались в последнее время все операции Пентагона с привлечением флота, которые зачастую перерастали затем в локальную войну.



Получается, что к развертыванию в неназванных районах Мирового океана, которые, по данным ряда американских изданий, могут оказаться близки к Китаю или Большому Ближнему Востоку назначены как минимум две новые АУГ во главе со "Стеннисом" и "Винсоном" и одна АДГ во главе с "Боксером".



Конечно, можно предположить, что район развертывания АУГ и АДГ – это Тайвань, где сегодня уже находятся экспедиционная ударная группа (ЭУГ) во главе с УДК "Уосп", в которую также входят десантный транспорт-док "Грин Бей" типа "Сан-Антонио" и десантный корабль-док "Эшланд" типа "Уидби-Айленд", ставшие на многие месяцы домом для 31-го экспедиционного батальона морской пехоты, а также АУГ во главе с АВМА "Рональд Рейган", на котором размещено 5-е корабельное авиакрыло.



Рост напряженности вокруг Китая и Тайваня, за который "впряглась" Америка, в последнее время – на лицо. Да к тому же США продолжают торговое наступление на КНР, не давая последней возможности перегруппировать силы и дать достойный ответ. Однако вряд ли Вашингтон рискнет доводить дело до вооруженного конфликта, понимая, что Пекин обладает ядерным оружием и средствами его доставки межконтинентальной дальности и в случае чего энное количество ядерных боеголовок до Штатов долетит, как говорится, без вопросов. Но и Китай не рискнет переводить экономический и политический спор в стадию обмена "огненными любезностями".



Поэтому, принимая во внимание ряд событий и косвенных признаков, можно предположить, что, скорее всего, одна из АУГ и одна АДГ точно придут в район Персидского залива, а, может, даже войдут в Средиземное море. Ведь в настоящий момент американских АУГ в районе Большого Ближнего Востока нет, там сейчас находится лишь одна АДГ во главе с "Эссексом". И для новых соединений работа здесь однозначно найдется.



Во-первых, президент США Дональд Трамп твердо намерен наказать Тегеран и ввести в начале ноября второй, самый жесткий, пакет санкций, включая различные ограничения в сфере энергетики. "В мире производится достаточно нефти и нефтепродуктов другими странами, кроме Ирана, чтобы обеспечить существенное сокращение закупок нефти и нефтепродуктов у Ирана непосредственно иностранными финансовыми организациями или с их помощью", – указано в меморандуме, подписанном 31 октября с.г. президентом Трампом и адресованном Госдепу и министерствам финансов и энергетики США. Но от экспорта нефти в значительной мере зависит наполнение бюджета Ирана, так что последний терпеть такое обращение уже просто не сможет.



"Народ должен знать, что правительство не боится американских угроз", – заявил накануне на заседании правительства президент Ирана Хасан Роухани, который ранее, в сентябре, высказался еще более жестко, пообещав Дональду Трампу судьбу Саддама Хусейна, если США не пересмотрят политику в отношении Ирана. "ООН и Совет Безопасности назвали Саддама ответственным за начало войны, а все страны, которые ранее его поддерживали, об этом пожалели. Такая же судьба ожидает Трампа и Америку", – цитировало Роухани агентство РИА Новости со ссылкой на Press TV. В свою очередь, глава иранского МИДа Мохаммад Джавад Зариф, указывает агентство IRNA, предупредил об "огромных" последствиях вводимых Америкой санкций для глобального миропорядка.



И вот здесь-то, вполне вероятно, Вашингтон, зная, что у Тегерана нет пока ядерной бомбы, и может применить силу. Ведь, как известно, "добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем одним только добрым словом". В качестве "револьвера" сейчас вполне могут выступить пара авианосных и амфибийных групп ВМС США.



С другой стороны, нельзя забывать и о Сирии. Ведь, если обитатели Белого дома на публику и говорят постоянно о мире для сирийского народа, то в уме они все еще повторяют мантру "Асад должен уйти!" (причем лучше, если уйти в небытие, а не на пенсию). Нечто вроде современного варианта древнеримского "Карфаген должен быть разрушен". Карфаген римляне все же разрушили, а вот что будет с Асадом и Сирией – пока до конца не ясно. Конечно, группировка ВС России здесь является серьезным сдерживающим фактором, но ведь нанести "точечные" удары американцы попытаться смогут. По крайней мере, раньше это им с рук сходило, почему не попробовать еще раз?



Главное – найти повод. А он, похоже, будет все тот же: применение войсками Асада химоружия против мирных граждан. Вот и российское Минобороны забило тревогу. По словам официального представителя МО РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, у российского Центра примирения враждующих сторон имеется информация о том, что 27 октября террористы "перебросили из Маарэт-Эн-Наумана 20 емкостей с хлором объемом 10 литров каждая для проведения провокаций". Разгрузка данных емкостей осуществлена в населенных пунктах Кафр Нэбель и Эль-Хуаш.



"Местные жители сообщили в российский Центр по примирению о проведении … группой белокасочников поиска жителей, желающих принять участие в постановочных видеосъемках в обмен на продукты питания, – заявил на брифинге 31 октября генерал-майор Конашенков. – Кроме того, аналогичные провокации планируются и в других районах Сирии. Буквально вчера от жителей провинции Алеппо поступила информация о подготовке боевиками очередной такой акции. Для ее проведения в населенные пункты Азаз, Мареа и Чобанбей прибыли члены организации "Белые каски" с профессиональным видеооборудованием, а также были доставлены емкости с отравляющими веществами, предположительно это хлор".



Вот вам и сценарий операции: пока Москва отвлечена крупномасштабными учениями НАТО в Арктике, намереваясь там же в ответ пострелять ракетами (пока учебными), Вашингтон на юге готовит силовой сценарий убеждения Ирана, либо же готовит провокацию в Сирии для оправдания последующего "удара возмездия".



Впрочем, все это может быть досужими фантазиями. Тем более что российское военное ведомство за последние два месяца уже не раз предупреждало о том, что в такие-то населенные пункты завезены емкости с хлором, "белокасочники" ищут актеров для постановочных съемок, а отснятый материал уже готовы распространить различные зарубежные СМИ. Но эти прогнозы не сбывались. Будем надеяться, что так будет и на этот раз. Но как-то, согласитесь, все же тревожно.



Особенно с учетом того, что, с подачи главы Пентагона Джеймса Мэттиса, развертывание крупных соединений боевых кораблей ВМС США теперь осуществляется в условиях повышенной скрытности и секретности. Это, по мнению отставного генерала-морпеха, позволит сделать американские войска "в стратегическом отношении – предсказуемыми, но в оперативном плане – нет". А непредсказуемость "Бешеного пса" или "Повелителя хаоса", как прозвали Джеймса Мэттиса в бытность его службы в Корпусе морской пехоты, может иметь, как вы понимаете, весьма далеко идущие последствия…



Владимир Щербаков

Ответственный редактор "Независимого военного обозрения"



1.11.18 Источник - ng.ru

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