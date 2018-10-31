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|Бежавший из страны экс-вице-премьер Киргизии Шадиев лишен мандата депутата Парламента
14:03 02.11.2018
Аскарбек Шадиев больше не депутат. Написал заявление о выходе из фракции
Депутатские полномочия Аскарбека Шадиева досрочно прекращены. Решение сегодня приняла Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов.
По данным Центризбиркома, Аскарбек Шадиев исключен из состава парламентской фракции "Бир Бол" по собственному желанию. Копия его заявления прилагается.
В ЦИК 24.kg уточнили, что заявление направлено в секретариат фракции еще 24 октября. Оно представлено в печатном виде и завизировано заявителем.
Вакантный мандат перешел следующему по списку кандидату в депутаты Эрмамату Тагаеву. Последний до прихода в Жогорку Кенеш активно занимался бизнесом и являлся одним из владельцев ОсОО "Исфайрам ЛТД". Компания занимается добычей песка и гравия.
Ему выданы удостоверение и нагрудный знак народного избранника.
В отношении Аскарбека Шадиева возбуждено три уголовных дела по статьям Уголовного кодекса КР. Сначала Генпрокуратура возбудила уголовное дело за злоупотребление должностным положением. Второе дело возбуждено за незаконное пересечение госграницы. По третьему уголовному делу ему инкриминируют легализацию доходов, полученных преступным путем.
Аскарбек Шадиев сбежал из страны и объявлен в международный розыск.
2 ноября 2018, Бишкек - 24.kg, Дарья ПОДОЛЬСКАЯ