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Трансиранский канал. России не понадобится ни Босфор, ни Суэц, - А.Чичкин
12:11 02.11.2018

Прямиком в Индийский океан

Правительства России, Ирана и Индии договорились обсудить в ноябре варианты запуска нового евроазиатского маршрута "Север-Юг". Следующим этапом наверняка станет сооружение параллельного трансиранского судоходного канала Каспий–Персидский Залив, проект которого был впервые разработан еще в конце XIX века ("В обход Босфора", "ВПК" №3-4, 2016).

Министр торговли и промышленности Индии Суреш Прабху заявил: "Надо начать активное использование нового коридора как можно скорее. Тем более что пробные поставки по новому пути уже прошли еще в 2014 году".

Интерес не только у Дели. По экспертным расчетам, в странах-участницах проекта суммарные транспортно-складские издержки на этом пути будут в расчете на условную тонну груза минимум на 20% меньше в сравнении с традиционным маршрутом через турецкие проливы–Средиземное море–Суэцкий канал–Африканский Рог–Аравийское море. Заодно Индия, Иран и Россия смогут увеличить свои грузотранзитные доходы на 15-25 процентов. Уже на шестой-восьмой год эксплуатации коридора объем перевозок по нему прогнозируется в объеме не менее 20 млн тонн.

Протяженность нового маршрута составит 7200 километров. Это минимум на четверть короче упомянутого традиционного пути. Будет задействован железнодорожный и водный транспорт. То есть грузы пойдут из портов Индии в иранский Бендер-Аббас на побережье Персидского залива, далее – в Бендер-Энзели на Каспии, паромами или судами – в Махачкалу и Астрахань, откуда по российским железным дорогам – в Европу, в т.ч. в Скандинавию. Предполагаются ответвления в Белоруссию–Восточную Европу и порты Калининградской области/Прибалтики.

Два нюанса. Во-первых, на данный момент решено обойтись без Азербайджана, т.е. без перегрузки на железную дорогу Казвин (Иран) – Астара (Азербайджан), создание которой завершается. Впрочем, приоритетность именно морского варианта может быть обусловлена еще и тем, что Тегеран планирует в 2020-х реализовать проект трансиранского канала между Каспием и Персидским Заливом. Таким образом, южный и центральный сектора коридора будут сугубо водными.

Во-вторых, индийско-пакистанские противоречия пока "отключают" от этого маршрута Исламабад. Как известно, в 1990-х – начале 2000-х планировался параллельный портово-железнодорожный маршрут через порты Гвадар (у границы с Ираном) и Карачи со сквозными железнодорожными перевозками Иран-Пакистан-Индия. Впрочем, официально этот вариант не отменен, а участие Дели с Исламабадом в ШОС наверняка ускорит присоединение последнего к новому транзитному проекту.

К нему планируют также подключиться Оман и ОАЭ. Что, помимо прочего, будет способствовать нормализации их отношений с Ираном. Так что очевидны и геополитические выгоды проекта.

СПРАВКА "ВПК"

Трансиранский канал планировали построить Берлин с Римом после запланированного ими на осень 1942-го вторжения в Иран с участием Турции (план "Фельми"). Но граф Чиано, глава итальянского МИДа, считал, что "резкое усиление Турции после разгрома СССР чревато ее постимперской политикой и в Иране. Потому нужно умерить ее амбиции, создав, наряду с политическими мерами, отдаленный от нее трансъевропейский водный и примыкающий сухопутный путь Европа-Каспий-Иран-Индийский океан".

Алексей Чичкин, кандидат экономических наук
2.11.18

Источник - ВПК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1541149860
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