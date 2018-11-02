Трамп вводит "самые мощные в истории" санкции против Ирана

13:14 02.11.2018

Трамп введет новые "драконовские" санкции в отношении Тегерана

Текст: Максим Макарычев



В понедельник президент США Дональд Трамп намерен объявить о введении второго пакета санкций в отношении Тегерана. Напомним, что полгода назад американский президент заявил об одностороннем выходе Вашингтона из ядерной сделки с Исламской республикой и ввел рестрикции в отношении иранских физических и юридических лиц, от которых пострадала экономика этой ближневосточной страны.



В США называют новый пакет санкции "самым мощным в истории". Эти ограничительные меры, несмотря протесты иранских лидеров, России и Китая, подразумевают запрет к доступу на рынок Соединенных Штатов всем странам, организациям или иностранным компаниям, которые будут продолжать покупать иранскую нефть или торговать с банками ИРИ. Данные санкции ущемляют интересы крупнейших мировых корпораций, работающих на сырьевом рынке.



При этом в Вашингтоне дают понять, что в перспективе могут смягчить санкции и предложить Ирану новую ядерную сделку, если Тегеран выполнит ряд условий. Здесь американцы, похоже, пытаются проработать вариант с КНДР, когда Трамп сначала крайне резко высказывался в отношении северокорейского лидера, а спустя год уже признается в любви к Ким Чен Ыну. По оценке экспертов, речь идет об абсолютно схожем, что и в отношении Пхеньяна, сценарии: сначала санкции, максимальное давление, а затем заявление о том, что "Соединенные Штаты готовы вести переговоры".



Трамп уже дал понять, что готов к встрече с лидерами ИРИ, а госдеп тем временем каждый день напоминает в своем Twitter о 12-ти условиях в отношении Ирана, которые в Тегеране категорически отвергают, считая их кабальными. Речь идет о практически полном прекращении Исламской Республикой своих ядерных разработок.



Впрочем, позиции США, делавшего особую ставку на главного соперника Ирана в ближневосточном регионе - Саудовскую Аравию, значительно пошатнулись после убийства журналиста Джамаля Хашкаджи, вызвавшего небывалый резонанс в мире. Теперь, по прогнозам экспертов, Вашингтону с его политикой двойных стандартов будет "труднее поставить Тегеран на колени" и убедить своих союзников в арабском мире, что данные ограничительные меры оправданы.



Эксперт Али Вайс из Международной кризисной группы в интервью AFP напомнил о том, что несмотря на экономическое давление, иранцы смогли успешно противостоять американским вызовам и угрозам, и поддерживать своих региональных союзников в течение 40 лет после исламской революции 1979 года. Иран действительно явил миру пример того, как отдельно взятая страна может успешно обходить американские санкции.



Кроме того, Россия, Китай и Европейский союз намерены сделать все возможное, чтобы помочь Ирану извлечь некоторые экономические выгоды из своего присоединения к ядерной сделке 2015 года, чтобы не дать ему возможность порвать с ней. "У меня создалось впечатление, что команда Трампа в сфере национальной безопасности (во главе с Джоном Болтоном) больше озабочена дестабилизацией Ирана или придумывает то, как сменить режим в Тегеране", - добавил Али Вайс.



Трамп продлил действие эмбарго на поставки нефти из Ирана

"Мы не в 2012 году, когда мир был единым за введение санкций в отношении Ирана, - заявила политолог Барбара Славин из аналитического центра Атлантического совета. - На этот раз администрация Трампа пытается навязать остальному миру политику, которую не хочет проводить большинство стран". По ее мнению, проект создания Вашингтоном альянса арабских союзников под руководством суннитской Саудовской Аравии против шиитского Ирана, "умер в то же время, когда был зверски убит Джамаль Хашкаджи".



Между тем



Как сообщает Washington Free Beacon со ссылкой на источники в правительстве США, высокопоставленные чиновники Госдепартамента убедили главу дипведомства Майка Помпео оставить Тегеран в международной банковской системе SWIFT. Отмечается, что инициатором идеи смягчения санкций изначально выступил Евросоюз, в планы стран которого не входит отказ от ведения бизнеса с Ираном.



Подготовил Александр Гацак

2.11.18